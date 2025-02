Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sau khi giải thể công an cấp huyện tại Lâm Đồng

Sáng ngày 28/2, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ. Buổi lễ được thực hiện sau ngày Công an tỉnh Lâm Đồng công bố các quyết định giải thể công an cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Trương Minh Đương trao quyết định điều động cho các trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng

Theo đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an huyện, thành phố và các tổ chức trực thuộc (trừ Đồn công an), tỉnh Lâm Đồng, gồm: Công an huyện Bảo Lâm; Công an huyện Đạ Huoai; Công an huyện Đam Rông; Công an huyện Di Linh; Công an huyện Đơn Dương; Công an huyện Đức Trọng; Công an huyện Lạc Dương; Công an huyện Lâm Hà; Công an TP. Bảo Lộc và Công an TP. Đà Lạt. Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/3/2025.

Đại tá Bùi Đức Thịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động các Phó trưởng phòng thuộc Công an tỉnh.

Đại tá Trần Vĩnh Phú - Trưởng công an TP. Đà Lạt được điều động và bổ nhiệm làm Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ.

Tại buổi Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động lãnh đạo cấp phòng, Công an cấp huyện, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã công bố Quyết định của Giám đốc Công tỉnh về điều động, bổ nhiệm và bố trí cán bộ đối với 64 cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo cấp phòng thuộc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng, to lớn của các thế hệ lực lượng Công an cấp huyện đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự.

Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, đại tá Trương Minh Đương biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ công an các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy, đồng thời chúc mừng 64 cán bộ lãnh đạo được điều động, nhận nhiệm vụ mới trong đợt này.

Cũng tại buổi lễ, đại tá Trương Minh Đương yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động hiệu quả từ ngày 1/3/2025. Lãnh đạo các đơn vị cần chủ động phối hợp, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm sớm đưa mô hình tổ chức mới vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.