Độ mặn cao nhất ở sông nào của Kiên Giang, dân nuôi con động vật chủ lực này ứng phó ra sao?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Kiên Giang dự báo, mặn xâm nhập xảy ra trên địa bàn tỉnh từ tháng 2 đến 4-2025 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, độ mặn cao nhất trên sông Cái Lớn, Cái Bé xuất hiện vào cuối tháng 3 và 4-2025.

Các địa phương thuộc vùng U Minh Thượng gồm An Minh, An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận là khu vực thường bị ảnh hưởng, thiệt hại do hạn, xâm nhập mặn trong những năm vừa qua.

Theo nông dân nuôi tôm, tôm sú, tôm thẻ chân trắng sống và phát triển tốt ở môi trường có độ mặn từ 5-20‰, cua xanh chịu mặn từ 10-25‰, nhiệt độ thích hợp từ 25-32 độ C.

Để hạn chế thiệt hại do nắng nóng khiến độ mặn tăng cao, nông dân các huyện vùng U Minh Thượng chủ động cải tạo, sên vét bùn mương bao, đáy vuông kỹ trước khi bước vào vụ tôm chính trong năm, từ đó giúp hạn chế mùn bã hữu cơ làm phát sinh khí độc khi nắng nóng, nhiệt độ tăng cao.

Ông Bùi Văn Trung, ngụ ấp Chín Xáng, xã Đông Hòa (huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) cho biết: “Sau khi thu hoạch lúa vụ mùa, tôi sên vét bùn đáy mương bao để hạn chế mùn bã hữu cơ tích tụ, khi gặp nắng nóng làm sinh khí độc ảnh hưởng đến tôm nuôi. Trong quá trình nuôi tôi thường sử dụng zeolite, các loại men vi sinh để quản lý chất lượng nước, làm sạch đáy vuông nuôi”.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, ngụ ấp Chín A, xã Thuận Hòa (huyên An Minh) cho biết: “Trước mỗi lần cấp nước vào ao nuôi, tôi đều dùng thiết bị đo độ mặn ngoài kênh để không lấy nhầm con nước độ mặn quá cao, khó gây mồi tự nhiên, làm tôm còi cọc, chậm lớn, tôm dễ nhiễm bệnh”.

Ngoài ra, vào những ngày nắng nóng, ông Tùng giữ nước trên trảng ở mức từ 60-70cm để hạn chế chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có hại cho tôm nuôi, đồng thời, lựa con nước chất lượng tốt để bơm bổ sung.

Ông Nguyễn Văn Nở, nông dân nuôi tôm ở ấp Kinh Làng Đông, xã Đông Thái (huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) thả tôm giống xuống ao nuôi trong bối cảnh độ mặn trên các sông đang tăng.

Đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn, ngụ ấp Ba Biển B, xã Nam Yên (An Biên), những ngày nắng nóng độ pH trong vuông tăng cao, ông Tuấn tiến hành thay một phần nước, tăng cường đánh thuốc diệt khuẩn để hạn chế mầm bệnh xâm nhập vào vuông.

Vào những ngày mưa lớn ông Tuấn rải vôi dolomite xuống ao nuôi cách bờ khoảng 3m nhằm ngừa độ pH giảm, đồng thời, tạt khoáng để tăng sức đề kháng cho tôm, cua.

Để chủ động phòng, chống hạn, mặn bảo vệ sản xuất, hai huyện An Minh, An Biên triển khai đắp mới, gia cố 29 đập đất ngăn mặn theo thời vụ để bảo vệ lúa trong vụ mùa đông xuân 2024-2025 và đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn.

Để ứng phó với tình trạng nắng nóng, độ mặn tăng cao vào cao điểm mùa khô, người nuôi tôm tranh thủ lấy nước đầy vào ao khi độ mặn còn thấp.

Ông Trần Văn Quân, ngụ ấp Kinh 1A, xã Đông Thái (huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) cho biết: “Để hạn chế độ mặn tăng cao ảnh hưởng đến tôm, cua, tôi chủ động lấy nước đầy ao nuôi khi độ mặn khoảng 5‰.

Trong quá trình nuôi tôi chỉ bơm bổ sung nước, việc này cũng làm độ mặn trong ao tăng chậm so với độ mặn thực tế ngoài kênh, mương. Để nuôi tôm, cua đạt đầu con, tôi thường ương vèo tôm sú hai giai đoạn đến kích cỡ khoảng 10.000 con/kg, cua đạt cỡ đầu ngón tay út mới thả ra ao lớn”.

Còn đối với nông dân một số xã ven biển huyện An Biên, An Minh, cua xanh được nông dân ưu tiên nuôi nhiều hơn tôm sú, tôm thẻ chân trắng vì cua xanh có ngưỡng chịu mặn cao, giá bán cao hơn tôm, nhất là cua gạch.