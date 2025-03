Đi vào làn khẩn cấp đường Vành đai 3, hàng loạt tài xế bị xử phạt nặng tay

Giải thích cho lý do vi phạm, nhiều tài xế cho biết do vội hoặc bị xe khác chèn ép nên... phải đi vào làn khẩn cấp. Theo một cán bộ CSGT số 6 (CSGT TP Hà Nội) tài xế nào khi bị dừng xe cũng đưa ra lý do, nhưng không có lý do nào xác đáng.