Dịch Dương Thiên Tỉ "ăn chắc" giải Kim Kê vì là "gà nhà" của Trương Nghệ Mưu?

Lễ trao giải Kim Kê sắp diễn ra

Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 38 đang đến gần và những tranh luận về kết quả đã nóng lên từ đầu tháng. Danh sách đề cử năm nay thu hút chú ý vì sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc. Vệ Thi Nhã, Tống Giai, Dĩnh Mai, Đoạn Áo Quyên và Từ Hải Bằng nhận đề cử Nữ chính xuất sắc nhất. Đại Bằng, Chu Nhất Long, Lưu Hạo Nhiên, Dịch Dương Thiên Tỉ và Hoàng Hiểu Minh xuất hiện ở danh sách Nam chính xuất sắc nhất.

Khi các đề cử được công bố, cộng đồng mạng nhanh chóng đưa ra nhiều dự đoán khác nhau. Có người nói giải năm nay sẽ có hai người cùng thắng. Có người tin cả hai giải chính sẽ thuộc về hai nghệ sĩ họ Bằng. Có ý kiến cho rằng Ảnh hậu sẽ là diễn viên trẻ. Cũng có nguồn tin nói thẳng rằng Ảnh đế sẽ rơi vào tay một nghệ sĩ ở độ tuổi đầu ba mươi.



Trương Nghệ Mưu và Dịch Dương Thiên Tỉ. 163.

Khi sự kiện vinh danh đề cử diễn ra vào 14/11/2025, danh sách giám khảo được công bố tại sân khấu. Sau khi danh sách xuất hiện, người xem bắt đầu đối chiếu lại các tin đồn và đặt ra nhiều nghi vấn mới. Danh sách gồm Trương Nghệ Mưu, Trương Dịch, Tề Khê và Nhạc Hồng. Hai cái tên Trương Nghệ Mưu và Trương Dịch lập tức được nhắc nhiều nhất vì tầm ảnh hưởng của họ trong điện ảnh Trung Quốc. Khi khớp với tin đồn Ảnh đế trẻ tuổi, nhiều người đặt câu hỏi liệu Dịch Dương Thiên Tỉ có đang nắm lợi thế.

Trương Nghệ Mưu, Trương Dịch và Tề Khê đều từng hợp tác với Dịch Dương Thiên Tỉ. Giới quan sát cho rằng khi giám khảo đã làm việc chung với một diễn viên, họ hiểu rõ hơn phong cách diễn xuất của người đó. Khi hiểu lối diễn, cảm xúc khi đánh giá cũng rõ ràng hơn. Đây là phản ứng tâm lý tự nhiên. Cũng vì lý do này, nhiều tài khoản trên mạng cho rằng khả năng chiến thắng của Dịch Dương Thiên Tỉ tăng lên.

Nhưng sự xuất hiện của Chu Nhất Long cũng khiến cuộc đua không đơn giản. Anh từng hợp tác với Trương Nghệ Mưu nhiều lần và có kinh nghiệm diễn chung với Trương Dịch. Trái lại, Nhạc Hồng từng đóng cùng Chu Nhất Long nhưng chưa từng đóng với Dịch Dương Thiên Tỉ. Khi đặt hai yếu tố lại với nhau, nhiều người đánh giá khả năng giữa hai cái tên này đang cân bằng.

Sự cân bằng này không kéo dài lâu vì nhiều khán giả lập tức nhắc lại rằng Chu Nhất Long đã có một tượng Kim Kê. Nhận giải lần thứ hai luôn là thử thách lớn. Điều này khiến nhiều người nghiêng về khả năng ban tổ chức muốn chọn một gương mặt mới hơn cho Ảnh đế.

Trương Nghệ Mưu liệu có "ưu ái" cho Dịch Dương Thiên Tỉ?

Những tranh luận về kết quả Kim Kê diễn ra trong thời điểm các giải thưởng điện ảnh quốc tế gần đây vướng tranh cãi. Giải thưởng ở Venice và Tokyo từng khiến nhiều nhà làm phim bị đặt câu hỏi liên quan đến chuyện vận hành giải. Khái niệm vận hành giải được người trong nghề chia ra nhiều dạng khác nhau. Nếu có lợi ích riêng, người xem gọi đó là lùm xùm. Nếu chỉ là nỗ lực tranh giải cho diễn viên mà mình đánh giá cao, người trong nghề gọi là xé giải.



Dịch Dương Thiên Tỉ từng được cho là từ chối phim của Trần Khải Ca vì Trương Nghệ Mưu. Sina.

Ở các liên hoan phim quốc tế, việc đạo diễn và nhà sản xuất cố gắng đưa phim của quốc gia mình vào nhóm tranh giải là điều bình thường. Các nhà làm phim Hoa ngữ từng nhiều lần nỗ lực đưa phim vươn lên ở các giải lớn. Trương Nghệ Mưu luôn được nhắc đến như người có kinh nghiệm và sức ảnh hưởng mạnh khi tham gia hội đồng chấm giải. Khi còn làm giám khảo, ông từng góp phần mang lại giải Sư tử vàng cho phim “Sắc Giới”. Hai phim “Hỷ Yến” và “Hương Hồn Nữ” cùng thắng Gấu vàng cũng là thời điểm ông giữ vai trò giám khảo chủ chốt. Nhiều khán giả cho rằng nếu tác phẩm tốt thì tranh giải bằng danh tiếng hay uy tín không phải vấn đề.

Nhưng khi mang câu chuyện này về Kim Kê, mức độ nhạy cảm sẽ khác. Đây là giải thưởng của Trung Quốc. Mười đề cử Ảnh đế và Ảnh hậu đều là người Trung Quốc. Giám khảo cũng là người Trung Quốc. Mọi người hiểu phong cách diễn xuất của nhau. Họ không cần giải thích phương pháp diễn. Quyết định cuối cùng chủ yếu dựa vào cảm nhận cá nhân của từng giám khảo. Khi đó, việc giám khảo từng hợp tác với thí sinh chắc chắn dễ trở thành đề tài tranh cãi.

Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ thắng, nhiều ý kiến lo ngại anh sẽ bị nói rằng có quan hệ với giám khảo. Mối quan hệ nghề nghiệp có thể tạo ra thuận lợi nhưng cũng tạo ra áp lực. Người thắng không chỉ cần thể hiện tốt mà còn phải vượt qua nghi vấn sau giải thưởng.

Trong khi nhiều người tập trung vào danh hiệu Ảnh đế, đường đua Ảnh hậu lại khó đoán hơn. Sự xuất hiện của Tống Giai khiến nhiều người chú ý vì cô là nữ chính trong phim mới của Trương Nghệ Mưu. Sự hợp tác này tạo lợi thế nhưng cũng đặt cô vào vị trí tương tự Chu Nhất Long, người từng nhận giải trước đó. Nhận giải lần hai luôn khó khẳng định giá trị hơn lần đầu.



