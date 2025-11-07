Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra cao điểm chống khai thác IUU tại tỉnh An Giang

An Giang là tỉnh có lượng tàu đánh bắt xa bờ nhiều nhất cả nước, là ngư trường thuận lợi cho các phương tiện ngoài tỉnh về đây khai thác hải sản. Từ đó đã làm cho nguồn lợi hải sản cạn kiệt, dẫn đến việc một số ngư dân lén lút cho tàu sang vùng biển các nước lân cận khai thác trộm hải sản.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Ủy viên Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về IUU làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực hiện cao điểm chống khai thác IUU tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Vùng Cảnh sát Biển 4, Vùng 5 Hải quân. Ảnh: CTV

Việc làm này đã ảnh hưởng đến an ninh, trật tự vùng biển, ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác giữa các nước có chung đường biên giới biển với nước ta. Hệ lụy là Ủy ban Châu âu đã cảnh cáo “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản nước ta. Nếu còn tiếp tục vi phạm, thì sẽ cấm nhập khẩu hải sản đối với Việt Nam vào thị trường châu Âu.

Là lực lượng nòng cốt, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với các lực lượng, sở, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương… đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung khai thác thủy, hải sản đúng pháp luật và không vi phạm khai thác IUU. Tổ chức phối hợp cùng các đơn vị liên quan, nhà mạng để bà con lắp thiết bị giám sát hành trình. Đến nay tất cả các tàu cá đánh bắt xa bờ của tỉnh An Giang đều đã gắn thiết bị hành trình, giải quyết dứt điểm số phương tiện ngưng hoạt động (nằm bờ).

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, (thứ 3 từ trái qua) cùng đoàn kiểm tra, kiểm tra thực tế việc quản lý tàu cá trên biển thông qua phần mềm VMS tại trạm kiểm soát Biên phòng Kênh Dài. Ảnh: CTV

Sau khi khảo sát thực tế, kiểm tra hệ thống phần mềm quản lý tàu cá tại trạm kiểm soát Kênh Dài, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Chỉ huy đồn Biên phòng Tây Yên.

Theo báo cáo, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã làm thủ tục cho hơn 16.000 lượt tàu xuất bến, 15.000 lượt tàu nhập bến. Từ chối xuất bến 69 tàu do thiếu giấy tờ, trang thiết bị theo quy định, lập biên bản 474 phương tiện mất kết nối VMS. Đơn vị hiện quản lý 19 tàu cá “3 không”, phối hợp địa phương vận động chủ tàu hoàn thiện hồ sơ đăng ký, đăng kiểm và cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, (hàng đầu thứ 3 từ phải qua) cùng đoàn kiểm tra, nắm tình hình tàu cá tại trạm kiểm soát Biên phòng Kênh Dài. Ảnh: CTV

Đại tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong tham gia kiểm tra, giám sát tàu cá bằng thiết bị giám sát hành trình; khó khăn trong đấu tranh, xử lý các tàu cố tình tháo bỏ thiết bị trành trình khi ra khơi. Trong đó có 1 số tàu tự ý tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình gửi cho 1 tàu khác để sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trộm hải sản; tự ý tắt, phá hỏng, cắt bỏ niêm phong của nhà cung cấp để đi khai thác trộm, sau đó khi vào bến đổ cho sóng to, gió lớn, nước biển làm mất sóng, mất liên lạc…

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, (bìa trái) cùng đoàn kiểm tra công tác quản lý tàu cá tại Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4. Ảnh: CTV

Sau khi đi kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị gặp phải, đây là một trong những thực trạng chung của cả nước. Thiếu tướng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp. Đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ mạng phải vào cuộc, cùng với cơ quan chức năng quản lý tín hiệu kết nối và xử lý tốt vấn đề tín hiệu, tem, chì niêm phong, cũng như đổi mới phương pháp quản lý phần mềm của mình, để kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm từ sớm.

Các đơn vị cần cụ thể hóa nội dung tuyên truyền sát với từng đối tượng chủ tàu, ngư dân, tài công, thuyền trưởng… để thay đổi nhận thức, hành vi của các đối tượng, duy trì chống khai thác IUU lâu dài, bền vững. Tăng cường kiểm tra tại bến, tập trung vào các tàu ngoại tỉnh. Thông báo, nhắc nhở, xử lý kịp thời các tàu cá có dấu hiệu vi phạm đánh bắt ở vùng biển nước ngoài. Đẩy mạnh tương tác giữa các lực lượng ở đất liền với các tàu trên biển.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến phát biểu chỉ đạo sau khi kiểm tra thực tế. Ảnh: CTV

Các tàu trực của lực lượng chức năng cần linh hoạt thay đổi vị trí hợp lý để nâng cao hiệu quả chấp pháp. Tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng: Biên phòng, Cảnh sát Biển, Hải quân, kiểm ngư… để ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU... Quyết tâm thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, tháo gỡ “thẻ vàng” trong thời gian sớm nhất.

