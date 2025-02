Những địa điểm du Xuân ở Nam Định nổi tiếng cổ kính, linh thiêng và lãng mạn

Nam Định - mảnh đất của những trang sử hào hùng được lưu giữ qua những di tích cổ kính, mảnh đất của những làng nghề truyền thống lâu đời, của những bãi biển hoang sơ và nền ẩm thực đặc sắc. Du khách có thể đến du lịch Nam Định vào bất cứ thời điểm nào trong năm tùy theo điều kiện và sở thích của mình. Tuy nhiên, thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Nam Định là vào mùa xuân, đặc biệt là tháng Giêng và tháng Hai âm lịch.

Mỗi độ xuân về, đất trời như khoác lên mình tấm áo mới, báo hiệu mùa lễ hội rộn ràng. Trong tiết trời ấm áp, sắc xuân tươi thắm, lòng người hướng về những giá trị truyền thống bền vững. Đây là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội lớn, trong đó nổi bật nhất là lễ hội Khai Ấn Đền Trần, thu hút hàng chục nghìn du khách đến tham quan. Đặc biệt, vào dịp Tết Ất Tỵ 2025, đây sẽ là một lựa chọn tuyệt vời để khám phá và tận hưởng không khí Tết truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc.

Địa điểm du Xuân ở Nam Định: Viếng thăm Đền Trần Nam Định, cảm nhận nét đẹp Việt

Khu di tích Đền Trần bao gồm ba khu vực chính: Đền Cố Trạch, Đền Thiên Trường và Đền Trùng Hoa. (Ảnh: @thuyy_zungg__)

Đền Trần, nằm trên nền phủ Thiên Trường - quê hương nhà Trần, thờ 14 vị vua Trần, các vị khai quốc công thần và Trần Hưng Đạo cùng gia quyến. Khu di tích hiện gồm ba đền chính: Thiên Trường (Thượng) thờ phụng Thuỷ tổ và các vua nhà Trần, Cố Trạch (Hạ) thờ Trần Hưng Đạo và gia quyến trên nền nhà cũ của Ông và Trùng Hoa (xây dựng năm 2000) thờ tượng đồng của những vị Hoàng đế cùng quan văn và võ.

Đền Trần, một điểm đến du lịch gần Hà Nội, là nơi thể hiện lòng biết ơn, sự ngưỡng vọng và khát vọng về một xã hội thái bình của vùng đất địa linh này. Lễ hội Đền Trần, diễn ra vào dịp đầu xuân năm mới, thời điểm giao mùa của đất trời, khi đất nước thanh bình, lòng người hướng về cội nguồn, cũng là dịp để du xuân, trẩy hội, một hoạt động văn hóa dân gian truyền thống. Thời gian diễn ra là đêm 13 tháng Giêng và rạng sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch.

Lễ hội bắt đầu bằng lễ khai ấn đêm 14 rạng sáng 15 tháng Giêng, tại đền Cố Trạch, sau đó rước hòm ấn sang đền Thiên Trường, đóng dấu ấn vàng phát cho dân. Những ngày tiếp theo, người dân dâng hương, chiêm bái tại đền Trần. Lễ hội trở thành phần không thể thiếu trong tâm hồn người dân địa phương mỗi độ xuân về.

Địa điểm du Xuân ở Nam Định: Lối kiến trúc nguy nga, hoành tráng làm say đắm lòng người

Kiến trúc của nhà thờ là sự trộn lẫn giữa hiện đại và cổ điển. (Ảnh: Crystal Bay)

Tọa lạc tại xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nhà thờ Hưng Nghĩa được xây dựng từ năm 1927, là một trong những công trình kiến trúc nổi bật và đẹp nhất ở Việt Nam. Mang đậm dấu ấn kiến trúc Gotic cổ điển của Tây Ban Nha và Pháp, nhà thờ Hưng Nghĩa không chỉ là nơi thờ phụng linh thiêng mà còn là một tuyệt tác nghệ thuật thu hút sự chú ý của du khách.

