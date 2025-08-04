Điện Kremlin tạo điều kiện cho khả năng cuộc gặp Putin - Zelensky, phản ứng phát biểu của ông Trump về vũ khí hạt nhân

Nga không loại trừ cuộc gặp lãnh đạo với Ukraine khi hoàn tất công việc ở cấp độ chuyên gia. Ảnh: Strana.

Tổng thống Nga Vladimir Putin không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi hoàn tất công việc cần thiết ở cấp độ chuyên gia, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.

“Tôi muốn nhắc lại rằng chính Tổng thống (Putin) liên tục không loại trừ khả năng tổ chức một cuộc gặp như vậy. Nhưng điều đó chỉ xảy ra sau khi phần công việc cần thiết ở cấp chuyên gia được thực hiện và hai bên thu hẹp được khoảng cách” - ông Peskov trả lời báo giới khi được hỏi liệu hiện nay có thể diễn ra cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky hay không, và liệu đã có công tác chuẩn bị nào cho sự kiện đó.

Ông Peskov cũng ca ngợi những nỗ lực làm trung gian hòa giải của Mỹ về vấn đề Ukraine rất quan trọng, kể cả trong bối cảnh đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev. "Những nỗ lực này rất quan trọng, kể cả trong bối cảnh quá trình đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine đang diễn ra. Công việc vẫn đang tiếp tục".



Trước đó, ông Putin khẳng định các điều kiện của Nga về vấn đề Ukraine được nêu ra từ mùa hè năm 2024 vẫn giữ nguyên. Ông nói thêm rằng nếu Kiev cho rằng chưa cần thiết phải đàm phán với Moscow, thì Nga có thể chờ đợi. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập một nền hòa bình dài hạn, không có giới hạn thời gian, tại Ukraine.

Về phát ngôn của ông Trump và nguy cơ leo thang hạt nhân

Phát ngôn viên Peskov cũng tuyên bố rằng Nga xuất phát từ nguyên tắc "không có người chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân". Ông đưa ra nhận xét này để đáp lại các phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi rất thận trọng với mọi phát ngôn liên quan đến vấn đề hạt nhân. Chúng tôi cho rằng tất cả các bên cần hết sức thận trọng trong các tuyên bố về hạt nhân. Trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, không có bên nào thắng. Đó là nguyên tắc nền tảng của chúng tôi” - ông Peskov nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng hiện chưa thể nói đến việc có leo thang giữa Nga và Mỹ hay không. “Chúng ta đang bàn đến những chủ đề cực kỳ phức tạp và nhạy cảm, thường gây phản ứng rất cảm tính. Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ vốn luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu - đó là một quy trình liên tục. Về tổng thể, chúng tôi không muốn bị cuốn vào các cuộc tranh luận như vậy và cũng không muốn bình luận gì thêm” - ông nói.

Peskov cũng nhấn mạnh rằng chính Tổng thống Putin là người quyết định chính sách đối ngoại của Nga, trong khi ở bất kỳ quốc gia nào, các thành viên trong bộ máy lãnh đạo cũng có thể có những góc nhìn làm việc khác nhau về cùng một sự kiện. “Ở Mỹ và các nước châu Âu luôn tồn tại những nhân vật có quan điểm rất cứng rắn. Điều đó là bình thường” - ông kết luận.

Trump ra tối hậu thư với Moskva

Truyền thông cho biết vào ngày 14/7, Trump đã ra tối hậu thư 50 ngày cho Moskva, yêu cầu ký kết một hiệp định hòa bình với Kiev. Sau đó ông rút ngắn thời hạn xuống còn 10–12 ngày. Nếu Nga không đáp ứng, Trump dọa sẽ áp thuế 100% lên toàn bộ hàng nhập khẩu từ Nga, đồng thời áp thuế trừng phạt thứ cấp với các quốc gia mua dầu, khí và năng lượng từ Nga.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev bình luận rằng Trump đang “chơi trò tối hậu thư với Moskva” – một mối đe dọa nghiêm trọng có thể dẫn đến chiến tranh với chính đất nước của ông ta.

Đáp lại, Trump tuyên bố Medvedev đang "bước vào vùng đất cực kỳ nguy hiểm" và gọi nền kinh tế Nga là “đã chết”.

Medvedev mỉa mai rằng Trump nên nhớ lại các bộ phim xác sống mà ông yêu thích, và “hiểu sự nguy hiểm của một thứ như ‘Cánh tay chết’ vốn không tồn tại trong tự nhiên”.

Ngày 1/8, Tổng thống Mỹ đã ra lệnh điều động hai tàu ngầm hạt nhân đến các “khu vực thích hợp”, nói rằng chúng giờ đây đã “ở gần Nga hơn”. Sau đó, ông tuyên bố rằng khi nói đến vũ khí hạt nhân, Mỹ “phải luôn sẵn sàng”.