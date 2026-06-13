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Điểm mặt các sản phẩm nông lâm thủy sản xuất khẩu đạt tỷ USD 5 tháng đầu năm 2026

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Minh Ngọc Thứ bảy, ngày 13/06/2026 08:05 GMT+7
5 tháng đầu năm 2026, gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản, rau quả, gạo, cà phê, hạt điều là những mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD của Việt Nam.
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Xuất khẩu NLTS đạt gần 30 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản (NLTS) tháng 5 năm 2026 của Việt Nam ước đạt 6,46 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS ước đạt 29,82 tỷ USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu thị trường, Trung Quốc chiếm 20,8%, Mỹ 18,8%,Nhật Bản 6,9%. Đây là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng NLTS chính lớn nhất của Việt Nam.

Cơ cấu các thị trường xuất khẩu NLTS của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2026.

5 tháng đầu năm, có 5 sản phẩm đang xuất khẩu đạt kim ngạch tỷ USD, bao gồm: gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản, rau quả, gạo, cà phê, hạt điều. Cụ thể:

Xuất khẩu cà phê tháng 5 năm 2026 ước đạt 190 nghìn tấn với giá trị đạt 830,2 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm 2026 đạt 972 nghìn tấn và 4,41 tỷ USD, tăng 13% về khối lượng nhưng giảm 9,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 4.535 USD/tấn, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Đức, Italia và Mỹ là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 14,9%, 8,1% và 7%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu cà phê 4 tháng đầu năm 2026 sang thị trường Đức giảm 14,7%, thị trường Italia giảm 5,4%, trong khi thị trường Mỹ tăng 6,5%.

Xuất khẩu gạo tháng 5 năm 2026 ước đạt 1,1 triệu tấn với giá trị đạt 511,7 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 2026 đạt 4,5 triệu tấn và 2,09 tỷ USD, tăng 6,6% về khối lượng và giảm 3,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Giá gạo xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 467,6 USD/tấn, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 46,9%. Trung Quốc và Gana là hai thị trường lớn tiếp theo với thị phần tương ứng là 17,8% và 7,5%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2026 sang thị trường Philippines tăng 1,6%, Trung Quốc tăng 53,8%, Gana giảm 32,5%.

Xuất khẩu hàng rau quả tháng 5 năm 2026 ước đạt 630 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả 5 tháng đầu năm 2026 đạt 2,69 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Mặt hàng rau quả của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với thị phần chiếm 49,6% tổng giá trị xuất khẩu. Hai thị trường lớn tiếp theo là Mỹ và Hàn Quốc với thị phần lần lượt là 8,7% và 5,4%.

Xuất khẩu hạt điều tháng 5 năm 2026 ước đạt 70 nghìn tấn với giá trị đạt 500,1 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu hạt điều 5 tháng đầu năm 2026 đạt 264,2 nghìn tấn và 1,85 tỷ USD, giảm 4,5% về khối lượng và giảm 1,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Các sản phẩm NLTS xuất khẩu trên 1 tỷ USD của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2026.

Giá hạt điều xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 6.996 USD/tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Mỹ, Trung Quốc và Hà Lan là 3 thị trường tiêu thụ hạt điều lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 23%, 18,6% và 8,9%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu hạt điều 5 tháng đầu năm 2026 sang thị trường Mỹ tăng 7,4%, thị trường Trung Quốc giảm 3,1%, thị trường Hà Lan tăng 1,1%

Xuất khẩu hàng thủy sản tháng 5 năm 2026 ước đạt 1 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu hàng thủy sản 5 tháng đầu năm 2026 đạt 4,65 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản là 3 thị trường tiêu thụ hàng thủy sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 26%, 14,1% và 13,7%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu hàng thủy sản 5 tháng đầu năm 2026 sang thị trường Trung Quốc tăng 48,5%, Nhật Bản tăng 1,6%, trong khi Mỹ giảm 3,1%.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 5 năm 2026 ước đạt 1,55 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 5 tháng đầu năm 2026 đạt 7,12 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Mỹ là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần 49,2%. Trung Quốc và Nhật Bản là hai thị trường lớn tiếp theo với thị phần tương ứng là 15,2% và 13,1%.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 5 tháng đầu năm 2026 sang thị trường Mỹ giảm 6,5%, trong khi Trung Quốc tăng 48,3%, Nhật Bản tăng 6%.

