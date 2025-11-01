Bộ phim “Gió ngang khoảng trời xanh” đang dần đi đến hồi kết, tuy nhiên cũng là thời điểm bộ phim cùng các nhân vật nhận được nhiều ý kiến cả trái chiều và thuận chiều nhất, đặc biệt vai Linh (Lan Phương).

Một phân cảnh của Linh (Lan Phương) và Đăng (Doãn Quốc Dàm), Mỹ Anh (Phương Oanh) trong "Gió ngang khoảng trời xanh". (Ảnh: Hậu trường phim Việt)

Diễn viên Lan Phương bị chê tơi tả vì điều này trong "Gió ngang khoảng trời xanh"

Trên một số diễn đàn mạng xã hội đã bình luận về vai diễn của diễn viên Lan Phương, trong đó hầu hết cho rằng, cô diễn bộ phim này chưa thật sự hay bằng những vai diễn khác của cô. Vai diễn tiểu tam với Lan Phương không hợp. Nhiều phân tích chi tiết, từ cách diễn xuất quá màu mè, cách nói thì liến thoắng khó hiểu, cách thể hiện tâm lý một màu, chưa tốt… Thậm chí nhiều khán giả gay gắt bình luận, cứ xem đến đoạn xuất hiện của Linh (Lan Phương) là chuyển kênh.

Khán giả T. Th bình luận: Dạo này xem Lan Phương diễn chán quá, màu mè quá thành ra hỏng”

Khán giả Đ. Nh nhận xét: “Xem phim này mình ghét Lan Phương (vai Linh) đóng kiểu chân tay khua khoắng, cử chỉ chẳng đâu vào đâu”.

Những bình luận của khán giả về Linh (Lan Phương) trong "Gió ngang khoảng trời xanh". (Ảnh: Hậu trường phim Việt)

Nhiều nhận xét khá thẳng thắn cho rằng cô không hợp với vai diễn tiểu tam. (Ảnh: Hậu trường phim Việt)

Đây không phỉa lần đầu Lan Phương bị chê trách về vai diễn, trước đó, ở tập 30, phân cảnh Linh và Đăng đi quá giới hạn cũng đã thu hút hàng chục nghìn bình luận và gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.

Nói về những nhận xét trái chiều liên quan tới nhân vật, diễn viên Lan Phương cho biết, cô không cảm thấy buồn về nhận xét đó mà chỉ băn khoăn làm thế nào để vai diễn của mình tốt hơn nữa. Cô cũng tự nhận, đây là nhân vật có điểm chung với vai diễn cũ nên vài ngày đâu có hơi lúng túng trong cách thể hiện.

Một phân cảnh trong "Gió ngang khoảng trời xanh". (Ảnh: Hậu trường phim Việt)

Diễn viên Lan Phương trở lại diễn xuất sau hai năm sinh con gái thứ hai và chăm lo cho gia đình. Tháng 3/2025, cô quyết định kết thúc mối quan hệ với chồng Tây sau 7 năm chung sống bởi những rạn nứt trong tình cảm. Đến tháng 5, sau khi nộp đơn ra tòa, Lan Phương thông báo ly thân vào cuối tháng 7.

Thời kỳ ly thân và làm thủ tục ly hôn, diễn viên Lan Phương cảm thấy mệt mỏi và sau nhiều cân nhắc, cô xem việc chia tay là điều tốt nhất cho bản thân và hai con.

Lan Phương từng chia sẻ, mỗi lần cô được tòa gọi lên dù chỉ để bổ sung giấy tờ cô lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút bởi cảm giác cánh cửa tự do đang đền gần.