Toà bộ công trình được xây dựng khá tỉ mỉ, chi tiết với nhiều chạm trổ, điêu khắc ly kỳ, có một chút mới lạ và hiếm có. Phía trước giáo xứ được xây dựng 2 tòa tháp cao ở 2 bên theo kết cấu giống những nhà thờ Tây Phương. Phía chính giữa tòa nhà là cửa chính để đi vào thánh đường, bên trên có đền tưởng niệm Đức Thánh Tâm Chúa và Mẹ La Vang.

Không chỉ được xây dựng nguy nga, nhà thờ Hưng Nghĩa còn nổi bật với những chi tiết rất tinh xảo, tỉ mỉ. Những nóc nhà mái vòm kết hợp chóp nhọn vươn cao, tạo nên một tổng thể đẹp mắt tựa như kiến trúc của trường học Hogwarts trong phim Harry Potter.

Với vẻ đẹp uy nghiêm, nơi đây nổi bật như một tòa lâu đài phương Tây cổ kính, gam màu xám thanh lịch và những chi tiết kiến trúc tinh xảo làm say đắm lòng người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu là một tín đồ của "sống ảo", thì Nhà thờ Hưng Nghĩa chính là địa điểm lý tưởng để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời và những bức ảnh nghệ thuật đầy ấn tượng. Không chỉ là một công trình tôn giáo, nhà thờ Hưng Nghĩa còn là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá du lịch Nam Định.

Địa điểm du Xuân ở Nam Định: Đến hội Phủ Dầy không thể bỏ qua hội hoa trượng (nghĩa là trò kéo chữ)

Cứ đầu tháng 3 âm lịch, du khách khắp nơi lại tấp nập trẩy hội Phủ Dầy, tri ân công đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. (Ảnh: @kinhtemoitruong)

Ở nước ta, Nam Định được xem là trung tâm của tín ngưỡng thờ Mẫu với gần 400 điểm thờ cúng Thánh Mẫu, trong đó Phủ Dầy là tâm điểm của hoạt động thực hành tín ngưỡng này. Phủ Dầy là tên gọi của quần thể di tích tâm linh của người Việt tại xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định. Trong đó, kiến trúc quan trọng nhất là đền thờ bà chúa Liễu Hạnh ngay sát chợ Viềng.

Lễ hội Phủ Dầy (tháng 3 âm lịch) tôn vinh Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong Tứ bất tử và là thần chủ tín ngưỡng thờ Mẫu. Phủ Dầy, quê hương và nơi giáng sinh của Thánh Mẫu, có quần thể di tích gồm phủ Tiên Hương (Chính phủ), phủ Vân Cát và lăng chúa Liễu, nằm giữa cảnh quan sơn thủy hữu tình. Thánh Mẫu được người dân suy tôn vì công lao giúp đỡ dân nghèo, chữa bệnh và phát triển nông nghiệp.

Hội diễn ra trong 10 ngày. Ngày mùng 1 là ngày khai hội. Ngày mùng 2, làng Tiên Hương tổ chức rước nước. Ngày mùng 3, lễ vật gồm bánh dày, lợn, xôi, hoa quả, rượu… được dâng lên. Ngày mùng 4 là chính giỗ tại phủ Vân Cát và ngày mùng 5, Thánh Mẫu được rước lên chùa Dần. Ngày mùng 6, Thánh Mẫu được rước từ phủ Tiên Hương xuống chùa Gôi. Lễ rước Thánh được tổ chức long trọng, trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính và gợi nhắc về cội nguồn.

