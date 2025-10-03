Diễn biến lạ thị trường bánh trung thu tại TP.HCM

Cuối tuần này là chính thức Tết Trung thu, hàng loạt sạp bánh trung thu tại TP.HCM trên nhiều tuyến đường như Phan Văn Trị, Lê Quang Định, Phạm Văn Đồng, Lý Thường Kiệt, Ba Tháng Hai… đều đã treo bảng mua 1 tặng 1, mua 1 tặng 4. Thế nhưng, không khí vẫn rất ảm đạm.

Một điểm đáng chú ý trên thị trường bánh trung thu TP.HCM năm nay là số lượng quầy sạp đặt trên các tuyến đường giảm mạnh. Nếu như trước đây, mùa bánh trung thu đến rất rộn ràng, quầy sạp, ki-ốt có mặt tại những góc đường quen thuộc cả 2 tháng trời thì năm nay có phần muộn và số lượng ít hơn nhiều.

Bánh trung thu tại TP.HCM năm nay có diễn biến lạ. Ảnh: Hồng Phúc

Một số tuyến đường nổi tiếng về bánh trung thu tại TP.HCM như Cách Mạng Tháng Tám, Ba Tháng Hai, Lý Thường Kiệt, Phạm Văn Đồng… năm nay thưa thớt ki-ốt bánh trung thu hẳn.

Thậm chí, đường Cách Mạng Tháng Tám thuộc tốp đầu nhộn nhịp về thị trường bánh trung thu thì năm nay, từ ngã 6 Phủ Đổng đến ngã 4 Bảy Hiền chỉ lác đác vài ki-ốt.

Anh Trường - người chuyên kinh doanh bánh trung thu theo hình thức đại lý của các thương hiệu như Đồng Khánh, Kinh Đô, Như Lan - xác nhận năm nay anh quyết định không mở sạp trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Phạm Văn Đồng, chỉ giữ lại khoảng 2 ki-ốt.

Theo anh Trường, số lượng quầy ki-ốt hiện nay anh kinh doanh giảm khoảng 2 lần so với năm ngoái và giảm 3-4 lần so với giai đoạn thịnh vượng trước đây. Anh nói dù số điểm bán ít hơn nhưng vẫn ế.

Các điểm bán bánh trung thu tại TP.HCM giảm nhưng nhìn chung nhu cầu của người dân cũng giảm mạnh theo. Buổi tối, vốn là thời điểm các ki-ốt bán chạy nhất nhưng tình hình năm nay khá hẩm hiu, kể cả trong tuần cuối cùng trước khi đến Tết Trung thu.

Không chỉ các ki-ốt, theo ghi nhận của chúng tôi, những cửa hàng nổi tiếng về bánh trung thu ở TP.HCM cũng không quá đông đúc như các năm.

Bánh trung thu Như Lan năm nay cũng không quá sôi động như các năm. Ảnh: Hồng Phúc

Hai cửa hàng Như Lan trên đường Lê Văn Duyệt và đường Hai Bà Trưng không quá đông khách. Cửa hàng chính của thương hiệu này trên đường Hàm Nghi tuy đông nhưng cũng không đến mức chen chúc, tấp nập ngày đêm như những mùa trung thu trước.

Ở thời điểm này, giá mỗi hộp bánh thương hiệu Đồng Khánh từ 200.000 đồng, Kinh Đô từ 280.000 đồng, Kido từ 350.000 đồng, Như Lan từ 400.000 đồng, tùy loại.

Theo nhiều người bán, giá bánh trung thu năm nay chỉ nhích nhẹ do giá nguyên liệu đầu vào tăng, chứ không dám tăng mạnh vì lo ế. Thế nhưng, sức mua vẫn kém hơn so với kỳ vọng. Thời điểm này, một số thương hiệu, phổ biến nhất là Đồng Khánh đều đã giảm giá, khuyến mãi mua 1 tặng 1.

Nhiều hệ thống siêu thị như Co.opmart, Bách Hóa Xanh, MM Mega Market… cũng đã giảm giá 20-25%, thậm chí lên đến 50% cho một số thương hiệu. Bánh trung thu của một số thương hiệu cà phê sau thời gian quảng cáo rầm rộ như Highland Coffee cũng đã áp dụng mua 1 tặng 1.