Ngày 14/3, theo nguồn tin phóng viên, Công an tỉnh Cà Mau đã đình chỉ điều tra vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm (tiệm vàng tại thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi) do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (46 tuổi) làm chủ. Trước đó, Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi trốn thuế.

Theo đó, sau khi họp liên ngành và xin ý kiến Bộ Công an, Công an tỉnh Cà Mau thống nhất đình chỉ điều tra vụ án vì không đủ căn cứ doanh nghiệp trốn thuế.

Như đã đưa tin, năm 2011, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi kiểm tra và phát hiện doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm có doanh số "khủng", có ngày bán ra cả ngàn lượng vàng. Sau đó, kết luận tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế số tiền lên đến 61,6 tỷ đồng.

Đình chỉ vụ án "tiệm vàng có dấu hiệu trốn thuế hơn 100 tỷ đồng". Trong ảnh: Tiệm vàng Hoàng Khiêm tại huyện Đầm Dơi. Ảnh: CL

Cụ thể, trong 3 năm, từ 2008 đến 2011, tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu hơn 20.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Hoàng Khiêm là tiệm vàng được nộp thuế khoán, mỗi tháng dưới 10 triệu đồng. Ngay sau đó, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi báo cáo về Cục Thuế tỉnh Cà Mau, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an tỉnh để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.

Đến tháng 11/2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỷ đồng. Vụ việc được chuyển cho Công an tỉnh Cà Mau thụ lý.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm xuất hóa đơn thông thường của DNTN Hoàng Khiêm và nhái chữ ký của Nguyễn Thị Xuân Trang (chị ruột của Khiêm là chủ DNTN Xuân Trang - xuất hóa đơn thông thường) bán vàng nguyên liệu với tổng giá trị trên 20.753 tỷ đồng.

Trong đó, xuất bán cho Công ty SJC 676.718 lượng với giá tiền hơn 20.000 tỷ đồng; Ngân hàng ACB 5.333 lượng, giá tiền hơn 140 tỷ đồng; Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam 30 lượng, giá tiền hơn 794 triệu đồng.

Qua kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có căn cứ xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp ở TP.HCM có quan hệ mua bán với DNTN Hoàng Khiêm, nhưng đều thực hiện tại TP.HCM nên không thuộc thẩm quyền của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Cà Mau.

Ngày 1/5/2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc DNTN Hoàng Khiêm đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chuyển vụ việc về cho Công an tỉnh Cà Mau điều tra đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm là hơn 100 tỷ đồng.