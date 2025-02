Đọ sức tăng giá nhà ở trong tháng 1/2024 của 3 miền Bắc - Trung - Nam

Trong báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam tháng 1/2025 của Viện nghiên cứu kinh tế - Tài chính - bất động sản Đất Xanh Services đã chỉ ra diễn biến thị trường của 3 miền: Bắc, Trung, Nam trong tháng đầu năm 2025.

Cụ thể, tại thị trường miền Bắc, Đất Xanh Services ghi nhận trong tháng 1/2025 có khoảng 550 sản phẩm được tung ra thị trường. Tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 48%. Nguồn cung sơ cấp mới tại thị trường miền Bắc chủ yếu là loại hình căn hộ, tập trung đa số tại khu vực vùng ven Hà Nội.

Nhiều dự án tại Hà Nội được rumour thông tin từ tháng đầu năm 2025 với lịch trình triển khai kinh doanh dự kiến ngay sau Tết Nguyên đán. Chẳng hạn như dự án The Ninety Complex, HH3 - Imperia Signature Cổ Loa, Noble Crystal, The Matrix,...

Theo biểu đồ, Đất Xanh Services ghi nhận giá nhà biệt thự đã chạm mức 300 triệu đồng/m2 trong tháng 1, căn hộ ở mức 85 triệu đồng/m2. Xét về mức độ tăng giá, trong tháng 1/2025, loại hình nhà phố, biệt thự, shophouse ghi nhận tăng 2 - 3% theo tháng; còn lại căn hộ và đất nền đang trong trạng thái ổn định.

Ảnh chụp màn hình: Đất Xanh Services

Tại thị trường miền Trung ghi nhận có 67 sản phẩm mới ở tất cả phân khúc chào thị trường, tỷ lệ hấp thụ 54%. Nguồn cung sơ cấp mới chủ yếu là loại hình căn hộ, tập tại tại Đà Nẵng.

Các dự án căn hộ đã mở bán thành công từ 2024 tại Đà Nẵng tiếp tục được chào bán giai đoạn tiếp theo trong tháng 1/2025 và quý 1/2025, chẳng hạn như Peninsula Đà Nẵng, Vista Residence, Nobu Đà Nẵng, Nam Ô Discovery, The Symphony Residence Da Nang, Sam Tower,...

Khác với thị trường miền Bắc, tại miền Trung ghi nhận tất cả các loại hình sản phẩm đều ổn định theo tháng. Biệt thự cao nhất có giá 200 triệu đồng/m2, căn hộ ở mức 110 triệu đồng/m2, đất nền ở mức 52 triệu đồng/m2,...

Ảnh chụp màn hình: Đất Xanh Services

Còn tại thị trường miền Nam, nguồn cung mới chào thị trường quý 1/2025 đạt 520 sản phẩm, tỉ lệ hấp thụ 58%. Trong đó, căn hộ TP. HCM và Bình Dương dẫn đầu thị trường miền Nam về số lượng và sự quan tâm của khách hàng.

Nhiều dự án tại thị trường miền Nam được hoạch định lịch trình triển khai kinh doanh mới ngay sau Tết nguyên đán (A&T Sky Garden, Stown Gateway, TT Capital, Phú Đông SkyOne, The Gió Riverside, Happy One Oriana, Orchard Heights, Masteri Grand View GĐ2...Cùng với đó, khu vực Long An, Đồng Nai, Cần Giờ đang dần sôi động với thông tin các dự án mới từ Vinhomes, Ecopark, Gamuda Land.

Tương tự với miền Trung, thị trường miền Nam cũng ghi nhận giá bán ổn định theo tháng, chỉ riêng căn hộ ghi nhận tăng 1 - 2% theo tháng. Giá bán cao nhất phân khúc biệt thự lên tới 320 triệu đồng/m2, căn hộ ở mức 80 triệu đồng/m2, đất nền có giá cao nhất khoảng 55 triệu đồng/m2,...

Ảnh chụp màn hình: Đất Xanh Services

Tuy nhiên, trái với nhận định của Đất Xanh Servives, dữ liệu tổng hợp của Batdongsan.com.vn cho thấy, giá rao bán trung bình căn hộ đang giảm nhẹ trong tháng đầu năm. Cụ thể, tháng 1/2025 là 63 triệu đồng/m2 (Hà Nội) và 60 triệu đồng/m2 (TP. HCM).

Được biết, batdongsan.com.vn nhận định đây là mức giá rao bán dao động trong ngắn hạn. Thị trường bất động sản sau Tết Nguyên đán đang chuyển biến tích cực khi lượng tìm kiếm bất động sản, lượng tin đăng bán, cho thuê đều tăng nhưng để thanh khoản bùng nổ hơn vẫn cần nhiều cú hích.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn: Người mua ở thực vốn chủ yếu hướng đến chung cư, nhà riêng đang có tâm lý chờ đợi xem nguồn cung có dồi dào hơn không với hy vọng giá bán sẽ điều chỉnh về mức hợp lý.

Chuyên gia nhận định nếu để mua nhà để ở thì thời gian nào cũng rất thích hợp để "xuống tiền". Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với nhà đầu tư, họ cũng đang cân nhắc kênh và khu vực đầu tư. Trước diễn biến phức tạp của thị trường thế giới, có thể mang đến cả nguy và cơ cho nền kinh tế trong nước, nhà đầu tư càng trở nên cẩn trọng.

Bàn về bài toán mua nhà cho người trẻ, so sánh lương trung bình và giá nhà của thời xưa - nay, ông Quốc Anh còn cho biết không chỉ Gen Z hiện nay mà người trẻ Việt, dù ở thời buổi nào cùng gặp không ít khó khăn trong việc tự mua nhà.

Lấy dẫn chứng, tại thời điểm năm 2004, một cá nhân thuộc thế hệ 7x mất khoảng 31,3 năm thu nhập để mua được một căn chung cư (60 m2) giá khoảng 600 triệu đồng, trong điều kiện lãi suất huy động là 7,4%. Sau 10 năm, số năm thu nhập để một cá nhân thuộc thế hệ 8x mua được căn hộ như trên là 22,7 năm. Giá căn hộ đã tăng lên 1,5 tỷ đồng trong khi lãi suất huy động giảm còn 6%.