Điểm mặt những chiếc điện thoại bán chạy nhất mọi thời đại

Rất nhiều điện thoại trên thị trường có doanh số bán hàng chạy nhất từ trước đến nay, và hầu hết đến từ các mẫu điện thoại… cơ bản, khi smartphone chưa phổ biến.

Motorola Razr V3: Doanh số hơn 130 triệu chiếc

Razr V3 thực sự là một biểu tượng một thời của Motorola khi còn ở thời kỳ đỉnh cao. Sản phẩm có thiết kế tuyệt đẹp nổi bật và trở thành một trong những smartphone thành công nhất từ trước đến nay.

Không chỉ là điện thoại được bán nhiều thứ 10 mọi thời đại, đây còn là điện thoại nắp gập bán chạy nhất từ ​​trước đến nay. Razr V3 không thể so sánh với các thiết bị cầm tay ngày nay khi nhìn vào thông số kỹ thuật, nhưng nó là một trong những thiết bị tốt nhất của thời đại.

Nokia 2600: Doanh số hơn 135 triệu chiếc

Được phát hành vào năm 2004, Nokia 2600 không cung cấp nhiều tính năng nổi bật, ít nhất khi so sánh với các thiết bị hiện nay. Đó là một thiết bị đơn giản với thân máy chắc chắn và màn hình 1,5 inch nhỏ gọn. Nó không có camera, kết nối Bluetooth hoặc bất kỳ tính năng ưa thích nào khác nhưng lại cung cấp thời lượng pin tuyệt vời và mức giá phải chăng, khiến nhiều người ưa chuộng.

Samsung E1100: Doanh số hơn 150 triệu chiếc

Giống như Nokia 2600, Samsung E1100 có thân máy chắc chắn và thời lượng pin tuyệt vời: 13 ngày ở chế độ chờ. Nó ra mắt vào năm 2009 và trở thành một trong những sản phẩm thành công nhờ giá phải chăng và tính sẵn có trên toàn thế giới. Thiết bị có màn hình 1,52 inch, bộ nhớ trong 1 MB và đèn pin tích hợp để tìm đồ trong bóng tối.

Nokia 5230: Doanh số hơn 150 triệu chiếc

Nokia 5230 là smartphone giá rẻ với màn hình cảm ứng 3,2 inch, hệ điều hành Symbian và kết nối 3G. Nó cũng có chip GPS, camera 2 MP và RAM 128 MB. Thiết bị không thể kết nối với mạng Wi-Fi, nhưng điều đó dường như không làm phiền mọi người trong năm 2009.

Nokia 6600: Doanh số hơn 150 triệu chiếc

Thiết kế kỳ quặc của điện thoại này làm cho nó thực sự đặc biệt. Hầu hết mọi người dường như yêu thích sản phẩm khi Nokia đã bán ra hơn 150 triệu chiếc trên toàn cầu. Nokia 6600 là mẫu cao cấp khi được ra mắt vào năm 2003, cung cấp màn hình 2,1 inch, camera cơ bản và pin 850 mAh. Nó khá đắt khi nhìn vào thời điểm đó, lên đến 695 USD.

Nokia 1200: Doanh số hơn 150 triệu chiếc

Tính năng đáng chú ý nhất của Nokia 1200 là thời lượng pin - thời gian đàm thoại 7 giờ và thời gian chờ 390 giờ. Nó cũng có đèn pin để người dùng có thể bật bằng cách nhấn và giữ phím cuộn lên. Ngoài ra, điện thoại thực sự thú vị ở chất lượng chế tạo tốt và giá tốt. Với việc người dùng có thể ném nó ở bất cứ đâu, Nokia 1200 nhanh chóng trở thành một trong những điện thoại phổ biến nhất trên thế giới với hơn 150 triệu chiếc được bán ra.

Nokia 3210: Doanh số hơn 150 triệu chiếc

Nokia 3210 là điện thoại siêu cũ khi ra mắt vào năm 1999 - thời điểm điện thoại chỉ được sử dụng để thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn. Máy đã trở thành một thành công lớn nhờ thân mạnh mẽ, nhiều tùy chọn màu sắc, vẻ ngoài hấp dẫn và logo Nokia ở phía trước. Tính năng tốt nhất của nó là trò chơi Snake, khiến mọi người dán mắt vào màn hình của họ hàng giờ liền.

iPhone 6 và 6 Plus: Doanh số hơn 220 triệu chiếc

Được phát hành vào năm 2014, iPhone 6 và 6 Plus là những điện thoại mới nhất trong danh sách mà mình đề cập. Chúng không thể so sánh với các thiết bị iOS hoặc Android mới nhất về thông số kỹ thuật nhưng lại cung cấp nhiều tính năng hơn cả so với 9 thiết bị còn lại. Một trong những lý do cho sự thành công là nhờ màn hình 4,7 inch và 5,5 inch, tăng từ 4 inch của iPhone 5s trước đó. iPhone 6 đã phổ biến gấp ba lần so với iPhone 6 Plus trong vài tháng đầu tiên, có thể do mức giá thấp hơn.

Nokia 1110: Doanh số hơn 250 triệu chiếc

Điện thoại nhỏ gọn này chỉ cung cấp những điều cơ bản. Nó không có máy ảnh, màn hình màu hoặc thiết kế lạ mắt như Nokia N70 và nhiều điện thoại khác cũng được phát hành vào năm 2005, tuy nhiên lại bán chạy hơn tất cả do tính sẵn có trên toàn cầu và giá phải chăng. Đó là một chiếc điện thoại tuyệt vời cho những người chỉ muốn thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn và chơi Snake mọi lúc mọi nơi.

Nokia 1100: Doanh số hơn 250 triệu chiếc

Chiếc điện thoại cơ bản đã ra mắt vào năm 2003 này là sản phẩm bán chạy nhất mọi thời đại. Nó có thiết kế đơn giản, đường cong thu hút nhiều người, màn hình đơn sắc nhỏ và đèn pin trên đỉnh. Giống như tất cả điện thoại cơ bản khác của Nokia, điều giúp nó phổ biến là chất lượng thiết kế chắc chắn, hấp dẫn và giá bán phải chăng. Mạng lưới phân phối rộng lớn của Nokia cũng đưa thiết bị đến vô số thị trường trên toàn cầu, đóng vai trò lớn cho thành công của nó.

