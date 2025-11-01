Dimash Kudaibergen: Tại sao cả thế giới “phát cuồng” trước một giọng hát?

Quãng giọng “vô thực”: Hát như không có giới hạn

Thế giới từng kinh ngạc với Whitney Houston, ngỡ ngàng trước Mariah Carey, choáng váng với Adam Lopez. Nhưng Dimash lại là một “hiện tượng” mới đặc biệt của âm nhạc đương đại. Anh sở hữu quãng giọng hơn 6 quãng tám, từ nốt trầm nhất đến nốt cao “siêu thực” – điều mà chỉ vài nghệ sĩ trong lịch sử từng làm được.

Nếu từng nghe “S.O.S d’un terrien en détresse”, bạn sẽ hiểu vì sao mỗi lần Dimash trình diễn là một lần cộng đồng mạng “bùng nổ”. Người ta tự hỏi: Làm sao một con người bình thường lại có thể hát như vậy? Từ tiếng nức nở ở nốt trầm, Dimash “cất cánh” nhẹ nhàng lên tầng cao nhất, rồi lại bất ngờ trầm lắng, biến hóa – tạo nên một đường cong cảm xúc mà kỹ thuật phòng thu cũng khó lòng sao chép.

Điều kỳ lạ hơn, Dimash không dùng quãng giọng “khủng” như một màn phô diễn, mà để kể chuyện, để lay động, để làm khán giả “nổi da gà” mà không biết tại sao. Ngay cả khi đứng cạnh các diva lừng danh, anh vẫn khiến cả hội trường “nín thở” chờ từng nốt nhạc.

Nghệ sĩ của toàn cầu: hát 10 thứ tiếng đều chạm tới cảm xúc

Trong âm nhạc quốc tế, không thiếu nghệ sĩ có thể hát tiếng Anh, đôi khi điểm xuyết một câu tiếng Pháp, Tây Ban Nha cho lạ tai. Nhưng Dimash lại là một “polyglot” thực thụ của âm nhạc. Anh hát tiếng Kazakh như hơi thở, tiếng Nga mượt mà như lời tâm sự, tiếng Trung ngọt ngào, tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Latin… tất cả đều chỉn chu, truyền cảm và đầy cảm xúc.

Điều làm nên sự đặc biệt là: ở bất cứ ngôn ngữ nào, Dimash cũng khiến người nghe “rợn người” vì cảm xúc nguyên bản. Không còn rào cản giữa nghệ sĩ và khán giả, dù là tại Astana, Bắc Kinh, New York hay Paris. Ở mỗi quốc gia, anh không chỉ “hát đúng”, mà còn “hát như một người bản địa”, khiến người nghe xúc động, đồng cảm.

Không ít khán giả tại Trung Quốc đã gọi anh là “báu vật của thế kỷ”, còn fan Nga, Pháp, Mỹ tự hào vì Dimash biết trân trọng và lan tỏa chính ngôn ngữ, văn hóa của họ. Chính sự hòa nhập hoàn hảo này đã biến Dimash trở thành nghệ sĩ thực sự “toàn cầu”, vượt qua mọi biên giới âm nhạc lẫn cảm xúc.

8Wonder – “Chọn tinh hoa live”, góp phần làm mới trải nghiệm giải trí Việt

Việc đưa Dimash về Việt Nam lần này không chỉ làm phong phú thêm “bản đồ” âm nhạc quốc tế của 8Wonder, mà còn là bước đi đáng chú ý nhằm mở rộng trải nghiệm thưởng thức của khán giả trong nước. 8Wonder đưa giọng ca đỉnh cao thế giới từng song ca với các nghệ sĩ hàng đầu toàn cầu góp phần đưa khán giả Việt tận hưởng tinh hoa của thế giới ngay giữa Hà Nội. Trong bối cảnh ngày càng nhiều show diễn tập trung vào công nghệ, hiệu ứng hay hình thức, 8Wonder Winter - sự kiện do Tập đoàn Vingroup tổ chức chọn tạo dấu ấn riêng bằng việc ưu tiên những nghệ sĩ “thật”, giọng hát đỉnh cao, trình diễn live xuất sắc, và giá trị nghệ thuật nguyên bản.

Sự góp mặt của Dimash sẽ giúp khán giả Việt có dịp tiếp xúc trực tiếp với một trong những giọng ca được giới chuyên môn toàn cầu nể phục, trải nghiệm cảm giác “live” đúng nghĩa - điều vốn chưa nhiều đại nhạc hội trong nước theo đuổi triệt để. Đồng thời, sự kiện cũng cho thấy nỗ lực của các nhà tổ chức trong việc làm phong phú “khẩu vị” thưởng thức, hướng khán giả đến những giá trị nghệ thuật dài lâu, thay vì chỉ chạy theo hiệu ứng tức thời. Lựa chọn Dimash - “viên ngọc của sân khấu live” là minh chứng cho hướng đi đề cao chất lượng, cá tính và trải nghiệm thật của 8Wonder.

Từng nốt nhạc, từng khoảnh khắc trên sân khấu sẽ không chỉ là một màn trình diễn, mà là dịp để khán giả Việt cùng nhìn nhận lại: nghệ thuật đỉnh cao đôi khi đến từ sự giản đơn và chân thật nhất chính là giọng hát.

8Wonder Winter 2025 - "Symphony of Stars" đánh dấu mùa thứ 5 của chuỗi lễ hội âm nhạc 8Wonder, tiếp tục mang những nghệ sĩ hàng đầu thế giới như Alicia Keys, Dimash, aespa đến Việt Nam và kiến tạo đêm đại tiệc nghệ thuật đẳng cấp quốc tế.



Vé được mở bán trên toàn quốc tại VinWonders.com, Trip.com, Ticketbox, Klook, giá vé dao động từ 1,6 triệu đồng đến 20 triệu đồng, với hạng vé Skybox & VVIP sang trọng, VIP Zone và Standing Zone sôi động sát sân khấu.



