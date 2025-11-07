Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Nhà nông
Thứ sáu, ngày 07/11/2025 19:13 GMT+7

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra cao điểm chống khai thác IUU tại tỉnh An Giang

+ aA -
Hồng Cẩm - Tiến Vinh Thứ sáu, ngày 07/11/2025 19:13 GMT+7
Trong 2 ngày 6 và 7/11, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Ủy viên Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực hiện cao điểm chống khai thác IUU tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Vùng Cảnh sát Biển 4, Vùng 5 Hải quân (Đặc khu Phú Quốc)…
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

An Giang là tỉnh có lượng tàu đánh bắt xa bờ nhiều nhất cả nước, là ngư trường thuận lợi cho các phương tiện ngoài tỉnh về đây khai thác hải sản. Từ đó đã làm cho nguồn lợi hải sản cạn kiệt, dẫn đến việc một số ngư dân lén lút cho tàu sang vùng biển các nước lân cận khai thác trộm hải sản.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Ủy viên Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về IUU làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực hiện cao điểm chống khai thác IUU tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Vùng Cảnh sát Biển 4, Vùng 5 Hải quân. Ảnh: CTV

Việc làm này đã ảnh hưởng đến an ninh, trật tự vùng biển, ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác giữa các nước có chung đường biên giới biển với nước ta. Hệ lụy là Ủy ban Châu âu đã cảnh cáo “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản nước ta. Nếu còn tiếp tục vi phạm, thì sẽ cấm nhập khẩu hải sản đối với Việt Nam vào thị trường châu Âu.

Là lực lượng nòng cốt, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với các lực lượng, sở, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương… đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung khai thác thủy, hải sản đúng pháp luật và không vi phạm khai thác IUU. Tổ chức phối hợp cùng các đơn vị liên quan, nhà mạng để bà con lắp thiết bị giám sát hành trình. Đến nay tất cả các tàu cá đánh bắt xa bờ của tỉnh An Giang đều đã gắn thiết bị hành trình, giải quyết dứt điểm số phương tiện ngưng hoạt động (nằm bờ).

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, (thứ 3 từ trái qua) cùng đoàn kiểm tra, kiểm tra thực tế việc quản lý tàu cá trên biển thông qua phần mềm VMS tại trạm kiểm soát Biên phòng Kênh Dài. Ảnh: CTV

Sau khi khảo sát thực tế, kiểm tra hệ thống phần mềm quản lý tàu cá tại trạm kiểm soát Kênh Dài, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Chỉ huy đồn Biên phòng Tây Yên.

Theo báo cáo, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã làm thủ tục cho hơn 16.000 lượt tàu xuất bến, 15.000 lượt tàu nhập bến. Từ chối xuất bến 69 tàu do thiếu giấy tờ, trang thiết bị theo quy định, lập biên bản 474 phương tiện mất kết nối VMS. Đơn vị hiện quản lý 19 tàu cá “3 không”, phối hợp địa phương vận động chủ tàu hoàn thiện hồ sơ đăng ký, đăng kiểm và cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, (hàng đầu thứ 3 từ phải qua) cùng đoàn kiểm tra, nắm tình hình tàu cá tại trạm kiểm soát Biên phòng Kênh Dài. Ảnh: CTV

Đại tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong tham gia kiểm tra, giám sát tàu cá bằng thiết bị giám sát hành trình; khó khăn trong đấu tranh, xử lý các tàu cố tình tháo bỏ thiết bị trành trình khi ra khơi. Trong đó có 1 số tàu tự ý tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình gửi cho 1 tàu khác để sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trộm hải sản; tự ý tắt, phá hỏng, cắt bỏ niêm phong của nhà cung cấp để đi khai thác trộm, sau đó khi vào bến đổ cho sóng to, gió lớn, nước biển làm mất sóng, mất liên lạc…

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, (bìa trái) cùng đoàn kiểm tra công tác quản lý tàu cá tại Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4. Ảnh: CTV

Sau khi đi kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị gặp phải, đây là một trong những thực trạng chung của cả nước. Thiếu tướng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp. Đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ mạng phải vào cuộc, cùng với cơ quan chức năng quản lý tín hiệu kết nối và xử lý tốt vấn đề tín hiệu, tem, chì niêm phong, cũng như đổi mới phương pháp quản lý phần mềm của mình, để kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm từ sớm.

Các đơn vị cần cụ thể hóa nội dung tuyên truyền sát với từng đối tượng chủ tàu, ngư dân, tài công, thuyền trưởng… để thay đổi nhận thức, hành vi của các đối tượng, duy trì chống khai thác IUU lâu dài, bền vững. Tăng cường kiểm tra tại bến, tập trung vào các tàu ngoại tỉnh. Thông báo, nhắc nhở, xử lý kịp thời các tàu cá có dấu hiệu vi phạm đánh bắt ở vùng biển nước ngoài. Đẩy mạnh tương tác giữa các lực lượng ở đất liền với các tàu trên biển.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến phát biểu chỉ đạo sau khi kiểm tra thực tế. Ảnh: CTV

Các tàu trực của lực lượng chức năng cần linh hoạt thay đổi vị trí hợp lý để nâng cao hiệu quả chấp pháp. Tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng: Biên phòng, Cảnh sát Biển, Hải quân, kiểm ngư… để ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU... Quyết tâm thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, tháo gỡ “thẻ vàng” trong thời gian sớm nhất.

Tham khảo thêm

Việt Nam triển khai nhiều biện pháp chống, ngăn chặn hoạt động khai thác IUU

Việt Nam triển khai nhiều biện pháp chống, ngăn chặn hoạt động khai thác IUU

Cảnh sát biển tuyên truyền chống IUU, kêu gọi ngư dân TP.HCM khẩn trương tránh bão 13

Cảnh sát biển tuyên truyền chống IUU, kêu gọi ngư dân TP.HCM khẩn trương tránh bão 13

Phó Chủ tịch TP.HCM: Chống khai thác IUU là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và phải làm quyết liệt hơn nữa

Phó Chủ tịch TP.HCM: Chống khai thác IUU là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và phải làm quyết liệt hơn nữa

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 13 KALMAEGI cách Quy Nhơn 190km, vẫn giữ cấp 14-15, chỉ vài tiếng nữa đổ bộ đất liền

Theo tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ sáng nay (6/11), cơn bão số 13 KALMAEGI cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 190km. Chỉ vài tiếng nữa, bão số 13 sẽ đổ bộ đất liền, tác động trực tiếp đến các tỉnh miền Trung.

Tin bão số 13 KALMAEGI mới nhất: Ngay lúc này, bão số 13 đã ở trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai, giật cấp 15

Nhà nông
Tin bão số 13 KALMAEGI mới nhất: Ngay lúc này, bão số 13 đã ở trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai, giật cấp 15

Tự dưng "bò lạc" vào chùa ở Hải Phòng (địa phận Hải Dương), 2 con rùa châu Phi được bàn giao cho lực lượng chức năng

Nhà nông
Tự dưng 'bò lạc' vào chùa ở Hải Phòng (địa phận Hải Dương), 2 con rùa châu Phi được bàn giao cho lực lượng chức năng

Tin bão số 13 mới nhất hôm nay: Khẩn, bão số 13 đổ bộ Đà Nẵng - Khánh Hòa, vẫn rất mạnh, cấp 11-13, giật cấp 15-16

Nhà nông
Tin bão số 13 mới nhất hôm nay: Khẩn, bão số 13 đổ bộ Đà Nẵng - Khánh Hòa, vẫn rất mạnh, cấp 11-13, giật cấp 15-16

Con khổng lồ 4 chân bè bè này nuôi thành công ở Bạc Liêu, bán 350.0000 đồng/con giống bé nhỏ

Nhà nông
Con khổng lồ 4 chân bè bè này nuôi thành công ở Bạc Liêu, bán 350.0000 đồng/con giống bé nhỏ

Đọc thêm

ĐBQH Hà Sỹ Đồng: Khát vọng của Quảng Trị sau sáp nhập là xây dựng vùng quê đáng sống, nông dân hạnh phúc
Nhà nông

ĐBQH Hà Sỹ Đồng: Khát vọng của Quảng Trị sau sáp nhập là xây dựng vùng quê đáng sống, nông dân hạnh phúc

Nhà nông

"Xây dựng nông thôn mới phải hướng đến nâng cao chất lượng sống chứ không phải chạy đua theo thành tích. Chất lượng sống đó là thu nhập cao, làng quê yên bình, xanh sạch đẹp, hạ tầng đầy đủ. Chúng tôi lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo để xây dựng vùng quê đáng sống, nông dân hạnh phúc...", ông Hà Sỹ Đồng, Đại biểu Quốc hội đoàn Quảng Trị cho biết như vậy khi trao đổi với Dân Việt.

