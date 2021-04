Điểm mặt những chiếc iPhone ít người dùng Việt quan tâm

Phiên bản 512 GB

512 GB hiện đang là mức bộ nhớ trong lớn nhất trên loạt iPhone của Apple trong suốt những năm qua, và điều này xảy ra trên các model “Pro”. Mặc dù nhiều người kỳ vọng Apple sẽ mang mức bộ nhớ trong 1 TB đến iPhone trong tương lai thì trong thực tế tại Việt Nam, các mẫu 512 GB của chúng thực sự đang rơi vào tình trạng “ế ẩm”.

Bộ nhớ trong được xem là một trong những yếu tố cần thiết khi chọn mua iPhone, đặc biệt là những ai cần lưu trữ nhiều nội dung như hình ảnh và video. Tuy nhiên, con số 512 GB có thể chưa quá cần thiết đối với họ, đặc biệt khi mà số tiền người tiêu dùng phải bổ sung lên đến hàng triệu đồng so với phiên bản tiêu chuẩn.

Theo khảo sát, mức bộ nhớ trong được người dùng ưu tiên nhất thường nằm trong khoảng 64 GB đến 128 GB. Đó cũng là mức bộ nhớ trong tiêu chuẩn trên nhiều mẫu iPhone hiện nay. Câu hỏi đặt ra là tại sao như vậy? Bên cạnh yếu tố chi phí chênh lệch quá lớn, một yếu tố khác khiến họ ít quan tâm hơn đến iPhone dung lượng cao chính là việc sao lưu.

Trong khi trước đây, mỗi lần sao lưu hình ảnh hay video, người dùng phải kết nối với máy tính để đồng bộ hóa thì hiện nay, nhiều người đã chọn giải pháp lưu trữ đám mây, đặc biệt là Google Photos cho phép lưu trữ ảnh không giới hạn cho ảnh và video được nén ở mức nhất định (tính năng lưu trữ không giới hạn này sẽ kết thúc kể từ ngày 1/6 năm nay). Bên cạnh đó, các giải pháp sao lưu đám mây tính phí khác cũng có nhiều lựa chọn hấp dẫn mà ở đó người dùng sẽ chỉ phải chi tiêu ít hơn, đồng thời đảm bảo dữ liệu không bị mất nếu như iPhone bị mất hoặc hư hỏng.

Cùng với đó, một số người dùng có thói quen mua iPhone đời mới để làm màu. Ngay cả khi nhu cầu cơ bản chỉ là gọi, lướt web hay truy cập mạng xã hội... họ vẫn thích chọn những phiên bản bộ nhớ thấp nhất trong mẫu iPhone cao cấp nhất, ví dụ iPhone 12 Pro Max 64 GB. Không cần biết máy có bộ nhớ trong bao nhiêu, đối với họ chỉ cần thấy iPhone 12 Pro Max cầm trên tay là có thể thể hiện độ sang chảnh rồi.

iPhone cỡ nhỏ

Giống như thị trường quốc tế, mẫu iPhone 12 mini tại thị trường Việt Nam cũng ít được người dùng quan tâm khi mua sắm. Mặc dù có cấu hình tương tự như iPhone 12 nhưng màn hình 5,4 inch khá nhỏ của nó khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng khi cầm trên tay.

Bên cạnh đó, vấn đề thời lượng pin bị cộng đồng chê trên sản phẩm này cũng là lý do khiến người dùng không mặn mà lắm khi mua sắm. Pin thấp trên iPhone 12 mini là điều không bất ngờ bởi trên thực tế, Apple đã phải chấp nhận hy sinh dung lượng pin và màn hình để đảm bảo mức giá tốt hơn cho iPhone 12 mini. Khá thú vị, Apple được cho là vẫn đang phát triển phiên bản iPhone 13 mini dù tiền nhiệm của nó không thành công.

Ngoài iPhone 12 mini, nhiều mẫu iPhone cỡ nhỏ khác như iPhone 7 hay 8 cũng bị người dùng Việt ghẻ lạnh. Khá thú vị, ngay cả iPhone SE 2020 từng được ví là làm mưa làm gió trên thị trường toàn cầu nhưng khi về Việt Nam, sản phẩm này thậm chí còn bán thấp hơn cả so với các mẫu iPhone Plus đời cũ như iPhone 7 Plus hay iPhone 8 Plus, vốn có màn hình 5,5 inch và camera kép.