Ngoài phần lễ, hầu bóng cũng là một nét đặc sắc của tín ngưỡng đạo Mẫu Việt Nam. Phần hội cũng được tổ chức long trọng, gọi là hội "Kéo chữ". Vài trăm người tham gia được chia thành 4 hoặc 8 đội, mỗi đội có một tổng cờ và đốc cờ. Sử dụng những cây gậy hoa, theo hiệu lệnh trống của ban chỉ huy, các đội sẽ tiến, lùi và ngồi xuống để xếp thành các chữ cái lớn. Những cây gậy hoa sẽ tạo nên hình dạng của chữ. Chữ được chọn cho mỗi năm đều được các bậc cao niên tại địa điểm du xuân Nam Định này lựa chọn kỹ lưỡng.

Địa điểm du Xuân ở Nam Định: Dạo chơi bên hồ Vị Xuyên - Viên ngọc giữa lòng thành phố

Hồ Vị Xuyên sở hữu thiên nhiên yên ả, kết hợp giữa sông nước và mây trời tạo thành địa điểm thư giãn lý tưởng. (Ảnh: Crystal Bay)

Hồ Vị Xuyên, nằm tại phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, là một địa điểm mang vẻ đẹp thanh bình và thơ mộng, khiến bất kỳ ai đặt chân đến đều cảm nhận được sự yên tĩnh mà nơi đây mang lại. Mặc dù có kích thước khiêm tốn hơn so với hồ Hoàn Kiếm, nhưng hồ Vị Xuyên lại có một vẻ đẹp độc đáo, cuốn hút với không gian tĩnh lặng và mát mẻ.

Nam Định có đủ 4 mùa xuân, hạ, thu và đông với mỗi mùa là cảnh sắc tuyệt đẹp riêng. Cộng thêm việc hồ Vị Xuyên sở hữu không gian thiên nhiên mát mẻ nên du khách có thể đến đây vào bất kỳ thời gian nào trong năm. Tuy nhiên để thuận lợi, du khách nên đến đây vào mùa xuân, không khí lại trong lành rất phù hợp để tham quan. Thời điểm đẹp nhất tại hồ Vị Xuyên chắc chắn sẽ là khi hoàng hôn, lúc này mặt hồ nhuộm đầy sắc cam rất ấn tượng.

Ven hồ là hàng cây xanh mướt, tỏa bóng râm mát, tạo thành một dải xanh mượt mà, làm dịu mát tâm hồn của du khách. Những đỉnh tháp của các nhà thờ với kiến trúc phương Tây cổ điển đứng sừng sững xa xa, điểm xuyết thêm nét chấm phá thú vị giữa không gian yên bình của vùng đất Bắc Bộ. Cảnh vật nơi đây hòa quyện giữa sự thanh thoát của miền quê Bắc Bộ và vẻ đẹp lãng mạn, cổ kính của phương Tây, tạo nên một bức tranh sống động và tuyệt mỹ, đầy sự đối lập nhưng cũng đầy hài hòa.

Địa điểm du Xuân ở Nam Định: "Ngôi chùa trăm gian" là điểm dừng chân lý tưởng để du khách đến vãn cảnh chùa

Toàn bộ khung của những hạng mục công trình của chùa luôn đảm bảo sự kiên cố, vững chãi với độ bền vững cao. Qua bao nhiêu tháng năm lịch sử mà kiến trúc ngôi chùa vẫn giữ được vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng. (Ảnh: Lữ hành Việt Nam)

Chùa Lương, một di tích lịch sử nổi tiếng tọa lạc tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, với hơn 400 năm lịch sử, vẫn giữ nguyên vẻ đẹp cổ kính và kiến trúc độc đáo. Ban đầu, chùa có tên là Phúc Lâm Tự hay còn gọi là chùa Trăm Gian, được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XV hoặc đầu thế kỷ XVI. Qua nhiều lần trùng tu và xây dựng, đến nay chùa Lương có quy mô hơn 100 gian.

Chùa Lương Nam Định sở hữu quần thể kiến trúc đồ sộ gồm tiền đường, thượng điện, hậu điện, hành lang đông - tây, nhà thờ tổ, phòng hậu, lầu chuông, nhà khách và một hồ bán nguyệt mùa hè sen nở tỏa hương thơm ngát. Kiến trúc chùa là sự kết hợp hài hòa giữa nhiều phong cách thuộc các thời đại khác nhau, mang đậm nét đặc trưng dân tộc. Điêu khắc chùa vô cùng tinh xảo và độc đáo, thể hiện qua các hình tượng rồng, trúc, ngựa, chim cá sinh động.

