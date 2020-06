Điểm qua những mẫu xe bán tải Nhật vừa được ra mắt

Tại Việt Nam, người mua ô tô thường rất chú trọng vào hình thức, chính vì thế các mẫu xe bán tải Nhật Bản trước đây ít nhận được sự quan tâm và bị “lép vế” trước các mẫu xe bán tải Mỹ, khi mang kiểu dáng thiết kế đơn điệu, được cho là thiếu hấp dẫn.​

Khi nói đến xe bán tải Nhật, số đông người dùng thường liên tưởng đến hình ảnh những mẫu xe bán tải thực dụng, chỉ phù hợp với công việc tải hàng cồng kềnh, di chuyển trên địa hình gập ghềnh. Cụ thể, Isuzu D-Max là dòng xe bán chạy nhất nhì ở Thái Lan, nhưng bị thờ ơ và không được ưa chuộng tại Việt Nam. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi, khi các hãng xe Nhật Bản liên tục giới thiệu các phiên bản nâng cấp và thế hệ hoàn toàn mới cho các mẫu bán tải cỡ trung trong thời gian gần đây.​

Hầu hết các mẫu xe bán tải Nhật Bản mới đã được đại tu và “lột xác” hoàn toàn, rũ bỏ kiểu dáng thiết kế đơn điệu để trở nên hấp dẫn, ấn tượng và cao cấp hơn trước. Bên cạnh đó, nội thất xe còn được sửa đổi, nâng cấp mạnh về trang bị tiện nghi, giải trí, an toàn và hỗ trợ lái. Cung cấp hàng loạt các “đồ chơi” công nghệ và tính năng mà người mua chỉ có thể mong đợi ở các dòng xe sang.​

Có thể nói, bán tải Nhật mới ngày nay đã thay đổi, sẵn sàng đáp ứng được thị hiếu tiêu dùng của người Việt, vốn chuộng đến hình thức, nhưng vẫn mang độ bền bỉ, đáng tin cậy vốn là thế mạnh hàng đầu của bán tải Nhật.​

Sau đây là những mẫu xe vừa được ra mắt trong năm 2020 và sở hữu kiểu dáng thiết kế hoàn toàn mới:

Toyota Hilux 2020 phiên bản nâng cấp facelift mới

Toyota Hilux 2021 phiên bản nâng cấp facelift vừa ra mắt tại Thái Lan sở hữu ngoại thất đẹp mắt, đầy nam tính khi lấy cảm hứng từ RAV4 thế hệ mới và dòng xe đàn anh Tacoma bán ở thị trường Bắc Mỹ. Cộng với những nâng cấp đáng giá về công nghệ, tiện nghi và động cơ. Nội thất Toyota Hilux 2021 thay đổi lớn nhất ở màn hình thông tin giải trí cảm ứng mới rộng 8 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Xe cũng trang bị màn hình nhỏ ở cụm đồng hồ.​

Đáng chú ý nhất, Hilux facelift 2021 sẽ được trang bị gói công nghệ hỗ trợ người lái Toyota Safety Sense bao gồm các tính năng nổi bật như hỗ trợ tiền va chạm Pre-Collision System kết hợp phanh khẩn cấp tự động có khả năng phát hiện người đi bộ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng Dynamic Radar Cruise Control, hệ thống cảnh báo chệch làn đường Lane Departure Alert và nhận biết biển báo giao thông.​

Mitsubishi Triton facelift 2020

Mitsubishi Triton phiên bản nâng cấp facelift mới là mẫu bán tải Nhật được thay đổi rất nhiều về thiết kế từ đầu năm 2019. Ở phiên bản nâng cấp về trang bị cũng được Mitsubishi Việt Nam giới thiệu vào tháng 11/2019.​

Ngoài duy trì thiết kế mới ấn tượng, mẫu bán tải cỡ trung nhà Mitsubishi Triton còn được bổ sung nhiều trang bị an toàn và hỗ trợ lái hiện đại như: Phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo giao thông phía sau, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau, hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn.​

Isuzu D-Max thế hệ mới

Nội bật nhất, vào giữa tháng 10/2019, Isuzu Thái Lan đã giới thiệu D-Max 2020 thế hệ hoàn toàn mới mang thiết kế mới đột phá, hấp dẫn hơn và rủ bỏ kiểu dáng cũ. Hãng xe Nhật Bản đã thực hiện tạo nên một tác phẩm D-Max hoàn toàn mới các đối thủ cạnh tranh phải dè chừng.​

Isuzu D-Max 2020 không chỉ là chiếc bán tải bền bỉ, thực dụng mà nó đẹp mắt hơn, trang bị tiện nghi an toàn đáng để sở hữu. Isuzu D-Max 2020 mới có thể đáp ứng thị hiếu mua xe bán tải ưa chuộng hình thức, đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện đại như một chiếc SUV để ‘’đi dạo phố, đi cà phê’’ tại Việt Nam.​

