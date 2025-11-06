Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ tư thục có bé gái 2 tuổi bị bầm mặt và lưng

Chiều 6/11, chính quyền xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau, cho biết, đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của Nhóm trẻ tư thục Ái Linh (có địa chỉ ấp 3, xã Gành Hào) trong thời gian công an điều tra, làm rõ việc một bé gái 2 tuổi có dấu hiệu của việc bạo hành.

Nhiều vết bầm trên lưng và mặt của bé gái 2 tuổi được người nhà phát hiện sau khi đi học tại nhóm trẻ tư thục Ái Linh trở về. Ảnh: An An

Ngoài ra, xã này cũng đã có báo cáo ban đầu về vụ việc gửi đến Sở GDĐT tỉnh Cà Mau.

Báo cáo cho biết, Nhóm trẻ tư thục Ái Linh do bà Nguyễn Hoàng Ái Linh (39 tuổi) làm chủ, hiện có 14 trẻ theo học tại cơ sở.

Trước đó, vào ngày 28/10, phụ huynh bé gái 2 tuổi phát hiện con mình có nhiều vết bầm ở mặt và lưng sau khi đi học tại cơ sở giữ trẻ nói trên về, nên chụp ảnh lại làm bằng chứng rồi trình báo với UBND xã Gành Hào.

Lực lượng chức năng của xã Gành Hào sau đó phối hợp cùng Trường mẫu giáo Sao Biển (đơn vị trường phụ trách quản lý nhóm trẻ - PV) làm việc với chủ cơ sở, xác định có dấu hiệu của việc bạo hành trẻ em.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.