Với không gian thoáng đãng và nghệ thuật tinh tế, chùa Lương Nam Định là điểm đến hấp dẫn thu hút nhiều du khách. Lễ hội Chùa Lương được tổ chức từ ngày 14 - 16/3 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ công lao khai khẩn vùng đất Quần Anh xưa của bốn vị tổ: Trần Vũ, Vũ Chi, Hoàng Gia và Phạm Cập. Nhờ việc phục dựng và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian đặc sắc, lễ hội Chùa Lương đã trở thành một điểm hội tụ quan trọng, góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của làng quê.

Địa điểm du Xuân ở Nam Định: Chiêm ngưỡng ngọn tháp tựa đoá hoa sen vươn lên và nở ra giữa mặt hồ

Tháp cao gần 20m, gồm 14 tầng, mang vẻ đẹp uy nghiêm và được đánh giá là biểu tượng nghệ thuật đỉnh cao của thời nhà Trần. (Ảnh: Crystal Bay)

Một trong những công trình kiến trúc cổ xưa và nổi bật nhất của Việt Nam, được xây dựng từ năm 1305 tại xã Lộc Vượng, tỉnh Nam Định, cách trung tâm thành phố khoảng 5km. Đây không chỉ là biểu tượng văn hóa, mà còn là minh chứng hùng hồn cho tài năng và trí tuệ của người Việt trong thời kỳ phong kiến.

Với kiến trúc 14 tầng, tháp cao đến 20m, Tháp Phổ Minh là một trong những ngôi tháp cổ nhất Việt Nam, sở hữu sự độc đáo trong từng chi tiết xây dựng. Hai tầng dưới của tháp được xây dựng từ đá vững chắc, với các họa tiết chạm khắc tỉ mỉ mang đậm dấu ấn của thời nhà Trần. Những tầng trên được xây bằng gạch, khắc họa hình rồng uy nghi cùng dòng chữ "Hưng - Long Nam Niên", tượng trưng cho sự vươn lên mạnh mẽ và sự hưng thịnh của đất nước.

Điểm nhấn đặc biệt của tháp chính là phần đỉnh, nơi tượng trưng cho búp sen nở, với các cánh hoa khép lại hàm chứa ý nghĩa ca ngợi lòng kiên cường và ý chí bất khuất của dân tộc Việt.

Địa điểm du Xuân ở Nam Định: Ngôi đền sở hữu nhiều tượng đồng, tượng mộc, long ngai, bài vị, hoành phi, câu đối, thần phả, sắc phong… mang giá trị tâm linh sâu sắc

Sở hữu kiến trúc chữ Đinh truyền thống, đền Bảo Lộc có quy mô khá lớn so với các đền trong vùng. (Ảnh: @Hoà Nhập)

Đền Bảo Lộc, nguyên danh là đền An Lạc, được xây dựng trên đất "thang mộc" – nơi phát tích của An Sinh Vương Trần Liễu, thân phụ Hưng Đạo Vương. Ban đầu, địa điểm du xuân Nam Định này nằm ven sông Châu Giang; nhưng do bờ sông bị sạt lở, đền được di dời đến vị trí hiện nay ở phía nam làng. Người dân Nam Định xây dựng đền để tưởng nhớ công ơn của An Sinh Vương.

Đền Bảo Lộc trước kia được xây dựng theo kiểu "chồng diêm tám mái" với quy mô nhỏ. Đến đầu thế kỷ XX, đền được tôn tạo, mở rộng và xây dựng lại với quy mô lớn hơn như hiện nay. Hiện nay, khu di tích bao gồm: đền chính; đền Khải Thánh thờ Vương phụ, Vương mẫu và hai người con gái của Hưng Đạo Vương và được xây dựng theo kiểu chữ Đinh. Gian chính điện thờ bài vị Đức Thánh Trần ở vị trí trung tâm, kế đến là tượng Trần Hưng Đạo ngồi, hai bên là tượng Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn và Phạm Ngũ Lão.