Ngoại thất thiết kế đẹp suy cho cùng chỉ để người khác nhìn, nội thất mới là thứ quan trọng nhất vì nó phục vụ người lái. Nếu che logo ở vô lăng lại, sẽ không ai ngờ rằng đây là nội thất của một chiếc Isuzu D-Max. Cuộc ‘’cách mạng’’ của D-Max nằm ở đây.​

Cabin mẫu bán tải này được đổi mới toàn diện, từ vô lăng 3 chấu. Phía sau vô lăng là đồng hồ hỗ trợ lái tích hợp màn hình thông tin lái xe MID màu 4.2 inch, màn hình giải trí 9 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto.​

Về an toàn, lần đầu tiên, D-Max được cung cấp thêm tính năng nhắc thắt dây an toàn và cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và như trước đây người mua vẫn nhận được tới 6 túi khí và hệ thống kiểm soát ổn định,…​

Mazda BT-50 thế hệ hoàn toàn mới ​

Mazda BT-50 2021 thế hệ mới vừa được giới thiệu tại Úc. Không còn phát triển dựa trên Ford Ranger, bước sang thế hệ mới, Mazda BT-50 2021 chia sẻ chung một nền tảng khung gầm động cơ với “người đồng hương” Isuzu D-Max thế hệ mới, đây là một bước ngoặc mới cho mẫu bán tải cỡ trung nhà Mazda.​

Thái Lan sẽ là quốc gia đầu tiên bán Mazda BT-50 thế hệ mới khi BT-50 được sản xuất chung tại nhà máy Isuzu ở Thái Lan, sau đó từ Thái, Mazda BT-50 thế hệ mới sẽ được xuất đi nhiều thị trường trên thế giới trong đó có Việt Nam.​ Mazda BT-50 mới mang thiết kế mới hiện đại, nhưng vẫn mềm mại sắc sảo với ngôn ngữ thiết kế KODO.

Mazda BT-50 mới mang thiết kế mới hiện đại, nhưng vẫn mềm mại sắc sảo với ngôn ngữ thiết kế KoDo dù còn gây nhiều tranh cãi về chuyện đẹp xấu. Nội thất BT-50 mới chỉ có chi tiết cần số giống D-Max. Trang bị vô lăng 3 chấu thiết kế mạnh mẽ hơn các vô lăng của các mẫu crossover “CX”. Ngay chính giữa bảng táp-lô là màn hình cảm ứng cỡ lớn tích hợp kết nối Apple Car Play, các khe cửa gió điều hoà mang hơi hướng gợi nhớ đến nội thất Kia Sedona.​

Nissan Navara sắp có bản nâng cấp facelift mới

Không dậm chân tại chỗ đứng nhìn các đối thủ, Nissan sắp sửa nâng cấp cho dòng bán tải Navara (NP300) sau 6 năm kể từ khi được ra mắt. Ngoài đổi mới thiết kế ngoại thất theo ngôn ngữ thiết kế hiện đại, nội thất cũng sẽ được tinh chỉnh, Navara mới hứa hẹn sẽ được trang bị động cơ dầu 2.3L tăng áp kép mới.​

Về mặt an toàn & hỗ trợ lái, Nissan Navara mới hứa hẹn sẽ được trang bị đầy đủ các hệ thống trong gói trang bị “Nissan Intelligent Mobility” (NIM) hơn, để cạnh tranh một cách sòng phẳng với các đối thủ. Trước đây, người mua bán tải chọn bán tải Mỹ vì vẻ ngoài nam tính, mạnh mẽ, nhiều trang bị an toàn tiện nghi dù độ ổn định đôi khi không cao. Còn bây giờ, khi bán tải Nhật đã kết hợp đủ các yếu tố: thiết kế đẹp, mạnh mẽ, hiện đại, tiện nghi, an toàn và thêm cả đặc tính bền bỉ vốn có thì người mua xe chắc chắn sẽ phải suy nghĩ ít nhiều.

Trong tương lai gần, các phiên bản nâng cấp của bán tải Nhật về Việt Nam chắc chắn sẽ là thách thức lớn có thể làm lung lay vị thế hàng đầu của Ford Ranger trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh một cách khốc liệt.​

Tại thị trường Việt Nam, phân khúc bán tải cỡ trung hiện nay chỉ có các mẫu xe đến từ các thương hiệu Nhật và Mỹ. Hiện tại ở thương hiệu bán tải Mỹ, sau khi Chevrolet Colorado “rút chân” ra khỏi Việt Nam, thì chỉ còn lại Ford Ranger dòng xe bán tải đang bán chạy và chiếm thị phần hàng đầu phân khúc.​ Ranger hiện tại và thế hệ mới đang phát triển phải tính toán kỹ, bởi chỉ một cú sảy chân, những Triton, D-Max, Hilux, BT-50 sẵn sàng chiếm ngôi.