Đỗ Duy Mạnh tiết lộ những lời “gan ruột” của Nguyễn Xuân Son

Chiều 14/11, ĐT Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại Việt Trì (Phú Thọ) trước khi di chuyển sang Lào vào sáng mai (15/11), chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển chủ nhà trong khuôn khổ Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trước buổi tập, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh đã có những chia sẻ cùng báo chí về tinh thần, sự chuẩn bị của toàn đội và không khí tích cực trong những ngày tập luyện vừa qua.

Nguyễn Xuân Son và Đỗ Duy Mạnh trong buổi tập của ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

Đánh giá về quá trình chuẩn bị, Đỗ Duy Mạnh cho biết: “Không khí của đội hiện tại rất tốt. Chúng tôi vừa trải qua giai đoạn thi đấu căng thẳng ở V.League, nhưng ban huấn luyện đã có sự điều chỉnh hợp lý để các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận gặp Lào. Toàn đội đang tập trung cao độ và sẵn sàng cho trận đấu sắp tới”.

Trước câu hỏi về áp lực phải thắng thuyết phục, trung vệ mang áo số 2 khẳng định toàn đội luôn hướng đến tinh thần chiến thắng nhưng không chủ quan. Anh nhấn mạnh: “Bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước điều gì, nhưng đội tuyển Việt Nam luôn có mục tiêu giành chiến thắng. Các cầu thủ đều tập luyện hăng say, tuân thủ chặt chẽ chiến thuật của HLV. Ai được trao cơ hội cũng sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất. Nếu có chiến thắng đậm, đó chắc chắn là niềm vui cho tất cả, đặc biệt là người hâm mộ”.

Nguyễn Xuân Son rất khao khát được ra sân. Ảnh: VFF.

Một trong những tâm điểm trong đợt tập trung này là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau gần một năm vắng bóng vì chấn thương. Chia sẻ về người đồng đội của mình, Đỗ Duy Mạnh nói: “Mọi người đều biết năng lực của Nguyễn Xuân Son. Cậu ấy là một tiền đạo giỏi, có khả năng ghi bàn tốt. Tôi và Nguyễn Xuân Son thường xuyên trò chuyện, động viên nhau trong tập luyện. Cậu ấy rất chuyên nghiệp và đang cho thấy khát khao lớn để cống hiến cho đội tuyển Việt Nam”.

Đội trưởng ĐT Việt Nam tiết lộ thêm về cảm xúc của người đồng đội sau khi tái xuất: “Nguyễn Xuân Son chia sẻ rằng điều khiến cậu ấy nhớ nhất chính là cảm giác được ra sân. Với một cầu thủ, việc phải rời xa sân cỏ là điều tồi tệ. Nhưng trong từng buổi tập, chúng tôi đều thấy rõ nỗi nhớ và quyết tâm ấy được Nguyễn Xuân Son thể hiện bằng nỗ lực không ngừng nghỉ”.

Không khí buổi tập của ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

Về bầu không khí trong ĐT Việt Nam, Đỗ Duy Mạnh cho biết: “Không chỉ riêng tôi mà tất cả anh em trong đội đều gần gũi, gắn bó. Đội tuyển đại diện cho Việt Nam thi đấu quốc tế nên ai cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, tuân thủ giáo án của ban huấn luyện và hướng đến những chiến thắng”.

Theo kế hoạch, sáng 15/11 ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang Lào trên chuyến bay khởi hành lúc 9h35. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có bốn ngày tập luyện tại Viêng Chăn trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển chủ nhà vào ngày 19/11. Ở trận lượt đi trên sân Bình Dương, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 5-0.