Điều đặc biệt trong nhân bánh xèo "siêu to khổng lồ" sẽ có tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2025

Chiếc bánh xèo siêu to khổng lồ có nhân là 100 con tôm hùm là một trong những điểm nhấn của lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2025.

Lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ thông tin về kế hoạch tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2025. Ảnh: H.X

Đây là thông tin được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đưa ra tại buổi họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2025 được tổ chức vào sáng 29/3.

Theo đó, chiếc bánh xèo siêu to khổng lồ có chu vi 9m, ngang 3m. Khác với bánh xèo siêu to khổng lồ của lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2024 với nhân vịt xiêm, tôm và thịt, chiếc bánh xèo siêu to khổng lồ năm 2025 sẽ có thêm 100 con tôm hùm được đưa về từ Nha Trang, ngoài ra còn có củ hủ dừa.

Đây là bánh xèo được làm mới theo phong cách xưa và nay, nhằm tạo nên điểm mới lạ, hấp dẫn cho khách tham quan lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2025.

Ngoài bánh xèo siêu to khổng lồ có nhân là 100 con tôm hùm, lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2025 sẽ có thêm điểm nhấn mới là quảng diễn bánh chưng khổng lồ với kích thước 1,9m X 1,9m, dài 0,8m và nặng hơn 300kg.

Bánh chưng khổng lồ sẽ do hơn 20 nghệ nhân gói và nấu với nguyên liệu từ nếp, đậu xanh, thịt heo, lá dong...

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ thông tin về việc tổ chức làm chiếc bánh xèo siêu to khổng lồ và bánh chưng khổng lồ trong khuôn khổ Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2025. Ảnh: H.X

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 8/4 tại Quảng trường quận Bình Thủy, TP Cần Thơ với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ”.

Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô khoảng 230 gian hàng trưng bày, giới thiệu bánh dân gian, đặc sản vùng miền, ẩm thực,... Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động khác như biểu diễn làm bánh dân gian Nam bộ, chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan, chương trình giao lưu đờn ca tài tử, trình diễn dân ca, hò vè,...

Thời gian khai mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2025 là 4/4. Thời gian quảng diễn và trưng bày bánh xèo khổng lồ với nhân tôm hùm và bánh chưng khổng lồ là 9 giờ ngày 5/4.

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ là sự kiện quy mô, được tổ chức thường niên tại TP Cần Thơ, nhằm góp phần tích cực vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa ẩm thực của thành phố, vùng ĐBSCL và các tỉnh, thành trong cả nước.

Đây là cơ hội để các tỉnh, thành phố trong cả nước giao lưu văn hóa, tôn vinh, quảng bá các loại bánh dân gian, ẩm thực giữa các vùng miền.