Trên hồ chứa thuỷ lợi mênh mông, người dân Gia Lai thả nuôi một loại cá dày đặc, nhanh lớn lại dễ bán
Nhà nông

Trên hồ chứa thuỷ lợi mênh mông, người dân Gia Lai thả nuôi một loại cá dày đặc, nhanh lớn lại dễ bán

Nhà nông

Nhằm tận dụng tiềm năng dồi dào nguồn nước của các hồ chứa thủy lợi, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, năm 2025 Trung tâm Khuyến nông Gia Lai phối hợp với UBND xã Ngô Mây triển khai thực hiện mô hình nuôi thương phẩm cá điêu hồng trong lồng - bè trên hồ chứa thủy lợi hoặc đập dâng gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm với quy mô 100 m³ trên hồ Mỹ Thuận (thôn Mỹ Thuận, xã Ngô Mây).

TP.HCM: Dự kiến công bố và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế vào tháng 12
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: Dự kiến công bố và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế vào tháng 12

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang gấp rút hoàn tất các bước để Trung tâm tài chính đi vào vận hành trong tháng 12, đồng thời phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch năm 2025 với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả nổi bật.

Nỗi đau trần trụi bên bờ cát trắng ở làng chài ven biển tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai khi cuồng phong 'quét' qua
Nhà nông

Nỗi đau trần trụi bên bờ cát trắng ở làng chài ven biển tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai khi cuồng phong "quét" qua

Nhà nông

Bão số 13 vừa quét qua, những làng chài ven biển tỉnh Gia Lai như Xuân Thạnh, Đề Gi… chỉ còn lại những đống đổ nát ngổn ngang. Nhà cửa bị sóng đánh sập, mái tôn bay tứ tung, thuyền lưới trôi dạt. Giữa nền cát trắng loang lổ, người dân lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ của mái nhà, của ký ức, cố gắng gượng dậy sau một đêm biển nổi giận.

Bảng lương giáo viên năm 2026 mới nhất theo dự thảo Nghị định chính sách tiền lương, phụ cấp
Bạn đọc

Bảng lương giáo viên năm 2026 mới nhất theo dự thảo Nghị định chính sách tiền lương, phụ cấp

Bạn đọc

Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo dự thảo này, Bảng lương giáo viên năm 2026 mới nhất dự kiến sẽ có nhiều thay đổi.

Nhận diện thủ đoạn chống phá việc lấy ý kiến dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng
Tin tức

Nhận diện thủ đoạn chống phá việc lấy ý kiến dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Tin tức

Ngày 15/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Loại thịt giàu sắt hơn thịt heo, bổ dưỡng hơn thịt cừu, giúp tăng cơ, bổ máu, nấu món này chuẩn ngon
Gia đình

Loại thịt giàu sắt hơn thịt heo, bổ dưỡng hơn thịt cừu, giúp tăng cơ, bổ máu, nấu món này chuẩn ngon

Gia đình

Loại thịt này chứa rất nhiều chất sắt, đặc biệt là sắt heme, một dạng sắt mà cơ thể có thể hấp thụ tốt hơn nhiều so với sắt từ thực vật.

Từ những mùa quả ngọt, Sơn La làm du lịch nông nghiệp hút khách bốn phương
Du lịch

Từ những mùa quả ngọt, Sơn La làm du lịch nông nghiệp hút khách bốn phương

Du lịch

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc cùng sản phẩm nông nghiệp phong phú, Sơn La đang từng bước hình thành dịch vụ du lịch gắn với nông nghiệp thế mạnh.

Pokrovsk bùng nổ, ông Zelensky hé lộ chiến thuật chính trị của Nga
Thế giới

Pokrovsk bùng nổ, ông Zelensky hé lộ chiến thuật chính trị của Nga

Thế giới

Tình hình tại Pokrovsk hiện vẫn rất căng thẳng. Theo Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Andrii Hnatov, quân Nga đã tiến vào khu vực đô thị và đang cố gắng tạo điều kiện cho một cuộc bao vây toàn diện.

