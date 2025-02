"Điểm danh" 6 khu đất gần 700 ha tại Bình Dương lựa chọn nhà đầu tư

HĐND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.



Theo đó, HĐND tỉnh Bình Dương đã thống nhất thông qua 6 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án. Được biết, 6 khu đất trên có tổng diện tích là gần 700 ha.

6 dự án tại tỉnh Bình Dương được lựa chọn nhà đầu tư. Ảnh: Gia Linh

Các dự án này bao gồm: Dự án khu đô thị An Tây (phường An Tây, xã Phú An, TP.Bến Cát) rộng 268 ha; Dự án trường mầm non thị trấn Lai Uyên (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) rộng 0,42 ha; Dự án khu đô thị Bắc đường Vành đai 4 (phường An Tây, TP.Bến Cát) rộng 284 ha; cảng tổng hợp An Tây (phường An Tây, TP.Bến Cát) rộng 100 ha; dự án tổ hợp giáo dục đào tạo giai đoạn 1 (tại phường Thái Hòa, TP.Tân Uyên) rộng 8,4 ha và dự án khu đô thị mới Tân Bình (phường Tân Bình, TP.Dĩ An) rộng 32,5 ha.

Để lựa chọn nhà đầu tư, HĐND tỉnh Bình Dương giao UBND tỉnh Bình Dương cùng các sở, ngành liên quan thực hiện đấu thầu, triển khai các dự án trong năm 2025.

Trước đó, tại phiên họp UBND tỉnh đầu năm, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết các huyện, thành phố đã đề xuất 72 khu đất có tổng diện tích hơn 14.244 ha đưa vào danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2025.