Điểm mặt những máy tính tích hợp xịn nhất cho dân đồ họa và game thủ

Máy tính tích hợp (máy tính All in one) hiện tại đang là những lựa chọn tuyệt vời cho người dùng chuyên nghiệp lẫn phổ thông. Chúng đáp ứng tất cả các nhu cầu sử dụng, từ những nhà thiết kế đồ họa cho tới dân văn phòng hay học sinh, sinh viên.

Các hệ thống này tích hợp các thành phần, cổng và màn hình của chúng thành một đơn vị duy nhất, cho phép người dùng dễ dàng đặt một bộ phận trên bàn làm việc, loại bỏ những chi tiết rườm rà.

Dưới đây là những máy tính All in one tốt nhất hiện nay theo trang đánh giá Tom’s Guide.

1. iMac 27-inch (2020) - Máy tính tích hợp tốt nhất

Giá bán lẻ đề nghị: 30 triệu đồng

iMac 27 inch (2020) là chiếc iMac mới nhất và có thể là chiếc PC All in one được tích hợp chip Intel cuối cùng của Apple. iMac tự hào có bộ vi xử lý Intel thế hệ thứ 10, đồ họa AMD Radeon Pro 5000 series và webcam 1080p - một bước tiến lớn so với camera 720p được sử dụng trong iMac cũ hơn. Ngoài ra, iMac 2020 cũng có nhiều tính năng tuyệt vời hơn, chẳng hạn như kính kết cấu nano tùy chọn và loa nâng cao.

Thiết kế iMac vẫn không thay đổi, hoàn chỉnh với viền dày xung quanh màn hình và viền nhôm nổi bật ở cạnh dưới màn hình. Bù lại, thiết bị có màn hình Retina 5K, có độ chi tiết đầy màu sắc 5120 x 2880 pixel cũng như gam màu rộng P3. Sản phẩm cũng có tính năng điều chỉnh nhiệt độ màu TrueTone, tự động thay đổi màu sắc trên màn hình để phù hợp nhất với ánh sáng xung quanh.

2. Microsoft Surface Studio 2 – PC dành cho giới nghệ sỹ

Giá bán lẻ đề nghị: từ 95 triệu đồng

Microsoft Surface Studio 2 là sản phẩm tuyệt vời nhất đối với bất kỳ ai làm nghệ thuật kỹ thuật số, được trang bị màn hình cảm ứng tuyệt đẹp và tương thích với bút cảm ứng. Màn hình 4K cảm ứng đem lại chất lượng hiển thị tuyệt vời, có độ phản hồi cực nhạy với bút cảm ứng.

Surface Studio 2 mới có phần cứng đồ họa và xử lý mạnh hơn, có ổ cứng thể rắn để lưu trữ và màn hình PixelSense cung cấp độ sáng và độ tương phản nâng cao. Đây cũng là một trong những máy tính tích hợp tốt nhất cho những người sáng tạo và nghệ sĩ truyền thông.

3. iMac Pro – PC tất cả trong một cho chuyên gia

Giá bán lẻ đề nghị: 105 triệu đồng

iMac Pro của Apple sở hữu lợi thế cực lớn với hiệu năng và khả năng xử lý đồ họa, đáp ứng hoàn bảo bất kỳ điều gì mà người tiêu dùng cần. Sản phẩm này trở thành sự bổ sung hoàn hảo cho các phòng thu video chuyên nghiệp, các chuyên gia kỹ thuật âm thanh hoặc văn phòng kiến trúc sư.

Được trang bị bộ vi xử lý Intel Xeon 10 lõi, đồ họa cấp máy trạm và bộ nhớ RAM 128 GB mạnh mẽ, đây thực sự là một “quái vật”. Ngoài ra, thiết kế iMac được nâng cấp đầy phong cách với lớp hoàn thiện anodized màu xám của iMac Pro. Người dùng thậm chí có thể sử dụng Bàn phím Magic của Apple và Chuột Magic hoặc TouchPad để phù hợp. Đây là máy tính All in one tốt nhất cho bất kỳ ai yêu thích thiết kế của iMac huyền thoại nhưng vẫn yêu cầu cao về sức mạnh.

4. Dell OptiPlex 7070 Ultra – PC tích hợp kích cỡ mini

Giá bán lẻ đề nghị: 44,59 triệu đồng

Chiếc PC này có thiết kế lạ mắt với giá đỡ màn hình được thiết kế đặc biệt, biến nó thành một chiếc PC tích hợp với giá bán phải chăng. Sở hữu kích thước siêu nhỏ và cung cấp giải pháp mô-đun nâng cấp, Dell OptiPlex 7070 Ultra là một phiên bản PC linh hoạt nơi công sở.

Thiết kế của chiếc máy tính này mỏng đến mức có thể bị nhầm với pin máy tính xách tay hoặc đế máy tính để bàn, nhưng bên trong nó có bộ vi xử lý Intel Core, RAM lên đến 64GB và dung lượng lưu trữ lên tới 1TB. Thiết bị cũng có rất nhiều cổng và hiệu suất tốt.

Cách chọn máy tính All in one tốt nhất

Đa số những người mua máy tính All – in – one đều yêu cầu những nhiệm vụ khó nhằn hơn so với laptop, ví dụ như chỉnh sửa ảnh và video hoặc thậm chí tạo nội dung nghệ thuật. Do đó, người dùng nên lựa chọn những máy tính có bộ xử lý Core i5 trở lên với bộ nhớ RAM ít nhất 8GB, lý tưởng hơn là Intel Core i7 và nhiều RAM hơn. Thêm vào đó, người dùng cũng có thể cần một card đồ họa rời nếu muốn sử dụng thiết bị để chơi game hoặc xử lý công việc.

Ngoài ra, bộ nhớ cũng là một yếu tố quan trọng. Tùy chọn tốt nhất là hệ thống ổ kép cung cấp ổ cứng lớn hơn để lưu trữ tệp và SSD nhanh hơn. Chưa hết, nếu muốn sử dụng màn hình cảm ứng hoặc bút cảm ứng, hãy tham khảo các máy tính Windows.

Và thêm nữa, màn hình lớn hơn sẽ đem lại trải nghiệm tuyệt vời, nhưng hãy để ý độ phân giải màn hình. Hiện tại, màn hình 4K ngày càng phổ biến và các phiên bản máy tính cao cấp hơn cung cấp các tùy chọn độ phân giải cao hơn.

Cuối cùng, vì các thiết bị này luôn được cắm vào nguồn điện, người dùng nên đầu tư vào một thiết bị chống sét để đảm bảo những thiết bị của mình luôn hoạt động tốt và an toàn.