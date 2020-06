Điểm qua các dòng đời xe Toyota Fortuner có mặt trên thị trường

Tính đến thời điểm này, dòng xe Toyota Fortuner có mặt tại Việt Nam khoảng 15 năm, kể từ khi những chiếc Fortuner đầu tiên được đưa về nước trong giai đoạn từ năm 2006, cho đến khi Toyota Việt Nam lắp ráp và phân phối Fortuner từ tháng đầu năm 2009.​

Trải qua chục năm có mặt trên thị trường, dòng xe Fortuner hiện tại đã trở thành “vua trong phân khúc” với doanh số bán chạy hàng đầu. Toyota Fortuner được nhiều khách hàng Việt ưa chuộng bởi nó dung hoà được nhiều yếu tố như: Thương hiệu mạnh, mạng lưới phân phối phủ rộng khắp cả nước, động cơ bền bỉ đã được kiểm chứng, “dễ mua thuận bán” và hơn hết là ít rớt giá so với mặt bằng chung.​

Phiên bản Toyota Fortuner Legender sắp có mặt tại thị trường Thái Lan.

Vì những lý do trên, Toyota Fortuner luôn trở thành một trong những sự lựa chọn hàng đầu của số đông người mua xe SUV 7 chỗ. Dòng xe Fortuner có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau từ phục vụ cho gia đình, cho đến chạy dịch vụ.​ Hãy cùng nhìn lại các thế hệ, phiên bản của Toyota Fortuner tại Việt Nam

Toyota Fortuner thế hệ thứ đầu tiên:

Toyota Fortuner SRS nhập Trung Đông trong giai đoạn đầu tại Việt Nam.

Nếu như đối thủ Ford Everest được phát triển bởi Ford Úc, thì Toyota Fortuner lại được phát triển tại Thái Lan. Cái tên Fortuner bắt nguồn từ chữ “Fortunate” có nghĩa là sự may mắn. Fortuner thế hệ đầu tiên đã được ra mắt tại Triển lãm ô tô quốc tế Thái Lan vào 12/2004 và được bán vào đầu năm 2005. Trong danh mục sản phẩm của Toyota, Fortuner được định vị nằm giữa Land Cruiser và dòng RAV4.​

Ở thế hệ thứ 1, Toyota cấp nhiều phiên bản động cơ cho Fortuner bao gồm: xăng 4 xy lanh, dung tích 2.7L (2TR-FE) và xăng V6, dung tích 4.0L (1GR-FE), những chiếc Fortuner nhập khẩu Trung Đông phiên bản “SRS” được đưa về Việt Nam trong giai đoạn từ 2006 – 2009 sử dụng động cơ V6 này, hiện tại các phiên bản này khá hiếm trên thị trường.​

Bên cạnh máy xăng, Fortuner còn có các phiên bản máy dầu như: 4cyl 2.5L (2KD-FTV), 4 xy lanh, dung tích 2.5 L (2KD-FTV) và động cơ 4 xy lanh, dung tích 3.0L (1KD-FTV). Tất cả các phiên bản đều sử dụng kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động 4 cấp và 5 cấp. Đi cùng với hệ dẫn động 1 cầu (2WD) & 2 cầu (4WD)​

Mãi đến thời điểm 02/2009, Toyota Việt Nam bắt đầu phân phối Fortuner lắp ráp với 2 phiên bản: “G” 4x2 máy dầu 2.5L cho công suất 100,5 mã lực đi cùng hộp số sàn 5 cấp, sử dụng 1 cầu; và phiên bản “V” 4x4 sử dụng động cơ xăng 2.7L công suất 158 mã lực đi cùng với hộp số tự động 4 cấp. Tại thời điểm đó, Fortuner phiên bản “G” có giá bán từ 34.300 USD tương đương 788 triệu đồng, và phiên bản “V” có giá 41.000 USD tương đương hơn 950 triệu đồng.​

