Đỗ Hoàng Hên nói tiếng Việt, gửi thông điệp tới HLV Kim Sang-sik

Đỗ Hoàng Hên nói tiếng Việt, khẳng định sẵn sàng lên ĐT Việt Nam

Sau trận hòa 1-1 trên sân của Thép Xanh Nam Định, tiền vệ ngôi sao Đỗ Hoàng Hên hiện khoác áo Hà Nội FC đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Điều đặc biệt là anh đã tự tin trả lời bằng tiếng Việt, thể hiện sự hòa nhập sâu sắc với văn hóa và con người nơi đây.

Khi được hỏi về cảm xúc trong ngày trở lại, Đỗ Hoàng Hên bày tỏ: "Hôm nay là một trận đấu rất khó vì Nam Định rất cần chiến thắng. Giành được 1 điểm ở đây là rất khó. Bây giờ chúng tôi sẽ quay lại Hà Nội, tập luyện chăm chỉ để thi đấu tốt hơn trong các trận đấu tới".

Đỗ Hoàng Hên tự tin trả lời bằng tiếng Việt

Dù đã chuyển sang màu áo khác, tình cảm của NHM trên sân Thiên Trường dành cho Đỗ Hoàng Hên vẫn rất nồng ấm. Đáp lại, anh cũng dành những lời tri ân sâu sắc: "NHM Nam Định luôn luôn tốt. Tôi rất vui khi được quay lại đây".

Một trong những chủ đề được quan tâm nhất là việc Đỗ Hoàng Hên chưa được triệu tập lên ĐT Việt Nam dù đã có quốc tịch. Về vấn đề này, tiền vệ gốc Brazil cho thấy một thái độ rất chuyên nghiệp và kiên nhẫn.

"Lần này chưa được, nhưng khi nào được và HLV Kim Sang-sik muốn tôi lên ĐT Việt Nam thì tôi sẽ sẵn sàng", anh khẳng định.

Đỗ Hoàng Hên cũng tiết lộ rằng người đồng đội cũ Nguyễn Xuân Son cũng rất vui mừng khi anh hoàn tất thủ tục nhập tịch: "Đúng rồi, Son rất vui khi tôi có quốc tịch. Vì tôi đã phải đợi lâu quá, bây giờ đã được và Son cũng rất vui cho tôi".

