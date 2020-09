Điểm lại những vụ án nổi bật về ANTT của Công an Thủ đô

Theo thống kê của Công an TP.Hà Nội, trong tháng 8/2020, lực lượng công an TP đã tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch về triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Cụ thể, các đơn vị trong Công an TP điều tra, khám phá 283 vụ, 572 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 82,7%; 10 vụ, bắt 14 đối tượng đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 100%... Điều tra khám phá 252 vụ, 368 đối tượng phạm tội về ma túy; đã phát hiện, xử lý 292 vụ, 307 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế; 522 vụ, 523 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; triệt phá nhiều ổ nhóm buôn bán ma túy lớn.

Một số vụ việc điển hình như: Vụ giết người, cướp tài sản lái xe ôm xảy ra tại địa bàn huyện Gia Lâm. Theo Trung tá Lý Hoài Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội, vào thời gian trên, lực lượng Công an huyện Gia Lâm nhận được thông tin có người bị thương trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương trên người, có tác động ngoại lực bằng vật sắc nhọn.

Đối tượng Giàng Seo Diu cùng chiếc xe máy tang vật vụ cướp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Gia Lâm đã khẩn trương tới hiện trường, tiến hành các biện pháp cần thiết, đồng thời báo cáo Giám đốc Công an TP.Hà Nội chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Nhận sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với công an cơ sở truy bắt đối tượng gây án.

Trong quá trình điều tra, truy xét, lực lượng này phối hợp với Công an huyện Gia Lâm đã rà soát, truy vết hàng chục đối tượng lang thang ở khắp các địa bàn trong nội thành Hà Nội, tập trung vào các bến tàu, nhà ga, bến xe, bắt 2 đối tượng đang trong quá trình lẩn trốn.

Một vụ án khiến dư luận xôn xao khác đó là vụ cướp tài sản có sử dụng vũ khí tại ngân hàng BIDV, chi nhánh Ngọc Khánh, quận Đống Đa. Chỉ trong vòng 36 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, bằng sự chủ động, tích cực, mưu trí và phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, các đơn vị nghiệp vụ công an TP.Hà Nội và Bộ Công an đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại, khám phá thành công vụ cướp, bắt hai đối tượng gây án tại Hà Nội và Hải Phòng.

Hai đối tượng cướp ngân hàng BIDV gây xôn xao dư luận, trong đó có cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh GNN.

Một chuyên án cũng được lực lượng công an TP phá thành công đó là triệt phá băng nhóm đối tượng trộm cắp cổ vật tại các đình, chùa, miếu trên địa bàn một số huyện ngoại thành Hà Nội



Trước đó, liên quan đến vụ việc mất cắp số lượng lớn hiện vật, cổ vật xảy ra từ đầu năm đến nay, các vụ trộm cắp xảy ra đồng thời vào lúc cả nước đang phòng, chống dịch Covid-19 cho thấy sự phức tạp của vụ việc. Ban Chuyên án đã bám địa bàn, tổ chức TTKS tại các khu vực đình chùa – nơi có cổ vật, đồng thời rà soát các đối tượng chuyên mua bán cổ vật, từ đó đã phát hiện đối tượng nghi vấn. Truy theo các hoạt động làm ăn của đối tượng này, lực lượng chức năng đã xác định chính xác đường dây trộm cắp, mua bán trái phép cổ vật có quy mô lớn và thủ đoạn tinh vi.

Nhóm mua bán, trộm cắp cổ vật bị các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội bắt giữ.

Mới đây nhất, Công an TP.Hà Nội đã điều tra khám phá, bắt giữ đối tượng trộm 350 cây vàng tại thị xã Sơn Tây. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp với Phòng CSHS và một số đơn vị nghiệp vụ khác của Công an TP.Hà Nội đã tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng. Chỉ sau 5 ngày gây án, tên "siêu trộm" đã bị Phòng CSHS cùng với Công an thị xã Sơn Tây và Công an các huyện Đan Phượng, Thạch Thất tóm gọn.

Những vụ án có tính chất nghiêm trọng, được khám phá trong thời gian ngắn đã góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với lực lượng Công an Thủ đô.

Lời khai của "siêu trộm" 350 cây vàng Nguyễn Tiến Hân (SN 1990, ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Nói về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn TP tại Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác Công an tháng 8, triển khai công tác trọng tâm tháng 9/2020, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao kết quả, biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng của Công an các đơn vị trong thời gian qua. Bên cạnh những thành tích đạt được, đồng chí Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị cần nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những hạn chế còn tồn tại.

Theo Giám đốc Công an TP.Hà Nội, trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những yếu tố, cả bên trong và bên ngoài, tác động đến an ninh trật tự trên địa bàn TP, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong thời gian diễn ra những hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tạo tiền đề chuẩn bị các điều kiện bảo vệ Đại hội Đảng cấp TP và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đặc biệt, chú trọng triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm an toàn ANTT trên toàn TP, nhất là các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các đoàn quốc tế, sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9, lễ Khai giảng năm học mới 2020 – 2021…; kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp...