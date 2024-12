Diễn đàn Mekong Connect tại An Giang, chủ đề phát triển xanh, bền vững trong bối cảnh cạnh tranh mới

Bà Nguyễn Thị Minh Thuý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: Diễn đàn Mekong Connect năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/12 tại trường Đại học An Giang (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), với chủ đề: "Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long – TP Hồ Chí Minh và cả nước, hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh mới".



Bà Nguyễn Thị Minh Thuý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Hồng Cẩm

Mekong Connect 2024 với sự bảo trợ của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ KHCN, do UBND tỉnh An Giang và UBND TP HCM đồng tổ chức và chủ trì. Cùng với đó là sự đồng hành của các tỉnh, thành: Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang và Vĩnh Long.

Sự kiện được phối hợp thực hiện bởi Sở Công thương TP HCM, Sở Công thương An Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang, VCCI Đồng bằng sông Cửu Long, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC).

Mekong Connect 2024 được điều phối bởi Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp - BSA. Mekong Connect 2024 đánh dấu lần đầu tiên Diễn đàn được tổ chức tại An Giang, một địa phương trọng điểm về kinh tế - nông nghiệp của khu vực.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh An Giang 11 tháng năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhu cầu đi lại, hoạt động văn hóa, xã hội nhộn nhịp, sôi động. Các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế được tập trung thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần đem lại đời sống ổn định, thị trường phát triển cho người dân và doanh nghiệp.

11 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tỉnh An Giang lũy kế ước đạt trên 1,12 tỷ USD, tăng 4,78% so năm 2023. (Trong ảnh: An Giang xuất khẩu lô xoài hạt lép đầu tiên sang Hàn Quốc vào ngày 19/2). Ảnh: Hồng Cẩm

Theo đó, 11 tháng của năm 2024, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều duy trì mức tăng trưởng so năm 2023, như: Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh 11 tháng ước tăng 10,41% so với năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa lũy kế 11 tháng ước đạt trên 1,12 tỷ USD, tăng 4,78% so năm 2023. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch lũy kế đạt 10.100 tỷ đồng và đạt 163% so kế hoạch cả năm. Thu ngân sách ước trong 11 tháng đạt 7.270 tỷ đồng, đạt 101,01% so dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 105,72% so năm 2023...



"Với những lợi thế tự nhiên, tiềm năng sẵn có và thành tựu kinh tế - xã hội mà An Giang đạt được trong thời gian qua, mong rằng Diễn đàn Mekong Connect năm 2024 tại An Giang sẽ là cơ hội để thực hiện quyết tâm liên kết hợp tác toàn vùng với TP Hồ Chí Minh và cả nước. Qua đó giới thiệu đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước về tiềm năng, lợi thế theo quy hoạch của tỉnh được duyệt, thúc đẩy liên kết vùng và sự ủng hộ của Trung ương để đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh nói riêng và toàn vùng nói chung"- bà Nguyễn Thị Minh Thuý, nhấn mạnh.

Chia sẻ tại buổi họp báo, đại diện cơ quan điều phối, bà Vũ Kim Hạnh – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp HVNCLC, Giám đốc Trung tâm BSA, nhấn mạnh rằng, các từ khóa "Hợp tác", "Liên kết", "Hội nhập" và "Phát triển" đã trở thành tinh thần xuyên suốt qua các kỳ Mekong Connect. Đây cũng chính là định hướng chiến lược nhằm nâng cao chất lượng chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.



Bà Vũ Kim Hạnh – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp HVNCLC, Giám đốc Trung tâm BSA chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: Hồng Cẩm

Năm nay, Mekong Connect 2024 tập trung vào ba lĩnh vực trọng yếu: kinh tế, thương mại và công nghệ. Các hoạt động tại diễn đàn sẽ thúc đẩy liên kết giữa TP HCM và các tỉnh thành ĐBSCL, hướng tới phát triển xanh, bền vững trong bối cảnh cạnh tranh mới. Với 3 từ khóa chính "liên kết", "phát triển bền vững" và "cạnh tranh mới", Mekong Connect 2024 hứa hẹn mang đến nhiều nội dung phong phú, tạo sức bật cho các sáng kiến đổi mới.

Đáng chú ý, diễn đàn còn là nơi tập họp các doanh nghiệp khởi nghiệp (trong nông nghiệp) xuất sắc của cả nước, nơi ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh Nông Xanh 3 miền.

Đặc biệt, với quan hệ sẵn có của Hội Doanh nghiệp HVNCLC với tổ chức OTOP Thái Lan, lần này có một phái đoàn cao cấp là Chủ tịch OTOP Thái Lan, Chủ tịch một ban phát triển ngành của Hội đồng cố vấn phát triển kinh tế Hoàng gia Thái Lan, Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Thái Lan và chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam – Thái Lan cũng đến tham dự chương trình "Giao lưu khởi nghiệp" sáng 17/12.

Ngoài ra, có các doanh nghiệp khởi nghiệp từ Singapore, Hàn Quốc, Malaysia… cũng đến tham dự. Chương trình phần này sẽ do bà Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch quỹ đầu tư thiên thần Đông Nam Á điều hành. Bên cạnh đó, qua hàng loạt cuộc thảo luận, Mekong Connect 2024 còn mang đến những góc nhìn đa dạng, phân tích sắc sảo và các giải pháp sáng tạo nhằm thắt chặt quan hệ liên kết hợp tác trong vùng và TP HCM.