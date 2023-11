Đô thị bán khép kín: Sôi động mà riêng tư, vừa xa lại vừa gần

Sôi động mà riêng tư, vừa xa lại vừa gần

Những năm gần đây, thị trường bất động sản Hà Nội và TPHCM ghi nhận sự hình thành và phát triển của mô hình đô thị bán khép kín (semi-compound). Mô hình này vốn được ưa chuộng tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới và ngày càng trở thành xu thế của các đô thị hiện đại ngày nay.

Semi-compound được hiểu là một khu đô thị vừa tách biệt khỏi sự chật chội phố thị nhưng vẫn kết nối linh hoạt với trung tâm, không làm mất đi sự sôi động náo nhiệt nhưng vẫn mang tới cho cư dân không gian riêng tư, biệt lập.

Semi – Compound đáp ứng mọi nhu cầu tận hưởng cuộc sống của cư dân sẽ là xu thế tất yếu của xã hội hiện đại

Những khu đô thị bán khép kín được quy hoạch thông minh theo từng phân khu và loại hình mang đến khu vực giao thương - thương mại sầm uất ở những tuyến phố lớn nhưng vẫn đảm bảo không gian riêng tư đầy đủ tiện ích, đề cao trải nghiệm cho mỗi cư dân. Khu đô thị này phù hợp với nhu cầu của nhóm khách mua ở thực.



Trên thị trường, các khách hàng sành sỏi, có phong cách sống, gu thẩm mỹ luôn có những yêu cầu khắt khe về không gian sống. Những tiêu chí kép về chất lượng cuộc sống và hạ tầng xã hội luôn được nhóm khách hàng này tìm kiếm.

Chị Nguyễn Phương Thanh - người dân sống tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) - chia sẻ, gia đình chị đang có nhu cầu tìm không gian sống thoáng đãng, nhưng đảm bảo đầy đủ hệ thống tiện ích và kết nối giao thông thuận tiện với trung tâm thủ đô. Lựa chọn hàng đầu của chị là những khu đô thị khép kín và bán khép kín.

"Tôi kỳ vọng được ở tại một khu đô thị không quá xa trung tâm, được quy hoạch đồng bộ hạ tầng tiện ích. Đồng thời, đảm bảo an ninh, an toàn 24/7", chị Thanh chia sẻ.

Cũng như chị Thanh, anh Nguyễn Đức Hùng ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho rằng yếu tố an ninh, an toàn tại nơi ở là điều vô cùng quan trọng. Ngoài ra, các yếu tố về sự gần gũi với tự nhiên, đầy đủ hạ tầng là những điểm cộng trong lựa chọn bất động sản của anh.

"Một khu đô thị khép kín hay bán khép kín là mục tiêu tìm kiếm của tôi hiện tại. Nơi đó hứa hẹn sẽ tạo cho gia đình tôi một cuộc sống gần gũi với thiên nhiên và vô cùng an toàn", anh Hùng cho biết.

Theo đánh giá của giới chuyên gia và nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, xu hướng tìm tới những khu đô thị bán khép kín là sự thay đổi về nhu cầu và hành vi sở hữu bất động sản của người mua nhà.

Nếu như trước đây, người mua chỉ quan tâm đến vị trí, thiết kế hay hướng nhà thì giờ đây, một trong những yếu tố then chốt là tiện ích và không gian sống chất lượng, đảm bảo an ninh.

Solasta Mansion – Đô thị bán khép kín kiểu mẫu Phía Tây Hà Nội

Nắm bắt xu thế này, nhiều nhà phát triển bất động sản thường lựa chọn những khu vực ven trung tâm với quỹ đất rộng lớn cùng hệ thống hạ tầng giao thông đảm bảo kết nối dễ dàng để phát triển các dự án khu đô thị bán khép kín. Trong đó, khu tây Thủ đô được đánh giá là một trong những khu vực hội tụ những điểm trên.



Đô thị bán khép kín phía Tây Hà Nội đã hoàn thiện và chuẩn bị lấp đầy cư dân

Điển hình cho xu hướng này là dự án Solasta Mansion nằm tại khu B khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội do Tập đoàn Nam Cường đầu tư và phát triển. Solasta Mansion đang tạo ra sức hút trên thị trường bất động sản và hứa hẹn mang đến cho cư dân một cuộc sống xanh hiện đại với những tiện ích nội khu đẳng cấp vượt trội.

Ngoài ra, Solasta Mansion còn trở thành một hình mẫu, thể hiện rõ rệt nhất tính đóng và mở của mô hình semi-compound. Theo đó, cư dân được an cư trong môi trường an toàn với hệ thống an ninh chuyên nghiệp, hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ. Tuyến phố thương mại Solasta Quare dành cho cả cư dân và du khách, mang lại một không gian năng động, nhịp sống sôi động với đầy đủ dịch vụ.

Solasta Mansion tọa lạc tại vị trí tâm điểm của vành đai 3,5 và 4 của Thủ đô, dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển với nhiều lựa chọn phương tiện và tuyến đường lớn hiện có như Tố Hữu - Lê Văn Lương, Lê Trọng Tấn - Đại lộ Thăng Long, tuyến xe bus nhanh BRT, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông…

Với kiến trúc hiện đại sang trọng và phóng khoáng, biệt thự Solasta Mansion từ tổng thể tới chi tiết đều toát lên vẻ đẹp lộng lẫy, tôn vinh giá trị của chủ sở hữu.