Điểm mặt 5 vũ khí giúp Galaxy S21 “đá văng” iPhone 12

Các thông tin rò rỉ về Galaxy S21 cho thấy máy sẽ xuất hiện sớm hơn bình thường, ngay trong tháng 1/2021. Vì vậy chúng ta có thể mong đợi gì từ Galaxy S21, S21 Plus và S21 Ultra? Đó là những vũ khí giúp máy sẽ vượt mặt iPhone 12 của Apple, mặc dù hiệu suất có thể chưa hoàn toàn ngang ngửa với A14 Bionic.

Giá khởi điểm rẻ hơn

Samsung đã mắc một sai lầm lớn với sự ra mắt của Galaxy S20 khi tung phiên bản rẻ nhất có giá đến 1.000 USD (23,18 triệu đồng), và đại dịch không giúp được gì cho công ty. Vì vậy họ đã phản ứng với thị trường bằng cách tung ra Galaxy S20 FE với giá 699 USD (16,2 triệu đồng) cho những người cần điện thoại có giá hợp lý. Điều này bao gồm màn hình OLED lớn với tốc độ làm mới 120 Hz, ba camera mạnh mẽ và hiệu suất ổn định.

Hy vọng Galaxy S21 sẽ có một phiên bản giá phải chăng hơn so với iPhone 12 mini (cũng có giá 699 USD), ngay cả khi chúng hy sinh một số tính năng để đạt được điều đó.

Màn hình 144 Hz

Theo một tin đồn, Galaxy S21 Ultra có thể trang bị màn hình 6,8 inch với tốc độ làm mới 144Hz. Đó sẽ là một bước nhảy khá lớn so với màn hình 120Hz trong S20 Ultra và cao hơn nhiều so với màn hình 60Hz trên iPhone 12 và iPhone 12 Pro. Apple được cho là phát triển màn hình ProMotion 120Hz cho dòng iPhone 12 Pro nhưng đã bị loại bỏ do lo ngại về thời lượng pin.

Lợi ích của 144 Hz là cuộn siêu nhanh và hoạt ảnh mượt mà hơn, nhưng có rất nhiều trò chơi Android đã được tối ưu hóa cho các màn hình 120 Hz. Samsung thực sự có thể vượt qua Apple nếu họ cố gắng đạt được mối quan hệ độc quyền với Fortnite để chạy ở tần số 144 Hz trên Galaxy S21 Ultra, đặc biệt khi Apple đã cấm game này vì mối thù thanh toán trong ứng dụng của họ.

Thời lượng pin lâu hơn

Galaxy S21 sẽ không gặp vấn đề gì khi vượt trội hơn iPhone 12 về dung lượng pin. Galaxy S20 có pin 4.000 mAh lớn hơn nhiều so với 2.815 mAh của iPhone 12. Kết quả là đã có sự chênh lệch lớn về độ bền thời lượng pin giữa 2 điện thoại. iPhone 12 chỉ kéo dài 8 giờ 25 phút trên 5G, so với 9 giờ 31 phút trên Galaxy S20. Tuy nhiên, S20 đã giảm xuống 8 giờ 04 phút khi màn hình kích hoạt 120 Hz. Galaxy S21 Plus được đồn đại có pin lớn hơn so với tiền nhiệm của nó (4.600 mAh so với 4.500 mAh), trong khi Galaxy S21 Ultra sẽ giữ lại pin 5.000 mAh.

Tiếp đà với camera Space Zoom

Một trong những điều đáng thất vọng nhất về iPhone 12 Pro là zoom quang chỉ đạt tối đa 2.5x đối với iPhone 12 Pro Max, trong khi iPhone 12 Pro là 2x. iPhone 12 và 12 mini hoàn toàn không có zoom tele, vì vậy Samsung có cơ hội mở rộng vị trí dẫn đầu của mình.

Galaxy S20 Ultra hiện tại có zoom quang 4x, zoom lai 10x và zoom số 100x. Trong khi Galaxy S20 và S20 Plus cung cấp zoom quang 3x và lên tới 30x với Space Zoom. Đối với Galaxy S21, ít nhất một mẫu có hai ống kính zoom quang, trong đó một ống kính zoom 3x và ống kính còn lại là zoom tiềm vọng 10x.

Sạc nhanh hơn

Samsung có thể theo bước iPhone 12 bằng cách không trang bị bộ sạc hoặc tai nghe trong hộp. Nhưng ngay cả khi làm điều này, Samsung vẫn có lợi thế về tốc độ sạc khi Galaxy S21 được cho là cung cấp sạc 25W, cao hơn so với 20W của iPhone 12. Đã có tin đồn cho biết Galaxy S21 có thể hỗ trợ sạc siêu nhanh 65W nhưng những tin đồn đó đã nhanh chóng bị hạ gục. Galaxy S21 Ultra cung cấp hỗ trợ bộ sạc 49W như là tùy chọn, nhưng Galaxy Note20 Ultra và Note20 chỉ có công suất 25W.