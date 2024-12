Nội dung diễn tập nhằm thực hiện theo Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố về việc thực hiện Đề án: "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Đê Hữu Đáy xuất hiện một số sự cố đê điều sau mưa lớn kéo dài

Tình huống giả định: Do mưa lớn xảy ra trong nhiều ngày, nước sông dâng cao chưa từng xảy ra trong 40 năm qua, trong đó có Thành phố Hà Nội, đặc biệt là huyện Chương Mỹ. Không những vậy, mực nước sông Đáy đang dâng cao trên báo động 3.

Đặc biệt, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây lũ lụt ở nhiều nơi và đe doạ nghiêm trọng các tuyến đê thuộc hệ thống đê sông Hồng, sông Thái Bình. Theo thông tin, lúc 06 giờ 00 ngày 30/11/ 2024, mực nước sông Đáy tại trạm thủy văn Ba Thá là +8,3 m (vượt trên báo động số 3 là 0,8m) và tốc độ vẫn lên nhanh; 06 giờ 30 phút sáng nay BCH/PCTT-TKCN xã nhận được công điện khẩn của BCH/PCTT-TKCN huyện Chương Mỹ.

Lực lượng chức năng họp bàn phương án diễn tập xử lý một số tình huống trong công tác phòng, chống thiên tai tại xã Phú An Nam, huyện Chương Mỹ. Ảnh: T.T.

Trước tình huống đó, sau khi nhận được các công điện, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và huyện Chương Mỹ; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã Phú Nam An đã tổ chức cuộc họp vận hành cơ chế quán triệt, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, ban ngành, đoàn thể trong xã.

Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã đã được thành lập, đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, ban ngành khi có tình huống xảy ra. Đội xung kích PCTT, lực lượng tuần tra canh gác đê đã được thành lập và sẵn sàng với số lượng 90 người.

Các vật tư, phương tiện cần thiết cho công tác PCTT của xã đã được huy động, chuẩn bị từ đầu mùa mưa bão. Ngoài ra sẽ xin hỗ trợ, huy động từ các kho, bãi vật tư PCLB do Hạt Quản lý đê quản lý. Công tác hậu cần, y tế đảm bảo có thể cung cấp đủ lương thực, nước sạch, thuốc chữa bệnh cho bà con trong xã khi có tình huống xấu xảy ra.

Theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã và Hạt Quản lý đê số 14, lực lượng thường trực trên điếm canh đê đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra canh gác theo quy định.

18 người thuộc lực lượng tuần tra canh gác trên điếm canh đê đã chia thành các tổ thay phiên nhau làm nhiệm vụ kiểm tra cả ngày lẫn đêm trên đê. Các tổ tiến hành kiểm tra mặt mái đê, hành lang bảo vệ đê thượng thượng lưu khu vực đê, và các công trình liên quan tương ứng tại các vị trí trọng điểm, xung yếu. Lực lượng làm nhiệm vụ quan sát kiểm tra từng vị trí nhỏ của khu vực trong phạm vi tuần tra nhằm phát hiện sự cố có thể xảy ra.

Mỗi tổ tuần tra đã thực hiện việc kiểm tra vượt quá phạm vi phụ trách về hai phía, mỗi phía 50m. Đối với những khu vực đã từng xảy ra sự cố hư hỏng sẽ kiểm tra quan sát kỹ, rộng hơn để phát hiện sự cố.

Trong quá trình tuần tra đê theo quy định, lực lượng tuần tra đê phát hiện: Sự cố tràn cục bộ qua đê có chiều dài 50m (đoạn đê bị thấp cục bộ), ở cao trình +12.00m; Xử lý sự cố nứt, sạt trượt mái đê phía hạ lưu; thẩm lậu nước đục mái đê phía đồng.

Lực lượng chức năng đắp bao cát xử xử lý tình huống diễn tập nước tràn qua đê. Ảnh: T.T.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, cán bộ phụ trách đê điều thủy lợi xã Phú Nam An bình tĩnh dùng cọc tiêu đánh dấu vị trí, đồng thời báo về BCH PCTT & TKCN xã Phú Nam An, Hạt Quản lý đê số 14 về diễn biến, mức độ của sự cố.

Xử lý tình huống đê gặp sự cố

Tại cuộc họp, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu do mưa kéo dài ngày, mực nước sông cao, mái đê dốc, nhận định đây là sự cố nguy hiểm, nếu kéo dài có thể dẫn đến vỡ đê (do đã được tập huấn hằng năm).

