Giáo Dục
Thứ năm, ngày 21/08/2025 14:14 GMT+7

Dinh dưỡng học đường: Cần hành lang pháp lý đủ mạnh và bao trùm


Phương Vy (thực hiện) Thứ năm, ngày 21/08/2025 14:14 GMT+7
Dinh dưỡng học đường đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của học sinh, song Việt Nam vẫn thiếu một văn bản pháp luật thống nhất, toàn diện và bao trùm. Đây là ý kiến của bà Nguyễn Thị Mai Thoa- Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.


Bên lề Hội thảo khoa học quốc tế về Dinh dưỡng học đường năm 2025 – “Vì một Việt Nam khỏe mạnh – Vì tầm vóc Việt” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng 14/8, bà Nguyễn Thị Mai Thoa đã chia sẻ về những khoảng trống chính sách, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn học đường.

Bà Nguyễn Thị Mai Thoa - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc tế về Dinh dưỡng học đường năm 2025

Thiếu chuẩn chung, khó giám sát bữa ăn

Thưa bà, hiện nay phải chăng hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh trực tiếp lĩnh vực dinh dưỡng học đường vẫn còn một số hạn chế?

- Tôi cho rằng, các quy định liên quan đến dinh dưỡng học đường hiện đang nằm rải rác ở nhiều văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và chính quyền địa phương, chủ yếu mang tính hướng dẫn, hiệu lực pháp lý chưa cao nên khó áp dụng đồng bộ trên toàn quốc.

Đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một văn bản pháp luật toàn diện về dinh dưỡng học đường để triển khai công tác này một cách tổng thể, đồng bộ và hiệu quả. Một số nhiệm vụ quan trọng như xây dựng bộ tiêu chuẩn dinh dưỡng thống nhất cho học sinh trên cả nước vẫn chưa được ban hành, dẫn đến thiếu cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tổ chức và giám sát bữa ăn.

Chính sách hỗ trợ trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số và vùng khó khăn cũng còn bất cập. Mức hỗ trợ hiện thấp so với nhu cầu thực tế và phạm vi thụ hưởng còn hẹp, chủ yếu tập trung vào một số nhóm như trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa; học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi; hoặc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Trong khi đó, nhiều nhóm học sinh khác cũng gặp khó khăn như con em hộ nghèo, học sinh vùng khu vực I, II phải ở xa trường, không thể đi về trong ngày hiện vẫn chưa có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Ngoài ra, hành lang pháp lý hiện hành chưa đủ mạnh để bảo đảm quyền lợi dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho trẻ. Quy định về chế tài xử phạt vi phạm, đặc biệt đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả hoặc kém chất lượng cung cấp cho trường học, vẫn chưa đủ sức răn đe so với lợi nhuận mà các đối tượng vi phạm thu được. Đây là nguyên nhân khiến vi phạm trong lĩnh vực thực phẩm học đường vẫn diễn ra phổ biến.

Hiện nay, theo bà việc chưa có tiêu chuẩn thống nhất ảnh hưởng thế nào đến tổ chức và giám sát bữa ăn học đường?

- Khi mỗi nơi làm một kiểu, thực đơn thiếu cân đối, nhiều khi chưa phù hợp nhu cầu từng lứa tuổi hay đặc trưng thói quen ăn uống của vùng miền. Phụ huynh lo lắng, cơ quan quản lý khó đánh giá chính xác. Bộ tiêu chuẩn thống nhất sẽ là căn cứ để xây dựng thực đơn khoa học, cung cấp đủ năng lượng, vi chất và dễ dàng giám sát minh bạch.

Hội thảo khoa học quốc tế về Dinh dưỡng học đường 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận trung ương chủ trì. Trong ảnh, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban, đang phát biểu kết luận hội thảo.


Thống kê cho thấy, hiện có gần 40% bếp ăn, căng tin trường học chưa đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, theo bà cần có giải pháp pháp lý nào?

- Đây là con số đáng báo động. Cần siết chặt điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống trong trường học, kiểm tra định kỳ và đột xuất, quy rõ trách nhiệm của hiệu trưởng và đơn vị cung cấp suất ăn. Kết quả kiểm tra nên công khai để phụ huynh và cộng đồng giám sát.

Giáo dục dinh dưỡng trong nhà trường hiện chưa đồng đều. Bà có đề xuất gì?

- Cần đưa giáo dục dinh dưỡng vào chương trình chính khóa, tổ chức tiết học chuyên đề, thực hành chế biến món ăn, hoạt động ngoại khóa. Giáo viên phải được trang bị kiến thức cơ bản, phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn học sinh duy trì thói quen ăn uống lành mạnh.

Bà từng nói cần huy động nguồn lực xã hội hóa. Điều kiện để việc này hiệu quả là gì?

- Theo tôi, phải có cơ chế rõ ràng, xác định quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức tham gia; có ưu đãi thuế, hỗ trợ thủ tục; đồng thời công khai quá trình sử dụng nguồn lực. Khi chất lượng và niềm tin của phụ huynh được bảo đảm, xã hội hóa mới bền vững.