Ngoài ra, 5 tháng đầu năm 2026, một số mặt hàng NLTS như sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 613 triệu USD, hạt tiêu 819 triệu USD, cao su 987 triệu USD...

Một sản phẩm riêng lẻ không thể quyết định thành công

Đánh giá về xuất khẩu nông sản của Việt Nam, mới đây, tại Tọa đàm "Tăng cường hệ thống xuất khẩu nông sản cạnh tranh và định hướng thị trường", ông Nguyễn Đức Long - Viện trưởng Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch cho biết, lợi thế cạnh tranh của nông sản Việt Nam đang thay đổi. Nếu trước đây sản lượng và giá thành là những yếu tố quan trọng, thì hiện nay thị trường ngày càng quan tâm đến chất lượng, tính bền vững, khả năng truy xuất nguồn gốc và mức độ hoàn thiện của cả chuỗi cung ứng.

Ông Long cho rằng các nhà nhập khẩu hiện không chỉ đánh giá sản phẩm cuối cùng mà còn đánh giá cả hệ thống tạo ra sản phẩm đó. Đây cũng là lý do ngành nông nghiệp đang từng bước chuyển từ tăng trưởng dựa trên sản lượng sang tăng trưởng dựa trên giá trị; từ bán nguyên liệu sang phát triển sản phẩm chế biến; từ cạnh tranh bằng chi phí sang cạnh tranh bằng chất lượng, thương hiệu và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu rau quả đạt 2,69 tỷ USD, trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm gần 50%.

Còn theo ông Vũ Cường, Tham tán Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tại Nhật Bản, Nhật Bản là một trong những thị trường thường xuyên cập nhật các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, phụ gia thực phẩm, bao bì và nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật khác.

Việc theo dõi sát các thay đổi trong chính sách nhập khẩu là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Chỉ riêng trong thời gian gần đây, Nhật Bản đã liên tục điều chỉnh nhiều quy định liên quan đến nhập khẩu thực phẩm và nông sản.

Theo ông Cường, doanh nghiệp cần chủ động cập nhật thông tin, kịp thời điều chỉnh hoạt động sản xuất và kinh doanh để đáp ứng các yêu cầu mới. Việc nắm bắt đầy đủ các quy định không chỉ giúp hạn chế rủi ro trong quá trình xuất khẩu mà còn tạo điều kiện để duy trì và mở rộng thị phần tại một trong những thị trường có yêu cầu cao nhất thế giới.

Theo ông Nguyễn Quang Thạnh - Phó Giám đốc Công ty CP Logistic Hoàng Hà, bên cạnh việc đầu tư sản xuất, một trong những mắt xích quan trọng khác là logistics. "Chất lượng nông sản không chỉ được tạo ra tại vùng trồng mà còn phải được duy trì trong suốt quá trình bảo quản, vận chuyển và phân phối", ông nói.

Điển hình như với mặt hàng trái cây tươi, chất lượng là yếu tố quyết định để duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, chất lượng đó chỉ được giữ nguyên khi các khâu sau thu hoạch được tổ chức đồng bộ.

Bà Hoàng Mai Vân Anh - Điều phối viên Quốc gia của UNIDO tại Việt Nam cho rằng, thành công trong xuất khẩu nông sản ngày nay không còn được quyết định bởi một sản phẩm riêng lẻ mà bởi năng lực của cả chuỗi giá trị. Theo bà, chuỗi giá trị chỉ thực sự tạo ra lợi thế cạnh tranh khi các khâu từ sản xuất, thu hoạch, bảo quản, logistics đến tiếp cận thị trường được kết nối hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường quốc tế.

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