Nhận được tin báo của lực lượng phụ trách đê điều xã Phú Nam An, BCH PCTT & TKCN xã Phú Nam An cùng Hạt Quản lý đê số 14 kiểm tra và báo cáo BCH PCTT& TKCN huyện Chương Mỹ diễn biến và đề nghị cho xử lý giờ đầu sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho công trình đê điều.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã ngăn không cho người, gia súc, phương tiện vào khu vực sự cố, chuẩn bị bao tải, đất, cát, xe rùa, ô tô, công nông. Đặc biệt, quá trình chuẩn bị ứng phó, nhận thấy nước tiếp tục lên cao và tràn qua đê nên các đơn vị chức năng thực hiện biện pháp chống tràn.

Đối với tình huống sự cố tràn cục bộ qua đê:

Nhân lực 64 người được huy động để xử lý, cùng với vật tư, dụng cụ (bao tải, đất, cát, xẻng....), phương tiện (ô tô, công nông, xe cải tiến..,)

Lực lượng chức năng đã thực hiện xếp 2 lớp bao tải đất (cát); đắp lớp 1 dưới cùng hai hàng so le nhau, theo dọc đê; Lớp thứ 2 đắp quay ngang theo đê. Quá trình xếp bao tải đất (cát) lực lượng chức năng chú ý đắp kín để tránh rò rỉ nước.

Sau hơn 1h tập trung cao độ xử lý, sự cố tràn cục bộ qua đê xã Phú Nam An đã được xử lý xong, đảm bảo an toàn công trình đê điều.

Đối với tình huống xử lý sự cố nứt, sạt trượt mái đê phía hạ lưu:

Nhân lực 66 người; vật tư (cọc tre, dây thép, phên nứa, bao tải, đất, bạt dứa, cuốc, xẻng, vồ, dao, dây diện, máy phát điện....), phương tiện (xe IFA, máy xúc...).

Cán bộ và người dân thực hiện diễn tập xử lý tình huống sự cố thẩm lậu mái đê hạ lưu đê hữu Đáy. Ảnh: T.T.

Lực lượng chức năng đã đào rãnh ngăn nước mặt không cho nước chảy vào khe nứt, dùng bạt chống sóng phủ kín toàn bộ khối trượt để nước mưa không vào được khối sạt nếu có mưa, sau đó tiến hành xử lý hộ chân.

Như vậy sau một thời gian tập trung thi công xử lý, lực lượng chức năng đã xử lý xong sự cố, đảm bảo an toàn công trình đê điều. Sau khi xử lý xong sự cố vẫn thường xuyên tiếp tục được theo dõi.

Đối với tình huống thẩm lậu nước đục mái đê phía đồng:

Theo lệnh của BCH PCTT & TKCN huyện Chương Mỹ, lực lượng dân quân tự vệ được huy động trực tiếp thi công xử lý 70 người; BCH PCTT & TKCN huyện Chương Mỹ cử 01 đồng chí cùng lực lượng quản lý đê chuyên trách 02 đồng chí làm nhiệm vụ chỉ huy và hướng dẫn kỹ thuật xử lý sự cố. Lực lượng trực tiếp xử lý sự cố gồm 70 người được chia thành 04 nhóm để thực hiện nhiệm vụ:

Nhóm 1 gồm 20 người thực hiện người cắm cọc định hình, đào rãnh thoát nước, xúc đất chuyển đi chỉnh sửa rãnh đảm bảo rãnh được khơi sâu không quá 60 cm (sâu quá ảnh hưởng đến an toàn đê, nông quá ít có tác dụng), rãnh rộng 40 cm, đáy rãnh rộng 30cm, rãnh được khơi đào vuông góc với chiều dài mái đê, đối với trường hợp này ta khơi rãnh theo hình chữ Y.

Nhóm 2 xúc vật liệu tại vị trí vật liệu được tập kết vào thúng.

Nhóm 3 vận chuyển vật liệu lọc cát, đá dăm đến vị trí đã được khơi rãnh lần lượt dải đều xuống đáy rãnh theo hướng dẫn của Hạt quản lý đê, khơi rãnh đến đâu đặt vật liệu lọc đến đó

Nhóm 4 phối hợp với nhóm 3 thi công vật liệu lọc trong rãnh, tiến hành vận chuyển đá hộc (có đường kính lớn nhất 20cm) đặt tại cuối rãnh chữ Y để giữ ổn định vật liệu lọc. Bắc máng dẫn nước ra sa ngoài chân đê.

Sau gần một giờ khẩn trương xử lý, sự cố thẩm lậu mái đê hạ lưu đê hữu Đáy đã được xử lý xong, đảm bảo an toàn công trình đê điều.

Trước tình hình thiên tai, sự cố diễn ra ngày một khó lường. để các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai đạt hiệu quả, mang tính thực tiễn và có thể áp dụng ngay khi có tình huống xảy ra thì công tác luyện tập, diễn tập là vô cùng cần thiết.