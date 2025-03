"Đỏ mắt" tìm căn hộ cho thuê dưới 10 triệu đồng/tháng trong lòng thành phố

Giá bán căn hộ kéo tăng giá thuê

Cụ thể, đến thời điểm cuối năm 2024, giá sơ cấp căn hộ chung cư trung bình tại Hà Nội đã đạt 70 triệu đồng/m2, tăng 35,4% theo năm. Các dự án mở bán mới đều thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang, kéo theo mặt bằng giá thứ cấp tăng mạnh.

Chỉ số giá căn hộ chung cư tại Hà Nội phản ánh mức biến động giá bán bình quân của các dự án trong tập mẫu 150 dự án được VARS chọn lọc và quan sát, tính đến thời điểm cuối năm 2024, đã tăng hơn 27% so với cuối năm 2023 và 72,4% so với quý 2/2019.

Về thị trường cho thuê căn hộ, tại khu vực trung tâm các thành phố lớn, căn hộ chung cư có giá thuê dưới 10 triệu/tháng gần như vắng bóng. Thay vào đó, hiện giá thuê phổ biến đối với căn hộ 1 phòng ngủ là từ 10 - 15 triệu/tháng và 2 phòng ngủ là từ 15 - 20 triệu/tháng.

"Đỏ mắt" tìm căn hộ cho thuê dưới 10 triệu đồng/tháng. Ảnh: AI

Với khu vực vùng ven, giá thuê căn hộ trung bình dao động 6,5 - 15 triệu/tháng, tăng mức phổ biến từ 3 - 8 triệu/tháng trong vòng chưa đầy 5 năm.

Theo VARS, giá cho thuê căn hộ đang theo xu hướng tăng cao là do được thúc đẩy từ nhu cầu thuê nhà cũng đang tăng cao. Trong bối cảnh giá bán vượt xa khả năng tài chính của phần lớn người lao động thì việc thuê nhà trở thành giải pháp tất yếu.

Bên cạnh đó, giá căn hộ cho thuê tăng còn do ảnh hưởng trực tiếp từ chiến lược định giá của chủ nhà. Khi giá nhà tăng cao buộc các chủ nhà phải nâng giá thuê để đảm bảo lợi nhuận và cân bằng dòng tiền đầu tư. Dù thực tế, tỷ suất lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ ngày càng thấp do giá thuê không theo kịp mức tăng của giá nhà. Tỷ suất lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ tại Việt Nam chỉ ở mức khoảng dưới 4%, phổ biến dưới 2%, thấp hơn so với việc gửi tiết kiệm.

Cùng với xu hướng tăng giá chung của thị trường bất động sản, giá thuê nhà trọ, chung cư mini,... cũng tăng vọt. Việc giá thuê liên tục tăng cao, khiến nhiều người lao động, đặc biệt là người trẻ, có thu nhập trung bình và thấp, gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống tại đô thị.

Khi chi phí thuê nhà chiếm tới 35 - 50% thu nhập cùng với các chi phí khác thì người trẻ gần như không có khả năng tích luỹ khiến xu hướng "bỏ phố về quê" đang được mở rộng.

VARS đề xuất mô hình cho thuê căn hộ giống với Singapore để đáp ứng đủ nhu cầu cho ở cho người lao động. Ảnh: Gia Linh

Đề xuất mô hình cho thuê căn hộ giống Singapore

Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người lao động, VARS cho rằng bên cạnh việc tiếp tục thúc đẩy phát triển phân khúc nhà ở xã hội, Nhà nước cần sớm nghiên cứu phát triển quỹ nhà ở cho thuê dài hạn với giá rẻ, ưu tiên nhóm lao động trẻ, công nhân viên chức làm việc trong ngành nghề trọng điểm.

Nhà nước cũng có thể nghiên cứu áp dụng mô hình ký túc xá cho lao động đô thị như Singapore. Tại quốc gia này, Chính phủ cung cấp nhà ở giá rẻ cho người trẻ, người độc thân và lao động có trình độ thông qua HDB Public Rental Scheme và BTO (Build-to-Order). Người lao động trẻ mới ra trường, chưa có khả năng mua nhà, có thể thuê căn hộ HDB với giá thấp hơn thị trường 40 - 50%. Khi có đủ tài chính, họ có thể mua căn hộ BTO với chương trình trợ giá và vay mua nhà lãi suất thấp.