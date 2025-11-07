Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 07/11/2025 16:07 GMT+7

Đỡ trụ vô vọng, cổ phiếu bất động sản hụt hơi, VN-Index 'rơi' dưới mốc 1.600 điểm sau 3 tháng

Lưu An Thứ sáu, ngày 07/11/2025 16:07 GMT+7
Thị trường chứng khoán tiếp tục lao dốc khi nhóm cổ phiếu bất động sản giảm mạnh gần 4%, áp đảo bởi sắc đỏ với 63 mã giảm và 4 mã giảm sàn. VN-Index “bốc hơi” hơn 43 điểm, xuống còn 1.599 điểm.
Cổ phiếu bất động sản kéo đà giảm sâu, nhiều doanh nghiệp đối mặt lực bán mạnh

Kết phiên giao dịch cuối tuần ngày 7/11, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 2 mã tăng trần, 18 mã tăng giá và bị áp đảo hoàn toàn 63 mã giảm giá, 4 mã giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận giảm sâu trong phiên khi giảm tới 3,9% xuống 95,24 điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/11. Ảnh: Vietstock

Cụ thể, bộ 3 cổ phiếu trụ nhà Vingroup giảm sâu, đặc biệt mã VHM của Vinhomes còn nằm sàn với mức giảm 6,98% so với phiên giao dịch liền kề, xuống 92.000 đồng/cổ phiếu. Phiên ghi nhận gần 9,8 triệu đơn vị khớp lệnh, thậm chí còn dư 37.800 đơn vị ở lệnh mua giá sàn và tình trạng trắng bên mua diễn ra xuyên suốt phiên.

Ngoài ra, mã VIC của Vingroup cũng ghi nhận giảm tới 3,9% xuống 199.700 đồng/cổ phiếu và mã VRE của Vincom Retail cũng giảm 2,03% xuống 31.350 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu Vingroup trong thời gian qua. Ảnh: FireAnt

Quay lại bảng điện tử, dù không nằm sàn nhưng nhiều doanh nghiệp lớn đua nhau phủ đỏ như: CEO -2,86%; DXG -4,55%; PDR -3,86%; DIG -2,96%; KBC -5,18%;...

Sắc xanh gần như không xuất hiện trong bảng điện tử khi chỉ le lói ở mã LDG khi tăng 0,87% so với phiên giao dịch trước, lên 4.660 đồng/cổ phiếu.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 7/11. Ảnh: Vietstock

Thị trường chứng khoán giảm sâu, VN-Index “bốc hơi” hơn 43 điểm

Thị trường chứng khoán đang bước vào giai dò đáy khi VN-Index được dự báo sẽ tiếp tục khi sắc đở bao trùm bảng điện tử. Kết phiên giao dịch ngày 7/11, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 2 mã tăng trần, 18 mã tăng giá và 63 mã giảm giá, 4 mã giảm sàn. Dù sắc đỏ áp đảo trên bảng điện tử, trong khi đó nhóm cổ phiếu bất động sản giảm mạnh với 3,86 điểm về 95,24 điểm.

Kết thúc phiên, VN-Index bốc hơi hơn 43 điểm xuống còn 1.599 điểm; HNX-Index giảm 6,04 điểm xuống 260,11 điểm và UPCoM-Index tăng 0,53 điểm lên 116,75 điểm. Do tâm lý của nhà đầu tư đang ưu tiên chiến lược phòng thủ, chỉ giải ngân thăm dò và “tiên tri” thị trường nhưng thanh khoản nhỉnh hơn so với phiên hôm khi ghi nhận hơn 818 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt gần 24.600 tỷ đồng.

Toàn thị trường hôm nay đều ghi nhận mức giảm khi các nhỏm cổ phiếu đầu ngành đều nhuộm đỏ với các mã như: VHM -6,98%; VIC -3,9%; VRE -2,03%; DXG -4,55%; SHB -3,47%; STB -6,84%;... Ngược lại, nhóm ít cổ phiếu ghi nhận sắc xanh như là FPT +0,8%; VGI +3,75%; MCH +3,45%;...

Về mức độ ảnh hưởng, những mã như VIC, VHM, CTG, VCB và VPB ảnh hưởng tiêu cực nhất tới thị trường khiến VN-Index bốc hơi hơn 19,34 điểm. Ở chiều ngược lại các mã cố phiếu kéo thị trường quay trở lại nhưng không đáng kể như GAS; FPT; NAB;...

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì lực bán ròng với hơn 1.414 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các mã như: STB -298,01 tỷ đồng, HDB -166,37 tỷ đồng; SSI -121.51 tỷ đồng; MBB -121,86 tỷ đồng; MCH -108,94 tỷ đồng;... Ở chiều mua ghi nhận nhiều mã được gom như: HPG +300,95 tỷ đồng; FPT +119,40 tỷ đồng; PV +103,74 tỷ đồng; VPD +82,72 tỷ đồng;...

