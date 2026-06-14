Diện mạo tuyến đường 2.5 đoạn qua Cầu Giấy sau nhiều tháng gấp rút thi công

Hà Lan vs Nhật Bản (3h00 ngày 15/6, bảng F World Cup 2026): Cùng “tịt ngòi” ở hiệp 1?
Hà Lan vs Nhật Bản là cuộc so tài thuộc lượt trận đầu tiên bảng F World Cup 2026 và hai đội có thể hòa không bàn thắng trong hiệp 1.
Từng là dự án bị "treo" hơn hai thập kỷ giữa lòng Thủ đô, bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt phường Bạch Mai đang rục rịch khởi động lại. Khu vực này chuẩn bị chứng kiến cuộc di dời quy mô lớn với hơn 100 hộ dân để nhường chỗ cho công trình gần 1.000 tỷ đồng, giải cơn "khát" chỗ đỗ xe tại khu vực trung tâm.