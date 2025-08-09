



Những hình ảnh này cho thấy tác hại lâu dài của việc mặc áo ngực không phù hợp. Ảnh: Pour Moi

Hãng đồ lót Pour Moi đã hợp tác cùng các chuyên gia y tế là Tiến sĩ Hana Patel và bác sĩ Andreas Anastasiou (ở Anh), tiến hành khảo sát hơn 1.000 phụ nữ. Kết quả cho thấy 91% mặc áo ngực không đúng cỡ. Gần 10% vẫn sử dụng áo ngực đã từ 6 đến 10 năm, 27% chưa bao giờ được đo hoặc chọn áo đúng cách, và gần một nửa không thay áo mới trong hơn ba năm.

Theo các chuyên gia, áo ngực không vừa vặn có thể gây ra những vấn đề phổ biến như vết lõm trên vai, hằn đỏ ở vùng ngực, cọ xát hoặc trầy xước da. Dây áo quá chật dễ để lại dấu hằn, trong khi áo quá rộng khiến vai khom về phía trước, lâu dài làm hẹp đường dẫn xương sườn đòn, chèn ép dây thần kinh và gây đau cổ, vai, lưng.

Các chuyên gia khuyên bạn nên thay áo ngực sau mỗi 9 đến 12 tháng. Ảnh: Pour Moi

Đặc biệt, hãng Pour Moi đã tạo mô hình 3D mang tên “Melanie” để mô phỏng các tác động tiêu cực khi mặc áo sai cỡ trong thời gian dài. Mô hình cho thấy dáng khom, vai chùng xuống và hằn rõ vết trên vai - những thay đổi thường gặp ở phụ nữ mặc áo ngực chưa phù hợp.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo phụ nữ nên thay áo ngực sau mỗi 9 đến 12 tháng vì kích thước và hình dạng cơ thể thay đổi theo thời gian. Những người bị đau cổ, vai hoặc lưng do mặc áo không vừa nên kết hợp các bài tập kéo giãn, yoga, pilates hoặc bài tập tăng cường cơ lưng trên để cải thiện tư thế và giảm đau.

Tác dụng phụ của việc chọn sai kích cỡ áo ngực bao gồm các vết hằn và vết lõm trên vai, mụn trứng cá và vết rạn da. Ảnh: Pour Moi

“Chọn áo ngực đúng kích cỡ không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe cơ xương khớp và phòng ngừa các tổn thương thần kinh”, bác sĩ Anastasiou nhấn mạnh.

