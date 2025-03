Điện Kremlin nêu điều kiện để phục hồi nhanh chóng quan hệ với Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS.

Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình truyền hình Pavel Zarubin cho kênh Rossiya-1 phát sóng ngày 2/3, ông Peskov nói: "Chính quyền (Mỹ) mới đang thay đổi nhanh chóng tất cả các cấu trúc chính sách đối ngoại. Điều này phần lớn trùng hợp với tầm nhìn của chúng tôi".

"Thêm vào đó, chúng tôi đang bỏ phiếu cho một nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có nội dung hoàn toàn cân bằng về cuộc khủng hoảng Ukraine. Điều này trước đây là không thể tưởng tượng" - ông Peskov cho biết thêm.

Trước đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết về cuộc xung đột ở Ukraine. 18 quốc gia, bao gồm Nga và Mỹ, đã bỏ phiếu chống lại dự thảo nghị quyết chống Nga do các quốc gia châu Âu và Ukraine soạn thảo. Trong cuộc bỏ phiếu tiếp theo tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một nghị quyết trung lập do Mỹ soạn thảo đã được thông qua với sự ủng hộ của Mỹ và Nga.

Điều kiện phục hồi quan hệ

Trong cuộc phỏng vấn, ông Peskov cho rằng, chính quyền Mỹ trước đây đã gây ra tổn hại lớn đối với quan hệ với Nga, vì vậy con đường phục hồi còn rất dài.

"Hiện nay đang có những nỗ lực để bắt đầu một cuộc đối thoại, để cải thiện tất cả các quan hệ. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước, vì đã có thiệt hại lớn đối với toàn bộ phổ quan hệ song phương" - Peskov nói.

"Nhưng nếu ý chí chính trị của hai lãnh đạo - Tổng thống Putin và Tổng thống Trump - được duy trì, thì con đường này có thể được đi một cách khá nhanh chóng và thành công" - ông thêm vào.

Chính quyền Mỹ mới, khác với nội các của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo của các quốc gia châu Âu, đã đặt ra một hướng đi nhằm phục hồi quan hệ với Nga và giải quyết nhanh chóng cuộc xung đột Ukraine. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa đại diện Nga - Mỹ đã được tổ chức hôm 18/2 tại Riyadh và 27/2 tại Istanbul nhằm bình thường hóa công việc của các đại sứ quán Nga và Mỹ, cũng như phục hồi các liên lạc ngoại giao nói chung.

Tuy nhiên, ông Peskov cảnh báo, phạm vi các chủ đề có thể hợp tác giữa Nga và Mỹ cần phải được vạch ra ngay bây giờ, nhưng không nên kỳ vọng kết quả nhanh chóng.

Trả lời câu hỏi về khả năng hợp tác trong ngành kim loại hiếm, đại diện của Kremlin chỉ ra lập trường của phía Mỹ, vốn lưu ý rằng "trước hết là giải quyết vấn đề Ukraine, rồi đến kinh tế".

"Chắc chắn là ngay cả bây giờ chúng ta cần phải vạch ra phạm vi các chủ đề hợp tác có thể có, nhưng không nên kỳ vọng vào những kết quả nhanh chóng trong lĩnh vực này ngay lúc này" - ông Peskov nói.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng Moscow sẵn sàng hợp tác với bất kỳ đối tác nước ngoài nào trong ngành công nghiệp kim loại hiếm, bao gồm cả Mỹ, vì đây là một dự án đòi hỏi vốn đầu tư lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với việc phát triển và khai thác kim loại hiếm, một yếu tố then chốt trong điện tử vi mô và công nghệ cao hiện đại. Vào năm ngoái, Cơ quan Quản lý Tài nguyên Khoáng sản Liên bang đã báo cáo rằng Nga đứng thứ hai thế giới về trữ lượng kim loại hiếm.