Dở khóc dở cười với 1001 cách chống trộm gương ô tô

Tết cận kề, lại đúng năm Covid kinh tế khó khắn nên tình trạng trộm cắp vặt ngày càng phổ biến. Đặc biệt là gương chiếu hậu, "gương tặc" chỉ mất khoảng 2-5s là vặt trọn bộ gương chiếu hậu của ô tô.

"Gương tặc" chỉ mất vài giây để ẵm gọn bộ gương chiếu hậu ô tô.

Và đối tượng được "ưu tiên" là các mẫu xe sang.

Khi mất gương mà các cụ chủ chưa kịp mua gương mới, thì biện pháp là đây:

Dùng tạm...gương soi của các mẹ.

Đây có lẽ là cách được khá nhiều chủ xe lựa chọn.

"Nhà có điều kiện" thì dùng... màn hình iPhone...

Hoặc "lên đời" với... gương chiếu hậu xe máy.

Thế này có khi trộm lấy cả gương xe máy chứ?

Để tránh tình trạng mất gương, các chủ xe đã nghĩ ra rất nhiều các phương pháp khác nhau, độ đáo có, cồng kềnh có, nhưng tựu trung đều khiến người nhìn...dở khóc dở cười:

"Làm chuồng" trước khi "mất bò".

Cụ chủ này còn cẩn thận xích vào bánh, nhưng nếu như...trộm cả gương lẫn bánh thì sao nhỉ?

Bộ khung này thì chắc trộm cũng phải ngao ngán.

Đơn giản đấy nhưng có hiệu quả không nhỉ?

Không chỉ gương, thì logo xe, cần gạt nước, bánh xe...cũng là những bộ phận được trộm "hỏi thăm" nhiều nếu bạn để xe ngoài đường. Do đó, trừ khi khu bạn sống có an ninh tốt, nếu không nên chịu khó mang vào các bãi gửi xe để đảm bảo an toàn trước tình trạng trộm cắp vặt đang phổ biến như hiện nay.