Điểm tên những ngôi sao nổi tiếng từ bé

Họ tiếp tục duy trì tần suất phủ sóng của mình và trở thành những ngôi sao có tên tuổi, vị thế. Dưới đây là những ngôi sao nhí tiếp tục phát triển tên tuổi, sự nghiệp ở tuổi trưởng thành:



Nữ diễn viên Drew Barrymore mới 6 tuổi khi xuất hiện trong "E.T. the Extra-Terrestrial".



Sau này, ở tuổi trưởng thành, Drew Barrymore tiếp tục xuất hiện trong những bộ phim như "The Wedding Singer", "Charlie's Angels", và "50 First Dates". Dù hành trình đi từ vị trí một ngôi sao nhí tới một ngôi sao trưởng thành của Barrymore đã trải qua rất nhiều thăng trầm, nhưng hiện tại, cô đang có một sự nghiệp và đời sống ổn định ở Hollywood. Drew Barrymore vẫn tiếp tục tham gia diễn xuất, cô còn thử sức với việc sản xuất phim, đồng thời làm người dẫn chương trình truyền hình.



Nữ diễn viên Dakota Fanning từng là ứng cử viên nhỏ tuổi nhất nhận được đề cử trong lịch sử giải thưởng Screen Actors Guild Awards, khi ấy, Dakota Fanning mới chỉ 8 tuổi. Vai diễn của cô bé Dakota khi ấy trong phim "I Am Sam" (2001) đã ngay lập tức khiến Dakota Fanning trở thành ngôi sao ở Hollywood.



Kể từ đó đến nay, Dakota Fanning vẫn không ngừng phát triển sự nghiệp diễn xuất. Sắp tới đây, cô sẽ xuất hiện trong bộ phim "The Nightingale" cùng với em gái - nữ diễn viên Elle Fanning.



Nữ diễn viên Natalie Portman lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng với vai Mathilda trong phim "Léon: The Professional" (1994).



Giờ đây, trong sự nghiệp của mình, Natalie Portman đã nhận được một giải Quả Cầu Vàng, một giải Oscar cho vai diễn trong phim "Black Swan", cô cũng đã xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh hoặc đậm chất nghệ thuật, hoặc rất ăn khách ngoài phòng vé. Sắp tới đây, Portman sẽ tiếp tục tham gia vào bộ phim siêu anh hùng "Thor: Love and Thunder". Ở Hollywood, Portman được xem là một trong những ngôi sao thông minh nhất khi cô có bằng cử nhân trong lĩnh vực tâm lý học từ ngôi trường đại học danh tiếng - Harvard.



Ở tuổi 12, Jodie Foster đã tham gia diễn xuất trong phim "Taxi Driver" cùng với nam diễn viên Robert De Niro. Trước đó, Jodie Foster đã khởi động sự nghiệp diễn xuất bằng những vai diễn trong phim truyền hình.



Jodie Foster đã được đề cử bốn giải Oscar và giành về hai giải cho nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn trong "The Accused" (1989) và "Silence of the Lambs" (1992). Hiện tại, Jodie Foster đã thử sức với vai trò đạo diễn một số bộ phim truyền hình và điện ảnh. Sắp tới đây, bà sẽ xuất hiện trong bộ phim "The Mauritanian" ra mắt vào năm 2021.



Nữ diễn viên Kristen Stewart từng xuất hiện bên cạnh nữ diễn viên Jodie Foster trong phim "Panic Room" (2002).



Sau này, Kristen Stewart được biết đến nhiều nhất với vai diễn Bella Swan trong sê-ri phim "Twilight". Hiện giờ, Kristen Stewart đã là một nữ diễn viên nhận được nhiều sự công nhận của giới phê bình về năng lực diễn xuất, cô tham gia vào những phim nghệ thuật kinh phí thấp và cả phim bom tấn. Kristen Stewart rất nỗ lực trong sự nghiệp diễn xuất, cô liên tục tham gia vào các dự án phim đa dạng.



Nam diễn viên Daniel Radcliffe mới chỉ 11 tuổi khi vào vai Harry Potter trong bộ phim "Harry Potter and the Sorcerer's Stone".



Radcliffe hiện giờ vẫn đang nỗ lực với sự nghiệp diễn xuất, anh tham gia vào nhiều dự án phim thuộc các thể loại khác nhau, thử sức với cả sân khấu kịch kể từ sau khi từ giã vai Harry Potter.



Nữ diễn viên Emma Watson vào vai Hermione Granger từ khi còn nhỏ tuổi, cô xuất hiện trong cả 8 phần phim của sê-ri "Harry Potter".



Trong những năm tháng trưởng thành, vai diễn đáng kể nhất của Emma Watson là vai nàng Belle trong bộ phim hoạt hình do người thật đóng - "Beauty and the Beast" (Người đẹp và quái vật - 2017). Gần đây nhất, cô tham gia phim "Little Women" (2019). Emma Watson là một nữ diễn viên tích cực tham gia các hoạt động cổ vũ cho sự bình đẳng giới.



Theo Dân Trí