Diễn viên Hữu Công chính thức phản hồi sau vụ bị xử phạt 580 triệu đồng

Tối 28/7, diễn viên Hữu Công đã chính thức lên tiếng về những vấn đề liên quan đến vụ việc quảng cáo sản phẩm bột rau detox Eherbal vừa bị cơ quan chức năng xử lý trên trang cá nhân có 3,4 triệu người theo dõi.

Theo chia sẻ của Hữu Công, sự việc bắt nguồn từ đợt kiểm tra của cơ quan quản lý đối với nhà máy Eherbal vào tháng 12/2025. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một lô hàng sản xuất trong tháng có chỉ tiêu hàm lượng đường không đúng với thông số ghi trên bao bì công bố.

“Sau khi nhận biết được thông tin, chúng tôi đã chủ động, rà soát, dừng bán và gửi lại toàn bộ sản phẩm thuộc lô hàng sản xuất trong tháng 12/2025. Chúng tôi có đầy đủ hoá đơn, chứng từ và xác nhận từ phía nhà máy sản xuất và cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Vợ chồng tôi cũng đã tích cực, chủ động phối hợp cùng cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Ảnh vợ chồng Hữu Công giữa vườn dược liệu. Ảnh: FBNV

Từ tháng 12/2025 đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chỉ phân phối những sản phẩm bột rau nguyên chất, không thuộc lô sản phẩm nằm trong diện được cơ quan chức năng xác minh. Và mỗi lô hàng đều được chúng tôi gửi đi kiểm nghiệm độc lập để đảm bảo tính chính xác khi phân phối sản phẩm tới tay khách hàng”, diễn viên Hữu Công khẳng định.

Nam diễn viên cũng nói thêm rằng, cho đến nay, toàn bộ sản phẩm thuộc lô hàng sản xuất tháng 12/2025 đã được cơ sở sản xuất eHerbal phối hợp cùng phía cơ quan chức năng giám sát, tiêu huỷ 100%.

Qua vụ việc này, vợ chồng Hữu Công cũng gửi lời xin lỗi tới khách hàng, đối tác và mong muốn sự việc được hiểu đúng bản chất dựa trên kết quả kiểm nghiệm và kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2025, lực lượng liên ngành gồm Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) cùng Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty Eherbal.

Đến ngày 20/7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty Eherbal tổng số tiền 580 triệu đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn bị buộc nộp lại hơn 3,28 tỷ đồng tiền thu lợi bất hợp pháp vào ngân sách nhà nước, đồng thời phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có việc tiêu hủy sản phẩm vi phạm.

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Đáng chú ý, dòng sản phẩm bột rau detox nằm trong danh sách bị cưỡng chế tiêu hủy lại là mặt hàng được vợ chồng Hữu Công tích cực PR, livestream quảng bá rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội suốt từ năm 2023.

Hữu Công (sinh năm 1990) từng là gương mặt quen thuộc với khán giả thế hệ 9X qua các dự án sitcom đình đám, tiêu biểu nhất là vai diễn trong Những phóng viên vui nhộn. Những năm gần đây, anh ít xuất hiện trong các dự án phim ảnh mà chuyển sang hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh, sáng tạo nội dung và nhận quảng cáo sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội.