Điểm danh 5 mẫu xe ô tô rẻ nhất thị trường Việt Nam

Cùng điểm qua 5 mẫu ô tô có giá bán rẻ nhất thị trường Việt Nam thời điểm hiện tại.

1. Kia Morning (299 - 393 triệu VND)

Mẫu xe hạng A Kia Morning sở hữu thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong đô thị và khả năng tiết kiệm nhiên liệu được người dùng đánh giá cao.

Kia Morning có lưới tản nhiệt hình mũi hổ kết hợp cá tính với cụm đèn sương mù gương cầu. Trang bị ngoại thất được đánh giá là khá hiện đại so với các mẫu xe cùng phân khúc và tầm giá, ví dụ như đèn pha Halogen dạng thấu kính, đèn LED ban ngày, gương chiếu hậu gập/chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ... Cản sau của xe được kết hợp với ống bô kép mang đến ngoại hình đậm chất thể thao.

Nội thất của Kia Morning trang bị vô-lăng tích hợp sẵn nút bấm điều chỉnh âm thanh, đồng hồ optitron, màn hình DVD, chức năng dẫn đường GPS, cửa sổ trời rộng rãi. Đặc biệt, hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40 giúp tăng thêm diện tích khoang hành lý.

Cả 4 phiên bản của Kia Morning chỉ sử dụng duy nhất một động cơ Kappa Eco-Prime 1.25L 3 xy lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 86 mã lực tại vòng tua máy 6.200 vòng/phút kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Nhà sản xuất rất tự hào khi công bố mức tiêu hao nhiên liệu của Kia Morning khi chạy 100km chỉ hết 6,5L xăng.

Trang bị an toàn trên xe gồm có: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, túi khí, camera lùi,..

2. Hyundai Grand i10 (315 - 415 triệu VND)

Hyundai Grand i10 là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc xe hạng A của Hyundai với doanh số luôn đứng top 1 trong thời gian dài. Xe có 2 tùy chọn cấu hình là Sedan và Hatchback, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng. Thiết kế ngoại thất ưa nhìn, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED, kính sau sấy điện, đèn sau trên cao. Nội thất ngồi thoải mái, khoang chứa đồ rộng rãi, ngăn chứa đồ có chức năng làm mát,...

Hyundai Grand i10 có 2 tùy chọn động cơ gồm: Động cơ Kappa với dung tích 998cc cho công suất cực đại 66 mã lực và mô-men xoắn tối đa 94 Nm. Và động cơ Kappa có dung tích 1.248 cc tạo ra sức mạnh 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 120 Nm cùng ứng dụng công nghệ điều khiển van biến thiên (CVVT). Tùy từng phiên bản, Grand i10 sẽ được kết hợp với số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước.

Trang bị an toàn trên Grand i10 ở mức cơ bản với: chống bó cứng phanh ABS, túi khí cho cả bên lái và phụ. Phân phối lực phanh điện tử EBD (phân bổ lực phanh đều cho 4 bánh), cảm biến lùi, camera quan sát phía sau, hệ thống khung xe với vật liệu chịu lực cao, giúp hấp thụ lực tác động trong tình huống va chạm trong trường hợp xảy ra tai nạn.

3. Suzuki Celerio (329 - 359 triệu VND)

Suzuki Celerio là mẫu xe duy nhất trong phân khúc hạng A được nhập khẩu nguyên chiếc với 2 phiên bản số sàn và số tự động. Xe có phong cách thiết kế dễ gần và bền dáng, nội thất thoải mái tiện dụng, khả năng vận hành linh hoạt và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu.

Suzuki Celerio sử dụng động cơ 3 xi-lanh dung tích 1.0L, công suất đạt 68 mã lực và momen xoắn cực đại 89 Nm. Hệ thống khí thải đạt chuẩn Euro 4 và giảm lượng khí thải CO2, đặc biệt thân thiện hơn với môi trường.

