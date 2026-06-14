Diễn biến mới vụ người đàn ông bị hàng xóm hành hung đa chấn thương ở xã Phú Hòa Đông





Theo thông báo do Trung tá Nguyễn Duy Nhất ký phát đi ngày 11/6, căn cứ vào kết luận của Trung tâm Pháp y TP.HCM, tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Trương Duy Khánh (55 tuổi, bị hại) tại thời điểm giám định được xác định là 4%.

Di chứng sau khi bị hành hung ông Khánh thường xuyên nhập viện để điều trị. Ảnh: AK

Cơ quan chuyên môn kết luận các chấn thương ở vùng đầu, cổ, vai của nạn nhân không gây nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, theo quy định hiện hành của Bộ Y tế, các vết thương này không thuộc trường hợp để lại cố tật hoặc phải can thiệp thẩm mỹ.

Kết quả giám định thương tật này là căn cứ pháp lý quan trọng để cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" của các bên liên quan, đặc biệt là đối với bà Lê Thị Kim Hà (người bị tố giác, kiến nghị khởi tố theo đơn của ông Khánh).

Trước đó, như Dân Việt đã phản ánh, vụ việc xuất phát từ tranh chấp đất đai kéo dài giữa hai gia đình tại số 516 Tỉnh lộ 15 (ấp 4A, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi). Đáng chú ý, phần đất này đã được TAND TP.HCM và TAND Cấp cao tại TP.HCM ra bản án có hiệu lực pháp luật từ tháng 5/2023, công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho gia đình ông Khánh. Phía bị đơn sau đó gửi đơn đề nghị giám đốc thẩm nhưng đã bị TAND Tối cao bác đơn do không có căn cứ.

Dù bản án đã có hiệu lực, phía hàng xóm được cho là vẫn thường xuyên gây khó dễ, ngăn cản ông Khánh canh tác. Đỉnh điểm vào ngày 10/2, khi ông Khánh đang trám xi măng trên phần đất của mình thì bị bà Hà sang gây hấn.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người phụ nữ này liên tục lớn tiếng, dùng tay, cây đánh và nhặt đá ném, truy đuổi ông Khánh, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á trong tình trạng đa chấn thương.

Sau vụ việc, ông Khánh đã gửi đơn tố giác tội phạm vào ngày 13/2 và cho biết bản thân đến hiện tại vẫn chịu nhiều di chứng như đau đầu, ù tai, đi lại khó khăn, thường xuyên nhập viện để điều trị.

Liên quan đến vụ việc ông Khánh bị hành hung đa chấn thương, Công an xã Phú Hòa Đông đã tiếp nhận tin báo, thụ lý vụ việc.