Ở thời điểm 2009, Toyota Fortuner không có nhiều đối thủ cạnh tranh, “quanh đi ngoảnh lại” đối thủ của Fortuner trên thị trường chỉ có vài mẫu xe như CUV: Hyundai SantaFe, Honda CR-V, Chevrolet Captiva và MPV Mitsubishi Zinger.​

Vào năm 2011, Toyota Việt Nam (TMV) đã giới thiệu Fortuner “V” phiên bản 2011 mang thiết kế ngoại thất thể thao do TRD (Toyota Racing Development) phát triển, phiên bản Fortuner mới này mang tên Fortuner V TRD Sportivo 2011, đây cũng chính là phiên bản Fortuner TRD đầu tiên được phân phối tại Việt Nam. Xe sử dụng máy xăng dung tích 2.7L và chỉ bán ra duy nhất lựa chọn màu sơn trắng, không như phiên bản 2009 có ba màu sơn (đen, bạc, xám).​

Phiên bản xe Toyota Fortuner V TRD Sportivo 2011​.

Toyota Fortuner facelift

Vào tháng 3/2012, Toyota Việt Nam đã ra mắt Fortuner 2012 thuộc phiên bản nâng cấp facelift mới của thế hệ thứ nhất. Fortuner facelift mang thiết kế thay đổi tập trung vào ngoại thất, trong khi động cơ và hộp số vẫn giữ nguyên. So với phiên bản cũ, Fortuner 2012 được đổi mới cụm lưới tản nhiệt mới, sử dụng đèn pha HID (V; 4x4) có hỗ trợ hệ thống rửa đèn và tính năng tự chỉnh chùm sáng. Tại thời điểm đó, Fortuner được bán ra 3 phiên bản: “G” 4x2 có giá 846 triệu đồng, “V” 4x2 và 4x4 có giá lần lượt 924 triệu đồng và 1,028 tỷ đồng.​

Phiên bản sử dụng động cơ xăng​.

Phiên bản sử dụng động cơ dầu, dễ nhận thấy với khe hút gió ở nắp capo.

Thời điểm năm 2012, Toyota Fortuner được ghi nhận là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc trên thị trường với doanh số bán đạt 6.129 xe, tăng trưởng 6,4% so với thời điểm năm 2011, chiếm 64% thị phần trong phân khúc SUV tại Việt Nam.​ Đến 3/2015, Toyota Việt Nam giới thiệu Fortuner phiên bản “TRD Sportivo” mới. Xe được bán ra tổng cộng 2 phiên bản có giá bán lần lượt: 1,082 tỷ đồng cho phiên bản (V 4x2) và 1,195 tỷ đồng cho phiên bản (V 4x4).

Phiên bản Toyota Fortuner V TRD Sportivo 2015​

Tương tự như phiên bản TRD đời 2011, phiên bản Fortuner TRD Sportivo tập trung vào ngoại thất khi sở hữu bodykit thể thao được thiết kế bởi TRD (Toyota Racing Development) đi kèm với bộ mâm hợp kim 17 inch 6 chấu với 2 tông màu, chụp ống xả TRD mạ chrome… Phiên bản này sử dụng máy xăng 4cyl 2.7L công suất tối đa 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp.​

Toyota Fortuner thế hệ mới

Tại thời điểm tháng 1/2017, Toyota Việt Nam (TMV) giới thiệu mẫu xe Fortuner thế hệ thứ 2 hoàn toàn mới đột phá về thiết kế hiện đại hơn, nội thất lịch lãm, khả năng vận hành ổn định và trang bị an toàn cao hơn thế hệ cũ.​

Toyota Fortuner 2017 bắt đầu được chuyển sang nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia, thay vì lắp ráp trong nước. Toyota Fortuner 2017 được phân phối 3 phiên bản:​ Xăng “V” 2.7L 4x4 dẫn động 2 cầu bán thời gian, động cơ xăng, số tự động 6 cấp / Xăng “V” 2.7L 4x2 dẫn động cầu sau, động cơ xăng, số tự động 6 cấp / Dầu “G” 2.4L 4x2 dẫn động cầu sau số sàn 6 cấp, động cơ dầu.

