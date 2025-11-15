Định vị công nghiệp văn hóa, góp phần đưa TP.HCM trở thành trung tâm sáng tạo quốc tế

Mục tiêu này nhằm tạo ra một trung tâm nơi mà người dân tự hào về bản sắc văn hóa của thành phố, đồng thời thu hút nguồn vốn đầu tư và đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực sáng tạo từ khắp nơi trên thế giới.

Đây chính là thông điệp trọng tâm được nhấn mạnh tại Ngày hội Khởi nghiệp Công nghiệp Văn hóa TP.HCM đã diễn ra trong cả ngày 14/11. Sự kiện được tổ chức dưới sự chủ trì của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, khẳng định vai trò công nghiệp văn hóa sẽ được chú trọng phát triển.

Tinh thần "dám nghĩ - dám làm" trong công nghiệp văn hóa

Về ý nghĩa của ngày hội, bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh thông qua chuỗi hoạt động sôi nổi này, TP.HCM đã khẳng định tinh thần "dám nghĩ - dám làm" nuôi dưỡng khát vọng đưa văn hóa Việt Nam và bản sắc TP.HCM vươn tầm quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Kim Huệ (giữa), Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, tham gia Ngày hội Khởi nghiệp Công nghiệp Văn hóa TP.HCM. Ảnh: M.M.

“Tôi tin rằng với sự giao thoa đồng điệu giữa văn hóa, công nghệ và sáng tạo, ngày hội này sẽ khởi nguồn cho những giá trị mới, những thành công mới trên hành trình phát triển bền vững và thịnh vượng của TP.HCM”, bà Huệ chia sẻ.

Sự giao thoa giữa công nghệ hiện đại và văn hóa đã mang đến những giải pháp đột phá, giúp lưu giữ và tái hiện tinh hoa văn hóa dưới dạng trải nghiệm sống động, lôi cuốn. Điều này được thể hiện cụ thể tại sự kiện vừa diễn ra do Sở Khoa học và Công nghệ thông qua việc áp dụng công nghệ 3D, AR/VR để tái tạo các di tích lịch sử một cách chân thực; và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo nghệ thuật độc đáo.

Sáng tạo trong công nghiệp văn hóa để TP.HCM tiếp tục vươn tầm

Ngày hội Khởi nghiệp Công nghiệp Văn hóa diễn ra từ sáng sớm và kéo dài đến cả buổi tối, còn bao gồm cả chuỗi hoạt động đa dạng và chuyên sâu, trong đó triển lãm công nghệ và sản phẩm văn hóa với hơn 50 gian hàng, giới thiệu các công nghệ tương tác và sản phẩm văn hóa thuộc nhiều lĩnh vực.

Phần thuyết trình của 65 dự án khởi nghiệp sáng tạo thuộc chương trình INNOCULTURE 2025 và GIC 2025 nhằm tuyển chọn các dự án tiềm năng bước vào giai đoạn hỗ trợ chuyên sâu.

Bên cạnh đó, chương trình Vietnam – Japan M&A Matching được xem là cầu nối giao thương Việt - Nhật, với phần tham gia thuyết trình của 5 startup Việt Nam lĩnh vực công nghệ truyền thông, quảng cáo... và 5 quỹ đầu tư Nhật Bản, mở ra cơ hội hợp tác và thu hút vốn quốc tế.

Đặc biệt còn có hai hội thảo chuyên đề "Vietnam Culture Tech: Công nghệ - sức bật mới của công nghiệp văn hóa" và "Culturetech và mô hình hợp tác công - tư trong bảo tồn và lan tỏa di sản văn hóa"; hội nghị phát triển mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; cùng các hoạt động đào tạo, giao lưu âm nhạc và trình diễn thời trang truyền thống…

Công nghiệp văn hóa được TP.HCM xác định là lĩnh vực sẽ góp phần đưa thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Ảnh: M.M

Ngày hội là một hoạt động trong việc triển khai Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Quyết định số 4853/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của UBND TP.HCM về phê duyệt Đề án Phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thành phố đến năm 2030.

TP.HCM, với vị thế là nơi hội tụ đa dòng chảy văn hóa, nghệ thuật, cùng với tính năng động và khả năng tiếp nhận công nghệ vượt trội, đã sẵn sàng trở thành đầu tàu trong phát triển kinh tế sáng tạo của cả nước, theo khẳng định của Ban Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Công nghiệp Văn hóa TP.HCM.

Đặc biệt, sự kiện này diễn ra ngay sau dấu mốc ngày 31/10 - ngày UNESCO công nhận TP.HCM là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á. Sự kiện này có ý nghĩa vượt khỏi phạm vi ngành điện ảnh, nó không chỉ hé mở khả năng TP.HCM xây dựng một thương hiệu đô thị dựa trên văn hóa mà còn góp phần định vị Việt Nam như một quốc gia có năng lực sáng tạo, có khả năng sản xuất nội dung và tổ chức các hoạt động nghệ thuật mang tầm quốc tế.

Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay nhấn mạnh rằng các thành phố thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo (UCCN) cho thấy công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo có thể trở thành lực đẩy cho đầu tư và gắn kết xã hội.

Công nghiệp văn hóa TP.HCM kỳ vọng sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư hơn trong tương lai. Ảnh: M.M.

Theo NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, việc gia nhập mạng lưới UCCN mở ra điều kiện để TP.HCM triển khai các dự án phát triển điện ảnh theo hướng chuyên nghiệp hơn, từ đào tạo, trao đổi chuyên gia đến hợp tác sản xuất quốc tế.