Diễn biến khó tin vụ LĐBĐ Malaysia nộp hồ sơ kháng cáo lên FIFA

PV Chủ nhật, ngày 02/11/2025 13:40 GMT+7
Trong cuộc phỏng vấn với Timesport, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli của Malaysia đã nhận định lý do FIFA dời thời điểm công bố kết quả kháng cáo. Ông Roseli nói: “Do FAM cho rằng trước đó họ đã gửi sai bộ hồ sơ kháng cáo, nên tổ chức này được phép nộp lại bản tài liệu chính xác hơn”.
LĐBĐ Malaysia nộp sai hồ sơ kháng cáo lên FIFA

Bóng đá Malaysia đang ở trong giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố thêm bằng chứng xác thực về việc 7 cầu thủ của họ đã được nhập tịch trái phép. Những dữ liệu mới được FIFA thu thập, trong đó có các tài liệu gốc từ cơ quan hộ tịch Argentina, gần như đã chấm dứt mọi cơ hội biện minh của LĐBĐ Malaysia (FAM).

Theo giới truyền thông, vụ việc vẫn đang trong quá trình xem xét, và phán quyết cuối cùng của FIFA có thể sẽ kéo dài thêm vài tháng. Tuy nhiên, các bằng chứng mà tổ chức này vừa công bố được xem là “đòn giáng quyết định”, buộc LĐBĐ Malaysia (FAM) phải đối diện với sự thật và chuẩn bị cho án phạt nặng nề.

Bóng đá Malaysia vẫn đang nín thở chờ phán quyết cuối cùng từ FIFA. Ảnh: NST.

Nguồn gốc vụ việc xuất phát từ việc FIFA điều tra 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal và Hector Hevel. Theo kết luận sơ bộ, nhóm cầu thủ này đã được FAM hợp thức hóa hồ sơ theo diện “có gốc Malaysia” nhưng thực tế, phần lớn trong số họ không hề có quan hệ huyết thống với bất kỳ công dân Malaysia nào.

Theo tiết lộ mới nhất từ Sabado Velez, kênh truyền thông của CLB Velez Sarsfield (Argentina), nơi cầu thủ nhập tịch Malaysia, Imanol Machuca, đang thi đấu, buổi điều trần kháng án đã được tổ chức vào ngày 30/10 vừa qua. Trong đó, nhóm luật sư bào chữa cho Machuca đã trình bày lập luận trước FIFA. Kênh Sabado Velez thông báo trên Instagram: “Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào ngày 3/11 hoặc 4/11”.

Trong cuộc phỏng vấn với Timesport mới đây, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli của Malaysia đã nhận định lý do FIFA dời thời điểm công bố kết quả kháng cáo. Ông Roseli nói: “Do FAM cho rằng trước đó họ đã gửi sai bộ hồ sơ kháng cáo, nên tổ chức này được phép nộp lại bản tài liệu chính xác hơn”. Theo Điều 60 trong Bộ luật Kỷ luật của FIFA, bên kháng cáo được phép bổ sung bằng chứng mới cũng như đề xuất danh sách nhân chứng để phục vụ quá trình xem xét.

LĐBĐ Malaysia. Ảnh: Chat GPT.

Theo báo giới Malaysia, nếu như thất bại trong việc kháng cáo lên FIFA, LĐBĐ Malaysia (FAM) sẽ tiếp tục nộp hồ sơ lên CAS để tìm công lý. Họ đang đối diện với nguy cơ chịu án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). ĐT Malaysia có thể bị xử thua trong hai trận đấu gặp ĐT Việt Nam và ĐT Nepal hay thậm chí là loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.

Nếu LĐBĐ Malaysia (FAM) tiếp tục kháng cáo lên CAS, quá trình có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí qua năm sau. Điều đó đồng nghĩa với việc đội tuyển quốc gia Malaysia sẽ rơi vào trạng thái “lửng lơ”, không rõ có được tham dự vòng loại Asian Cup hay không. Trong bối cảnh niềm tin người hâm mộ sụt giảm nghiêm trọng, giới chuyên môn nhận định đây là “cuộc khủng hoảng thể chế” chưa từng có trong lịch sử bóng đá Malaysia.

Dù LĐBĐ Malaysia (FAM) vẫn cố gắng cứu vãn danh dự bằng việc thành lập ủy ban điều tra độc lập, nhưng với loạt bằng chứng mà FIFA công bố, khả năng đảo ngược tình thế gần như bằng không. Như BLV Quang Huy bình luận: “FIFA lần này đã tung ra những chứng cứ mang tính quyết định. Phen này, Malaysia thật sự hết đường chối cãi”.