Ba phiên bản Toyota Fortuner 2017 thế hệ mới có giá lần lượt: 981; 1,149 và 1,308 tỷ đồng, giá bán của Fortuner đã tăng thêm khoảng 200 triệu đồng so với phiên bản cũ. Toyota Fortuner 2017 chỉ có duy nhất 1 màu nội thất là Nâu (Nỉ & Da), và 2 màu ngoại thất mới gồm: Nâu và Trắng ngọc trai, bên cạnh các màu cũ là Bạc, Ghi Xám và Đen.​

Sau khi ra mắt vào năm 2017, Toyota Fortuner nhanh chóng trở thành hiện tượng, trong khoảng 20 ngày của tháng 1/2017, đã có tới 1.237 chiếc Toyota Fortuner bán ra. Sau đó, Toyota Fortuner tiếp tục trở thành mẫu SUV thuộc hạng “bất khả chiến bại” trong phân khúc. Doanh số trung bình của Fortuner tại thời điểm đó luôn rơi vào 800 - 1.000 xe.​

Đến thời điểm tháng 6/2019, sau thời gian dài khan hàng, Toyota Việt Nam mới công bố việc quay lại lắp ráp trong nước, lắp ráp cho hai phiên bản máy dầu 2.4L số sàn và số tự động; máy dầu 2.8L 4x4 AT và máy xăng 2.7L (TRD). Trong khi 2 bản máy xăng 2.7L 1 và 2 cầu vẫn nhập khẩu.​

Phiên bản xe Toyota Fortuner máy xăng 2.7L 4x2 AT lắp ráp.

Giá bán của Toyota Fortuner lắp ráp trong nước thậm chí còn cao hơn giá nhập nhập khẩu Indonesia trước đó (tăng từ 2 - 7 triệu đồng), nhưng nhưng bù lại Fortuner được TMV trang bị tiêu chuẩn đầu DVD, camera lùi cho phiên bản máy dầu 1 cầu số sàn (4x2 MT) và máy dầu 1 cầu số tự động (4x2 AT). Nhờ lợi thế lắp ráp trong nước đảm bảo nguồn cung ổn định, Toyota Fortuner tiếp tục nắm giữ ngôi vị bán chạy nhất trong phân khúc.​

Toyota Fortuner facelift 2021

Sau 4 năm có mặt trên thị trường của Fortuner thế hệ thứ 2, Toyota Thái Lan vừa giới thiệu Fortuner 2021 phiên bản nâng cấp facelift mới có thiết kế thể thao hơn. Ngoài ra, động cơ 2.8L mang công suất mạnh mẽ hơn, bên cạnh nâng cấp nhiều tiện nghi hứa hẹn sẽ dẫn đầu phân khúc. Chưa hết, Fortuner 2021 còn sở hữu gói trang bị an toàn Toyota Safety SENSE.​

Bên cạnh thiết kế và trang bị an toàn và tiện nghi, nâng cấp đáng giá nhất là động cơ, so với động cơ trên phiên bản cũ, động cơ 2.8L của Fortuner 2021 đã được tinh chỉnh tăng 27 mã lực và mô-men xoắn thêm 50Nm, cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500Nm, động cơ 2.8L tăng áp của Fortuner mang hiệu suất không thua kém gì so với động cơ 2.0L Biturbo của Ford Everest/Ranger.​

Toyota Fortuner 2021 với nhiều trang bị và nâng cấp mới mẻ đang rất được nhiều khách hàng Việt mong đợi về Việt Nam. Hiện chưa rõ phiên bản Legender có được bán bên ngoài Thái Lan hay không, hay chỉ là một phiên bản nội địa dành cho thị trường Thái.​

Dù sao đi nữa, Fortuner facelift mới hứa hẹn sẽ giúp dòng xe này tiếp tục nắm giữ vững vàng vị trí dẫn đầu trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung, khi các đối thủ vẫn đang mải miết bám đuổi.​