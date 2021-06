Dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, Google kêu gọi 5K ngay trang chủ

Tính đến 18h chiều 1/6, Việt Nam có tổng cộng 6.065 ca nhiễm COVID-19 ghi nhận trong nước và 1.507 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 4.495 ca. Có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, gồm: Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ và Sơn La. Như vậy, trong ngày 1/6, Việt Nam ghi nhận thêm 251 ca mắc mới (sáng 111 ca, trưa 50 ca, tối 90 ca). Số ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh là 1 ca tại An Giang. Số ca ghi nhận trong nước là 250 ca tại Bắc Giang (124), TP.HCM (70), Bắc Ninh (34), Lạng Sơn (12), Long An (3), Hà Nội (2), Hà Nam (2), Đồng Tháp (1), Trà Vinh (1) và Vĩnh Phúc (1).