Theo kinh nghiệm du lịch Nam Định, di tích nổi tiếng thu hút khách tham quan bởi nơi đây lưu giữ quả chuông cổ đúc từ thế kỷ 19, khắc bốn chữ "An Lạc từ chung", cùng nhiều hiện vật quý giá khác như: tượng đồng, tượng gỗ, long ngai, bài vị, hoành phi, câu đối, thần phả và sắc phong, mang giá trị tâm linh sâu sắc. Nơi đây là điểm đến không thể bỏ qua của khách tham quan khi có dịp ghé thăm vùng đất Nam Định vào những dịp lễ Tết.

Địa điểm du Xuân ở Nam Định: Lễ hội tại ngôi làng "kỳ hoa, dị thảo" thu hút nhiều làng nghề, nhà vườn trên cả nước về tham dự

Cũng như bao lễ hội Xuân, lễ hội hoa cây cảnh Vị Khê có sức hút rất lớn đối với du khách thập phương, hấp dẫn và sôi động với cuộc thi tay nghề tạo thế cây cảnh nhằm bình chọn ra những tác phẩm đẹp nhất để trao thưởng. (Ảnh: @hoisvc)

Làng hoa cây cảnh Vị Khê, thuộc xã Điền Xá, cách thành phố Nam Định khoảng 5km. Theo các tư liệu lịch sử địa phương, nghề trồng hoa, cây cảnh ở Vị Khê bắt đầu từ năm Tân Mùi (1211), dưới thời vua Lý Huệ Tông, khi Thái úy Phụ chính Tô Trung Tự đến đây truyền dạy nghề cho dân làng để làm kế sinh nhai. Nghề trồng hoa, cây cảnh từ đó được hình thành và phát triển đến ngày nay, với gần 800 hộ tham gia.

Một số nguồn khác cho rằng làng Vị Khê (ban đầu tên là Nguyễn Gia Trang) đã xuất hiện từ thế kỷ X và nghề trồng hoa, cây cảnh ở đây có tuổi đời hơn 800 năm. Làng được coi là "đất tổ" của nghề trồng hoa, cây cảnh ở Việt Nam. Địa điểm du xuân Nam Định tại huyện Nam Trực rộn ràng với lễ hội hoa, cây cảnh. Lễ hội đậm đà bản sắc dân gian, với nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng độc đáo nhằm tưởng nhớ và tôn vinh công lao của Thành hoàng làng Nguyễn Công Thành và ông tổ nghề Tô Trung Tự - người đã truyền dạy nghề trồng hoa, cây cảnh cho dân làng.

Lễ hội làng Vị Khê, trước đây diễn ra vào ngày 12 tháng Giêng, nay kéo dài đến 16 tháng Giêng, đã phát triển từ lễ hội làng thành sự kiện du lịch vùng, kết hợp tâm linh, làng nghề và sinh thái. Điểm nhấn là nghi lễ rước cây cảnh dâng Thánh, thể hiện lòng biết ơn tổ nghề và thành quả lao động của người dân.

Lễ hội không chỉ có các hoạt động văn hóa tâm linh mà còn xen kẽ nhiều tiết mục biểu diễn văn hóa, văn nghệ đặc sắc như: hát chèo, hát văn cùng các trò chơi dân gian hấp dẫn: cờ tướng, cờ người, tổ tôm điếm, đánh đu, chọi gà,… Du khách còn được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân làng nghề trình diễn nghệ thuật tạo dáng cây cảnh và chiêm ngưỡng hàng trăm cây cảnh quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, được các nhà vườn từ nhiều tỉnh, thành phía Bắc mang đến trưng bày.