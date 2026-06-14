Diện mạo tuyến đường 2.5 đoạn qua Cầu Giấy sau nhiều tháng gấp rút thi công

Nhà nông

Nhà nông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia vừa thông tin về hiện tượng El Niño và khả năng xảy ra El Niño rất mạnh trong năm 2026. Theo đó, nếu El Niño phát triển, đạt cường độ rất mạnh, Việt Nam có nguy cơ đối mặt với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, số đợt không khí lạnh giảm, lượng mưa thiếu hụt trên diện rộng, đặc biệt tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong các tháng cuối năm 2026 và đầu 2027.