Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra cao điểm chống khai thác IUU tại tỉnh An Giang

ĐBQH Hà Sỹ Đồng: Khát vọng của Quảng Trị sau sáp nhập là xây dựng vùng quê đáng sống, nông dân hạnh phúc
"Xây dựng nông thôn mới phải hướng đến nâng cao chất lượng sống chứ không phải chạy đua theo thành tích. Chất lượng sống đó là thu nhập cao, làng quê yên bình, xanh sạch đẹp, hạ tầng đầy đủ. Chúng tôi lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo để xây dựng vùng quê đáng sống, nông dân hạnh phúc...", ông Hà Sỹ Đồng, Đại biểu Quốc hội đoàn Quảng Trị cho biết như vậy khi trao đổi với Dân Việt.