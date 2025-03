Diễn viên Sam quảng cáo "1 viên vitamin C bằng 3,5 quả chanh, 1,3 kg táo"

Mới đây, đoạn clip ghi lại quá trình livestream quảng cáo viên vitamin C của diễn viên Sam lan truyền trên mạng xã hội. Trong livestream đó, Sam nói: “Viên vitamin C trong này tương đương 3,5 quả chanh, 1,3 kg táo. Nó cô đặc vitamin C trong này. Thay vì ăn 1,3 kg táo, nhai một viên này thôi, đủ bổ sung vitamin C cần thiết trong một ngày”. Ngoài Sam, ca sĩ Dương Domic và TikToker Tun Phạm cũng quảng cáo loại vitamin C này.

Khán giả đặt dấu hỏi về viên vitamin C do Sam, Dương Domic quảng cáo. Ảnh: FBNV.

Trong video quảng cáo của Dương Domic được đăng trên kênh của nhãn hàng, công ty sản xuất cũng chú thích bằng phụ đề rằng viên thực phẩm chức năng này chứa 50 mg vitamin C, tương đương 1,6 kg nho và 1,3 kg táo. Loại vitamin C này đang được bán với nhiều mức giá, dao động từ 90.000 tới 135.000 đồng một lọ 60 viên.

Chưa biết thực sự một viên vitamin C có bằng 1,6 kg nho và 1,3 kg táo như quảng cáo hay không. Nhưng sau vụ việc của Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs, nhiều khán giả đặt câu hỏi về việc nhận quảng cáo của người nổi tiếng.

Từ cuối năm 2024, Thùy Tiên cùng Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục quảng cáo một loại kẹo rau củ. Trong bài đăng, hoa hậu cho biết kẹo dẻo được làm ra từ 10 loại rau củ, có thể bổ sung chất xơ cho người từ 3 tuổi trở lên.

Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu kiểm tra về quy trình sản xuất, công bố và quảng cáo sản phẩm nhằm làm rõ các vấn đề liên quan. Hiện Bộ Y tế chưa đưa ra thông tin sau khi kiểm tra.

Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đã mời bà Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), bà Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên) lên làm việc vào chiều 14/3.

Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng vì hành vi quảng cáo không đúng sự thật, gây nhầm lẫn về chất lượng đã được công bố. Thùy Tiên bị nhắc nhở, không bị xử phạt.

Chiều 15/3, Thùy Tiên lên tiếng nhận sai và xin lỗi. Cô cho biết: “Hối hận hay một lời xin lỗi là chưa đủ và chưa bù đắp được. Có thể tôi được tha thứ, có thể không, nhưng điều quan trọng nhất là tôi nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình. Vì cảm giác đáng sợ nhất không phải là bị mọi người la mắng, mà là nhận ra mình đã làm tổn thương niềm tin của những người yêu thương mình”.