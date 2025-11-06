Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Xã hội
Thứ năm, ngày 06/11/2025 18:03 GMT+7

Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ tư thục có bé gái 2 tuổi bị bầm mặt và lưng

Hoàng Hạnh Thứ năm, ngày 06/11/2025 18:03 GMT+7
Bé gái 2 tuổi ở xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau, được người thân phát hiện có nhiều vết bầm trên mặt và lưng sau khi đi học tại nhóm giữ trẻ tư thục về nên trình báo cơ quan chức năng.
Chiều 6/11, chính quyền xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau, cho biết, đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của Nhóm trẻ tư thục Ái Linh (có địa chỉ ấp 3, xã Gành Hào) trong thời gian công an điều tra, làm rõ việc một bé gái 2 tuổi có dấu hiệu của việc bạo hành.

Nhiều vết bầm trên lưng và mặt của bé gái 2 tuổi được người nhà phát hiện sau khi đi học tại nhóm trẻ tư thục Ái Linh trở về. Ảnh: An An

Ngoài ra, xã này cũng đã có báo cáo ban đầu về vụ việc gửi đến Sở GDĐT tỉnh Cà Mau.

Báo cáo cho biết, Nhóm trẻ tư thục Ái Linh do bà Nguyễn Hoàng Ái Linh (39 tuổi) làm chủ, hiện có 14 trẻ theo học tại cơ sở.

Trước đó, vào ngày 28/10, phụ huynh bé gái 2 tuổi phát hiện con mình có nhiều vết bầm ở mặt và lưng sau khi đi học tại cơ sở giữ trẻ nói trên về, nên chụp ảnh lại làm bằng chứng rồi trình báo với UBND xã Gành Hào.

Lực lượng chức năng của xã Gành Hào sau đó phối hợp cùng Trường mẫu giáo Sao Biển (đơn vị trường phụ trách quản lý nhóm trẻ - PV) làm việc với chủ cơ sở, xác định có dấu hiệu của việc bạo hành trẻ em.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Đồng Tháp: Bảo mẫu bạo hành trẻ em lãnh 1 năm tù cho hưởng án treo

Đồng Tháp: Bảo mẫu bạo hành trẻ em lãnh 1 năm tù cho hưởng án treo

Tạm giữ hình sự chủ cơ sở giữ trẻ bạo hành trẻ em ở Quảng Nam

Tạm giữ hình sự chủ cơ sở giữ trẻ bạo hành trẻ em ở Quảng Nam

Đình chỉ hoạt động với cơ sở giữ trẻ xảy ra bạo hành trẻ em ở Quảng Nam

Đình chỉ hoạt động với cơ sở giữ trẻ xảy ra bạo hành trẻ em ở Quảng Nam

