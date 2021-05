Điện Biên: Phong tỏa, cách ly toàn bộ xã Si Pa Phìn

Theo đó, phạm vi vùng cách ly bao gồm toàn bộ xã Si Pa Phìn với 1.191 hộ, 5.975 nhân khẩu. Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế được đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và an sinh xã hội trong vùng cách ly, nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại xã Si Pa Phìn.

Huyện Nậm Pồ cũng triển khai các chốt chặn toàn xã Si Pa Phìn (dự kiến tổng 6 chốt), kiểm soát phòng chống dịch. Tính đến 7h15 ngày 15/5, lực lượng chức năng đã truy vết các trường hợp F1 từ 3 ca bệnh trên, đưa đi cách ly tập trung 83 F1 và đã lấy mẫu 570 F2. Công tác truy vết tiếp tục được thực hiện khẩn trương, quyết liệt.

Cơ quan chức năng phong tỏa toàn bộ khu vực nhà bố mẹ bệnh nhân 3758.

Sở Y tế đã cử ngay 1 đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vào huyện Nậm Pồ hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Tổ chức điều tra, xác minh lịch trình, những người tiếp xúc gần, kết quả bước đầu xác định 250 trường hợp F1, 864 trường hợp F2. Công tác truy vết đang tiếp tục triển khai và cập nhật thông tin. Thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp F1, cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2, đồng thời khẩn trương lấy mẫu trên diện rộng. Thực hiện xử lý môi trường tại gia đình những trường hợp tiếp xúc gần.