Trang bị an toàn trên Celerio gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, Cụm 2 túi khí an toàn phía trước, hệ thống chống trộm, Khung xe gia cường, cảnh báo đóng cửa bằng âm thanh, nhắc thắt dây đai an toàn ở ghế lái, móc an toàn dành cho ghế trẻ em,…

4. Toyota Wigo (352 - 405 triệu đồng)

Mẫu xe hạng A Toyota Wigo 2020 là phiên bản nâng cấp facelift nên không có quá nhiều thay đổi. Một vài nâng cấp có thể kể đến như: phần đầu xe có cản trước tái thiết kế, lưới tản nhiệt hình lục giác tách biệt với đèn sương mù có tạo hình mới, một số chi tiết thừa thãi bị loại bỏ. Diện mạo tổng thể, hệ thống khung gầm và động cơ được cho biết giống hệt bản cũ. Xe được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản số sàn và số tự động.

Nội thất Toyota Wigo 2020 sử dụng chất liệu nỉ cho các hàng ghế. Hàng ghế trước có thể chỉnh tay 4 hướng cho cả ghế lái và hành khách, hàng ghế sau có thể gập hoàn toàn. Trang bị vô lăng 3 chấu, trợ lực điện, điều hòa chỉnh tay, âm thanh 4 loa, hỗ trợ DVD, cổng kết nối AUX, USB, Bluetooth, Wifi (bản số sàn), kết nối điện thoại thông minh (số tự động),...

Toyota Wigo trang bị động cơ xăng 1,2L 4 xi lanh cho sức mạnh 87 mã lực tại vòng tua 6.000 v/p và mô men xoắn cực đại 108 Nm tại vòng tua 4.200 v/p kết hợp cùng dẫn động FWD và hộp số MT 5 cấp/ AT 4 cấp.

An toàn trên Wigo mới đạt chứng nhận an toàn 4 sao từ ASEAN NCAP với các trang bị: 2 túi khí, cảm biến lùi, chống bó cứng phanh, móc khóa an toàn cho trẻ em ISOFIX, camera lùi, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD.

Tại Việt Nam, Toyota Wigo phân phối với 7 màu sơn ngoại thất: Đen, trắng, đỏ, xám, cam, bạc, vàng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

5. Mitsubishi Mirage (380,5 - 450,5 triệu VND)

Mitsubishi Mirage là mẫu hatchback hạng A được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về Việt Nam.

Kích thước dài x rộng x cao của Mitsubishi Mirage là 3.710 x 1.665 x 1.500 mm cùng chiều dài cơ sở 2.450 mm. Xe có bán kính quay đầu là 4,5m, rất tiện lợi khi di chuyển trong đô thị. La-zăng 15 inch 4 chấu với hoa văn độc đáo, được đánh giá là đẹp nhất phân khúc và thiết kế hơi dốc về phía trước giúp xe di chuyển linh hoạt hơn.

Thiết kế đầu xe của Mirage mới có hình lục giác cong cùng viền mạ crom sáng bóng xung quanh, logo truyền thống đặt giữa, đèn chiếu sáng là loại halogen thông thường. Phía trước nắp ca pô có 4 đường gân tạo cảm giác khỏe khoắn và hiện đại, đồng thời tăng khí động học.

Nội thất Mitsubishi Mirage được trang bị nhiều tính năng hiện đại tiêu chuẩn như điều hòa tự động, đề nổ thông minh start-stop, màn hình LCD cảm ứng 6,1 inch, radio, kết nối bluetooth, USB, thẻ nhớ, AUX, 4 loa....

Tất cả các phiên bản Mitsubishi Mirage đều sử dụng động cơ 1.2L MIVEC cho công suất 77 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp và hộp số vô cấp thông minh INVECS III cho xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng với mức 4,97 và 4,99L/100km đường hỗn hợp.

Loạt trang bị an toàn trên Mirage gồm: hệ thống khóa cửa trung tâm, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), 2 túi khí hàng ghế trước, hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD),...

Hiện tại, Mitsubishi Mirage đang bán ở Việt Nam với 3 phiên bản là MT, CVT và CVT Eco.