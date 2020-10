Điểm danh những tính năng sát thủ iPhone 12 giúp iFan không còn phải tủi thân

Những nâng cấp trên iPhone 12 không có gì ngạc nhiên ở chip A14 Bionic nhanh hơn, iOS 14 đầy lôi cuốn, khả năng 5G mạnh mẽ, máy ảnh LiDAR giúp nâng tầm trải nghiệm AR, và hơn nữa.

A14 Bionic - chip 5nm đầu tiên thế giới

A14 Bionic là chip được sản xuất bởi TSMC dựa trên quy trình 5nm với 11,8 tỷ bóng bán dẫn bên trong, cao hơn nhiều so với 8,5 tỷ bóng bán dẫn có trên A13 Bionic 7nm trên loạt iPhone 11. Mật độ bóng bán dẫn của A14 Bionic xấp xỉ 173 triệu trên mỗi mm vuông, so với 96,5 triệu bóng bán dẫn trên mỗi mm vuông của chip trước đó, và cải tiến 79% về hiệu suất và hiệu quả năng lượng.

Về thiết kế, A14 Bionic là chip có 6 lõi với 2 lõi hiệu suất cao cho các tác vụ phức tạp, 4 lõi còn lại được thiết kế để quản lý chung. Công cụ nơ-ron thần kinh nhanh hơn trên A14 Bionic cho học máy bao gồm 16 lõi, gấp đôi số lõi trong A13 Bionic. Bên cạnh đó, chip mới cũng có GPU 4 nhân mới của Apple. Tất cả những điều này khiến iPhone 12 trở thành smartphone nhanh nhất mà Apple từng sản xuất.

Màn hình OLED

Đây là lần đầu tiên Apple từ bỏ công nghệ màn hình LCD để tập trung vào công nghệ OLED, và tất cả đều trang bị màn hình Super Retina XDR - vốn độc quyền trên iPhone 11 Pro năm ngoái. Mặc dù phần lớn ngành công nghiệp đã chuyển sang sử dụng màn hình OLED từ nhiều năm trước, nhưng màn hình LCD vẫn còn tồn tại trong một số iPhone gần đây của Apple, bao gồm cả iPhone XR và iPhone 11.

Màn hình OLED mang đến một số lợi thế so với LCD. Ví dụ: vì mỗi pixel trên màn hình OLED được chiếu sáng riêng nên màn hình chỉ có thể tắt các pixel đó khi hiển thị màu đen. Điều đó có nghĩa là khả năng hiển thị màu đen trên tất cả các mẫu iPhone 12 sâu hơn, màu sắc chân thực hơn, rung hơn và đôi khi là thời lượng pin tốt hơn.

Kết nối 5G

Bốn mẫu iPhone vừa ra mắt đều đi kèm khả năng kết nối 5G, tuy nhiên chỉ các phiên bản Pro hỗ trợ băng tần Sub 6 GHz cũng như mmWave nhanh hơn, trong khi các mẫu iPhone 12 Mini và iPhone 12 chỉ hỗ trợ băng tần Sub 6 GHz. Với băng tần mmWave, tốc độ truy cập mạng 5G sẽ cao hơn nhưng bị hạn chế về khoảng cách cũng như vật cản như tường. Còn với băng tần Sub 6 GHz, tốc độ truy cập chậm hơn nhưng lại vượt qua các hạn chế như băng tần mmWave gặp phải.

Camera LiDAR

Trong khi hai mẫu iPhone 12 Mini và iPhone 12 chỉ đi kèm thiết lập camera kép thì các mẫu iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max trang bị hệ thống ba camera kết hợp với cảm biến LiDAR giúp phát hiện các đối tượng bằng cách sử dụng laser. Về lý thuyết, cảm biến LIDAR cho phép trải nghiệm thực tế tăng cường (AR) tốt hơn vì iPhone có thể cung cấp cảm giác tốt hơn về môi trường xung quanh.

Apple lần đầu tiên thêm cảm biến LIDAR vào iPad Pro hồi tháng 3/2020 và được đánh giá là công nghệ khá tiên tiến, nhưng được xây dựng để chuẩn bị cho phần mềm tương lai. Cần thêm thời gian để xem liệu Apple có thể tạo ra sự đột phá cho LiDAR sau khi iPhone 12 ra mắt hay không.

Cũng nói về camera, không thể không nhắc đến việc iPhone 12 đã cải thiện khả năng xử lý hình ảnh Deep Fusion, ảnh chụp ở Night Mode tốt hơn và hệ thống Smart HDR mang đến chất lượng tổng thể tốt hơn.

Đưa MagSafe trở lại

Apple đã loại bỏ cáp nguồn từ tính MagSafe khỏi các dòng MacBook của mình, nhưng công nghệ sạc từ tính mang thương hiệu Apple đã quay trở lại với loạt iPhone 12. Về cơ bản, MagSafe sẽ được trang bị nam châm để giúp người dùng căn chỉnh điện thoại của mình dễ dàng hơn khi đặt nó trên một tấm sạc không dây.