Chủ nhật, ngày 14/06/2026 13:59 GMT+7

Diện mạo tuyến đường 2.5 đoạn qua Cầu Giấy sau nhiều tháng gấp rút thi công

Ngọc Hải Chủ nhật, ngày 14/06/2026 13:59 GMT+7
Sau gần 3 tháng khởi công, tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang dần thành hình, trên công trường, nhiều công nhân cũng như máy móc đang gấp rút hoàn thành đạt đúng tiến độ đề ra.
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Diện mạo tuyến đường 2.5 đoạn qua Cầu Giấy sau nhiều tháng gấp rút thi công
Tuyến đường Vành đai 2,5 đang bước vào giai đoạn tăng tốc gấp rút hoàn thiện sau nhiều năm triển khai với không ít khó khăn về nguồn vốn và giải phóng mặt bằng.
  Đây là tuyến giao thông có vai trò kết nối giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, góp phần chia sẻ áp lực cho hệ thống giao thông nội đô đang ngày càng quá tải. Trong đó, dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy có tổng chiều dài 1.130m, mặt cắt đường 50m. 
Đoạn từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng dài 420m đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và cũng đang tiến hành thi công một số hạng mục . Còn đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ dài 710m đang được triển khai theo lệnh công trình khẩn cấp của UBND Thành phố Hà Nội.
Sau gần 3 tháng thi công, đến nay đường 2.5 đoạn qua phường Cầu Giấy cũng đã thành hình, mặt đường cũng đã được trải đá, lu lèn nền đường.
Phần thi công hệ thống cống thoát nước đang được triển khai nhanh chóng và đồng bộ.
Phần tiếp giáp với đường Dương Đình Nghệ cũng đang gần như hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.
Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai nhanh chóng nên việc thi công cũng trở nên thuận lợi.
Máy móc và công nhân đang được triển khai, thi công rầm rộ trên công trường đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng.
Được biết, theo quy hoạch, Vành đai 2,5 dài khoảng 19,64km, bắt đầu từ khu đô thị Ciputra và kết thúc tại nút giao Vành đai 3 gần cầu Thanh Trì, đi qua nhiều phường như Xuân Đỉnh, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Định Công, Hoàng Mai và Lĩnh Nam. Toàn tuyến được chia thành 13 đoạn đầu tư.
Khi hoàn thành khép kín toàn tuyến, dự án Vành đai 2,5 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông nội đô, chia sẻ áp lực với các tuyến Vành đai 2 và Vành đai 3, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy mở rộng đô thị về phía Tây và phía Nam, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, dịch vụ và hình thành các khu đô thị hiện đại, văn minh.

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