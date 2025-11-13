Diễn đàn Thời khắc Việt 2025: Phát huy sức mạnh mềm để phát triển quốc gia là nhiệm vụ cấp bách

Bà Tôn Nữ Thị Ninh: “Việt Nam không chỉ là tên của một cuộc chiến"

Ngày 13/11, Diễn đàn chuyên đề Thời khắc Việt 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM).

Diễn đàn chuyên đề Thời khắc Việt 2025 do Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM chủ trì, được tổ chức với chủ đề “Sức mạnh mềm Việt Nam: Lợi thế – Thách thức – Triển vọng”.

Áo dài - biểu trưng của trang phục Việt Nam trình diễn tại diễn đàn Thời khắc Việt 2025. Ảnh: Lê Giang

Sự kiện này đã mở ra một không gian đối thoại đa chiều, quy tụ giới học giả, chuyên gia, doanh nhân, nghệ sĩ và thế hệ trẻ, nhằm cùng nhau xác định ý nghĩa, nhận diện, phân tích và đề xuất những phương hướng xây dựng sức mạnh mềm – yếu tố then chốt trong thương hiệu và vị thế quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế.

Diễn đàn được đánh giá là kịp thời, đúng thời điểm và có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh toàn cầu đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Tôn Nữ Thị Ninh – Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM, nhấn mạnh rằng Diễn đàn Thời khắc Việt 2025 xoáy vào chủ đề "Sức mạnh mềm" với nhận định đúc kết là cùng nhau xác định sợi chỉ đỏ và nội hàm của câu chuyện Việt Nam với bản thân và với thế giới.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh – Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM. Ảnh: Lê Giang

Bà Ninh khẳng định: “Việt Nam không chỉ là tên của một cuộc chiến, mà là tên của một đất nước, một dân tộc độc lập, tự do, khát vọng vươn lên và phát triển, vì phát triển và hạnh phúc”.

Bà kêu gọi: "Đây phải là một chủ trương tổng thể, toàn bộ, đồng bộ với cả trọng tâm của Nhà nước, được xã hội hưởng ứng và quy tụ các thành phần và hoạt động khác nhau chủ động tham gia triển khai có hiệu quả".

Sức mạnh mềm - tài sản vô giá của quốc gia là lòng yêu nước

Bà Lê Thị Hồng Vân – Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao, chia sẻ từ góc độ chính trị đối ngoại rằng, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại và đặt ra yêu cầu cấp thiết về vị thế quốc gia trong một trật tự thế giới mới đa cực đang định hình.

Bà Hồng Vân khẳng định, việc phát huy sức mạnh mềm để đóng góp cho sức mạnh tổng hợp của quốc gia đang được đặt ra đặc biệt quan trọng.

Bà Lê Thị Hồng Vân – Cục trưởng Cục Ngoại vụ & Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao. Ảnh: Lê Giang

"Đây là một diễn đàn tôi nghĩ rằng là đúng thời điểm, có ý nghĩa rất là quan trọng, vừa chiến lược, vừa cấp bách và cũng rất là phù hợp với sự quan tâm hiện nay. Làm sao có những chia sẻ, những đóng góp chung của tất cả, từ doanh nghiệp, giới nghệ sĩ, trí thức, truyền thông, từ mọi người dân Việt Nam... để thực sự huy động được sức mạnh văn hóa, tinh thần và trí tuệ của người Việt trong một nhiệm vụ rất quan trọng trong kỷ nguyên mới", Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao chia sẻ.

Theo bà Vân, một tài sản vô giá thuộc sức mạnh mềm mà hiếm dân tộc nào có được, chính là truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, với sức mạnh nhân văn, hòa hiếu và sức sống nội tại của nền văn hiến ngàn đời. Bà cũng nhấn mạnh rằng sức mạnh mềm là căn cước phát triển quốc gia và là năng lực nội sinh.

Ông Nguyễn Văn Thuật – Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu. Ảnh: Lê Giang

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thuật – Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đưa ra định nghĩa: “Sức mạnh mềm của một quốc gia là năng lực tạo ra sự ảnh hưởng thông qua sự hấp dẫn về văn hóa, hệ giá trị và niềm tin, chứ không phải bằng sự ép buộc hay là về sức mạnh vật chất”.

Với Việt Nam, sức mạnh mềm được vun đắp từ truyền thống yêu nước, nghĩa tình, tinh thần hòa hiếu dân tộc, tinh thần cần cù, sáng tạo, là bản sắc văn hóa. Ông nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, và định hướng của Đảng và Nhà nước coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển.

Các diễn giả thảo luận mở về chủ đề: Sức mạnh mềm Việt Nam. Ảnh: Lê Giang

Diễn đàn Thời khắc Việt 2025 không chỉ là dịp để chia sẻ tri thức và hiểu biết, mà còn là hành trình tiếp nối niềm tin: vốn quý nhất của Việt Nam là con người Việt – nền tảng của mọi sức mạnh mềm.

Các đại biểu, diễn giả tham gia Diễn đàn Thời khắc Việt 2025. Ảnh: Lê Giang

Diễn đàn Thời khắc Việt 2025 mong muốn đóng góp vào việc nhận diện bản sắc và giá trị Việt Nam, lan tỏa ảnh hưởng tích cực của Việt Nam ra thế giới, thúc đẩy thương hiệu quốc gia Việt Nam, để chung tay xây dựng vị thế và hình ảnh Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.