Đi làm rẫy bị lũ cuốn trôi, người phụ nữ bỏ lại 3 con nhỏ và 2 người em

Chiều 3/11, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị, cho biết công an, lực lượng tại chỗ và người dân địa phương đang tìm kiếm một phụ nữ bị lũ cuốn trôi, mất tích.

Ngầm tràn qua suối ở thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp - nơi chị Hồ Thị V. bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Ảnh: N.V

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 2/11, chị Hồ Thị V. (SN 1993, trú tại thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp) đi làm rẫy về. Khi đi ngang qua ngầm tràn có nước ngập sâu, chị bị nước cuốn trôi, mất tích. Người đi cùng chị may mắn thoát nạn.

Ông Đạt cho biết, đoạn ngầm tràn nước chảy xiết, địa phương đã cảnh báo, tuyên truyền người dân không đi qua, nhưng vì muốn về nhà nên chị Vá vẫn vượt qua và xảy ra tai nạn.

“Khu vực ngầm tràn nơi chị V. mất tích dẫn nước lũ dẫn về đầu nguồn sông Hiếu. Hiện nay lực lượng địa phương và người dân đang tìm kiếm nhưng nước lũ chảy mạnh nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn” – ông Đạt thông tin.

Lực lượng chức năng và người dân đang tìm kiếm chị Hồ Thị V. nhưng nước to, chảy mạnh khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Hồ Văn Sinh.

Ông Hồ Văn Sinh – Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp cho biết, gia đình chị V. có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng chị Vá là nông dân, làm nhiều nghề để kiếm tiền nuôi 3 con nhỏ và 2 người em.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đợt mưa lớn vừa qua đã gây nhiều thiệt hại tại địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị có trên 104 điểm ngập lụt; hơn 3.695 hộ/11.582 nhân khẩu bị ngập lụt; 103 điểm/ 28.513 học sinh phải tạm nghỉ học và 44 điểm sạt lở.

Ngoài trường hợp chị Hồ Thị V. mất tích do bị nước cuốn trôi, tại Quảng Trị mưa lũ đã khiến 7 người chết, 4 người bị thương. Mưa lũ còn gây ngập nhiều nhà dân, ảnh hưởng đến diện tích cây trồng, đường giao thông bị hư hại.