Cần văn bản pháp luật toàn diện

Bà kỳ vọng gì ở vai trò giám sát của Quốc hội và HĐND đối với công tác dinh dưỡng học đường?

- Quốc hội, HĐND cần tăng giám sát thực tế, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, nơi thiếu hụt dinh dưỡng và cơ sở vật chất còn hạn chế. Giám sát phải đến tận bếp ăn, lớp học, không chỉ dựa trên báo cáo.

Vì sao cần sớm ban hành văn bản pháp luật toàn diện, thưa bà?

- Một văn bản thống nhất về dinh dưỡng học đường sẽ giúp tất cả các khâu, từ xây dựng tiêu chuẩn, nguồn cung thực phẩm, an toàn vệ sinh, giáo dục dinh dưỡng, đến cơ chế tài chính được triển khai đồng bộ. Nếu chỉ dựa vào hướng dẫn rời rạc, hiệu quả khó bền vững, chất lượng khó kiểm soát lâu dài.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến của chuyên gia trong và ngoài nước khuyến nghị Việt Nam xây dựng Luật riêng về dinh dưỡng học đường.

Nhiều ý kiến đề xuất Luật Dinh dưỡng học đường. Quan điểm của bà?

- Trước mắt, Quốc hội sắp tới sẽ cho ý kiến thông qua Luật Phòng Bệnh, trong đó có 1 chương về dinh dưỡng với một số nội dung liên quan đến dinh dưỡng học đường. Nếu những bất cập về dinh dưỡng học đường hiện nay được đưa ngay vào luật này thì sẽ rất kịp thời. Về lâu dài, việc có một bộ luật riêng là điều tốt, tất nhiên vẫn cần nghiên cứu thêm về tính khả thi trong thực tiễn. Nếu thực tiễn cho thấy vẫn thiếu hành lanh pháp lý đủ mạnh thì tôi nghĩ cần nghiên cứu tiếp để có thể ban hành một bộ luật riêng về dinh dưỡng, trong đó có dinh dưỡng học đường.

Để tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện trong công tác dinh dưỡng học đường, góp phần cải thiện và nâng cao tầm vóc, thể lực của người Việt Nam, bà có những đề xuất, kiến nghị gì?

- Theo tôi, để tạo chuyển biến rõ nét trong dinh dưỡng học đường, góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam, cần tập trung đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết, cần hoàn thiện chính sách và pháp luật, coi dinh dưỡng học đường là nhiệm vụ chiến lược, đưa vào các nghị quyết, kết luận của Trung ương; ban hành khung pháp lý, tiêu chuẩn bữa ăn; nâng mức, mở rộng đối tượng hỗ trợ, đặc biệt với trẻ em nghèo, vùng khó khăn; kết hợp ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội để triển khai bền vững.

Tiếp đó, đẩy mạnh truyền thông, giáo dục về vai trò bữa ăn học đường, cách lựa chọn, chế biến thực phẩm an toàn; khuyến khích báo chí, mạng xã hội lan tỏa mô hình, kinh nghiệm tốt.

Bên cạnh đó, bảo đảm nguồn lực, ưu tiên vùng khó khăn; khuyến khích xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp, tổ chức đầu tư cơ sở vật chất, chuỗi cung ứng thực phẩm sạch; gắn phân bổ ngân sách với giám sát hiệu quả.

Song song, tăng cường phối hợp liên ngành, hướng dẫn thống nhất từ trung ương tới cơ sở; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; hợp tác quốc tế để thiết kế bữa ăn phù hợp từng vùng miền.

Cuối cùng, cần nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm tại bếp ăn, căng tin; xử lý nghiêm vi phạm; hỗ trợ nhà trường, doanh nghiệp cải thiện chất lượng bữa ăn, bảo đảm cân đối dinh dưỡng.

Nếu triển khai đồng bộ, những giải pháp này sẽ giúp mọi học sinh được tiếp cận bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng, góp phần nâng cao thể lực, trí lực thế hệ trẻ Việt Nam.

Cùng đại diện Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, hội thảo có sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế.

Trân trọng cảm ơn bà!

Hội thảo Khoa học Quốc tế “Dinh dưỡng học đường năm 2025 - Vì một Việt Nam khỏe mạnh, Vì tầm vóc Việt” đã quy tụ các cơ quan tham mưu của Đảng, cơ quan quản lý của Nhà nước, các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế hàng đầu và sự đồng hành của Tập đoàn TH.

Hội thảo cùng đi đến đồng thuận rằng, đã đến lúc Việt Nam cần luật hóa các quy định về dinh dưỡng học đường, tiến tới xây dựng Luật Dinh dưỡng/ Luật Dinh dưỡng học đường; khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội trong việc đầu tư cho thế hệ tương lai, vì tầm vóc Việt, vì một Việt Nam khỏe mạnh.

