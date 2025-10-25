Đi Đường sách, nhiều người không biết gửi xe ở đâu?

Đi Đường sách, không biết gửi xe ở đâu

Đường sách Nguyễn Văn Bình là điểm tham quan, vui chơi và trải nghiệm văn hóa thú vị tại TP.HCM. Tuy nhiên, gần đây, nhiều người đến Đường sách đều chật vật vì không biết gửi xe ở đâu, bởi bãi gửi xe trước đây nằm trên đường Hai Bà Trưng đã không còn.

Bãi giữ xe Đường sách Nguyễn Văn Bình trên đường Hai Bà Trưng hiện nay đã không còn. Ảnh: Hồng Phúc

Chị Hoàng Quỳnh, ngụ phường Cầu Kiệu cho biết chị vừa có một cuộc hẹn cà phê với bạn tại Đường sách. Theo thói quen, chị chạy xe máy đến bãi giữ xe trên đường Hai Bà Trưng, đối diện khách sạn InterContinental Saigon, nay là JW Marriott nhưng không thấy bãi đậu xe đâu.

Chị Quỳnh phải loay hoay chạy nhiều vòng qua đường Nguyễn Du, hỏi một số người bán hàng ở khu vực đó, cuối cùng mới tìm thấy được một bãi đậu xe chật hẹp nằm cạnh Bưu điện Thành phố.

“Từ trước đến nay, khi đi Đường sách với bạn cà phê tôi thường gửi ở bãi trên đường Hai Bà Trưng rất tiện lợi. Một phần vỉa hè được tận dụng làm bãi giữ xe và có đội giữ xe là do lực lượng thanh niên xung phong quản lý khá chuyên nghiệp, tích hợp thẻ từ. Các anh nhân viên còn giúp đỡ khách. Tôi không hề biết bãi giữ xe cũ đã không còn, trong khi bãi hiện nay cạnh Bưu điện trông như bãi xe tự phát”, chị Quỳnh nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, rất nhiều khách đến Đường sách Nguyễn Văn Bình đều không biết bãi giữ xe trên đường Hai Bà Trưng đã đóng. Nhiều người khu vực này cho biết, bãi xe trên bị đóng từ khi mặt bằng 125 Hai Bà Trưng thuộc Viễn thông TP.HCM thi công và cho thuê.

Hiện một số thương hiệu thuộc các ngành hàng đã mở cửa kinh doanh tại các tòa nhà của Viễn thông TP.HCM. Riêng vị trí tòa nhà được Chợ Nga và The Box Market thuê vẫn chưa hoạt động.

Trong khi đó, bãi xe nằm cạnh Bưu điện Thành phố khá chật chội. Giá vé 10.000 đồng/lượt. Những hôm phía trước Bưu điện, hoặc Đường sách tổ chức sự kiện, số lượng xe gửi tại đây được xếp chen kín nhau, chỉ chừa một lối đi dành cho khách đi bộ và rất khó lấy xe.

Bãi đỗ xe cạnh Bưu điện Thành phố thường xuyên quá tải. Ảnh: Hồng Phúc

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài bãi này, còn có bãi giữ xe mới mở đặt trong khuôn viên Viễn Thông TP.HCM ở số 125 Hai Bà Trưng, nhưng nhiều người không biết, vì cho rằng đây là khu vực của riêng Viễn Thông TP.HCM. Ngoài ra, số lượng chỗ khá hạn chế, không đủ đáp ứng nhu cầu.

Hỗ trợ tái lập bãi giữ xe cho Đường sách

Trước đó, tại cuộc họp với Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM, chỉ ra rằng việc ngưng bãi giữ xe trên đường Hai Bà Trưng từ ngày 1/8 đã khiến lượng khách đến Đường sách giảm rõ rệt.

Ông cho biết Đường sách thu hút khoảng vài nghìn người mỗi ngày. Khách không có chỗ giữ xe nên không đến. Dù Viễn thông TP.HCM đã hỗ trợ mở cửa cho du khách vào để xe nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu.

Ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM, chỉ ra rằng việc ngưng bãi giữ xe trên đường Hai Bà Trưng khiến lượng khách đến Đường sách giảm rõ rệt. Ảnh: Hồng Phúc

Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM đã đề xuất tái lập và bổ sung bãi giữ xe để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân và du khách.

Theo đó, đề xuất tái lập bãi giữ xe cũ trên đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường Nguyễn Văn Bình đến đường Nguyễn Du), đồng thời đề xuất mở rộng một đoạn trên vỉa hè cùng tuyến đường, kéo dài từ đường Nguyễn Văn Bình đến đường Lê Duẩn.

Ông cũng kiến nghị tái lập bãi giữ xe sát trụ sở UBND phường Sài Gòn. Đây là vị trí giữ xe dành cho khách đi Đường sách trước đây và rất hiệu quả.

Vị trí kéo dài từ đường Nguyễn Văn Bình đến Lê Duẩn được đề xuất làm bãi giữ xe Đường sách. Ảnh: Hồng Phúc

Tại cuộc họp mới nhất ngày 21/10 với các bên liên quan để tháo gỡ khó khăn cho Đường sách, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết kể từ năm 2025, Đường sách có thể giữ xe trên vỉa hè nếu cần thiết, nhưng phải thực hiện theo thủ tục cấp phép, quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 165 (cụ thể là Điều 21, khoản 3 của Nghị định 165).

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, đề nghị Công ty Đường sách TP.HCM chủ động tiếp cận các đơn vị để nắm quy trình thủ tục cấp phép. Đồng thời, phường Sài Gòn, Sở Xây dựng cần hỗ trợ Đường sách để hoàn thiện hồ sơ sớm nhất nhằm tái lập bãi giữ xe phục vụ nhu cầu bạn đọc trong mùa cao điểm cuối năm.