Công trình tưởng niệm COVID-19 ở TP.HCM: Ghi dấu ký ức, hướng về tương lai
Chuyển động Sài Gòn

Công trình tưởng niệm COVID-19 ở TP.HCM: Ghi dấu ký ức, hướng về tương lai

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang xúc tiến xây dựng Công trình tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Đây không chỉ là công trình tưởng niệm những mất mát và hy sinh, mà còn là biểu tượng của hồi sinh, khát vọng hướng tới một đô thị nhân ái và bền vững.

Vụ hàng chục người nhập viện sau khi ăn bánh mì cóc Bích: UBND phường Hạnh Thông báo cáo gì?
Chuyển động Sài Gòn

Vụ hàng chục người nhập viện sau khi ăn bánh mì cóc Bích: UBND phường Hạnh Thông báo cáo gì?

Chuyển động Sài Gòn

Ngay sau khi nhận thông tin về vụ việc hàng chục người nhập viện sau khi ăn bánh mì cóc Bích trên đường Nguyễn Thái Sơn, UBND phường Hạnh Thông, TP.HCM đã lập đoàn kiểm tra cơ sở kinh doanh.

Xóa nợ thuế cho Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình 1.000 tỷ đồng?
Thể thao

Xóa nợ thuế cho Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình 1.000 tỷ đồng?

Thể thao

Khoản nợ xấu của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình lên đến gần 1.000 tỷ đồng hiện vẫn chưa có phương án giải quyết. Hiện đang có thông tin về khả năng Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình được xóa khoản nợ trên, thực hư vấn đề này ra sao?

Các xã ở TP.HCM tổ chức đại hội thể dục thể thao, 'hot' nhất là môn chạy bộ và pickleball
Chuyển động Sài Gòn

Các xã ở TP.HCM tổ chức đại hội thể dục thể thao, "hot" nhất là môn chạy bộ và pickleball

Chuyển động Sài Gòn

Đại hội thể dục thể thao ở các xã Bình Lợi, Tân Nhựt, Cần Giờ đã mạnh dạn đưa pickleball – môn thể thao mới du nhập vào thi đấu, tạo thêm sức hút cho ngày hội của toàn dân.

Bất động sản công nghiệp khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục hấp dẫn “đại bàng” FDI
Chuyển động Sài Gòn

Bất động sản công nghiệp khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục hấp dẫn “đại bàng” FDI

Chuyển động Sài Gòn

Bất động sản công nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc TP.HCM duy trì sức nóng trong bối cảnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đổ vào Việt Nam. Trong đó, nổi trội là những nhà đầu tư lớn từ Thái Lan.

Hơn 80 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, khả năng nhiễm khuẩn Salmonella
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 80 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, khả năng nhiễm khuẩn Salmonella

Chuyển động Sài Gòn

Hơn 80 người đã phải nhập viện trong những ngày qua do nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thịt tại một tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông TP.HCM.

Động thái mới của châu Âu giáng đòn đau khiến Nga phẫn nộ
Thế giới

Động thái mới của châu Âu giáng đòn đau khiến Nga phẫn nộ

Thế giới

Liên minh châu Âu (EU) hôm thứ Sáu thông báo sẽ siết chặt hơn nữa việc cấp thị thực cho công dân Nga vào khu vực đi lại tự do Schengen, trong bối cảnh cuộc chiến của Nga ở Ukraine vẫn tiếp diễn, các vụ phá hoại bị quy trách cho Moscow ngày càng gia tăng và nguy cơ lạm dụng thị thực để xâm nhập lãnh thổ EU.

Ô tô con bị 'vò nát' sau tai nạn kinh hoàng trên Quốc lộ 1A, tài xế thoát chết kỳ diệu
Tin tức

Ô tô con bị "vò nát" sau tai nạn kinh hoàng trên Quốc lộ 1A, tài xế thoát chết kỳ diệu

Tin tức

Sau cú va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện trên Quốc lộ 1A (đoạn qua tỉnh Ninh Bình), chiếc ô tô con bị biến dạng hoàn toàn, bẹp dúm. Tài xế thoát nạn một cách kỳ diệu, tự chui ra khỏi chiếc xe đã bị "vò nát".

Fed phát đi tín hiệu đặc biệt: Nguy cơ bong bóng tài sản hình thành, niềm tin tài sản số sẽ ra sao?
Kinh tế

Fed phát đi tín hiệu đặc biệt: Nguy cơ bong bóng tài sản hình thành, niềm tin tài sản số sẽ ra sao?

Kinh tế

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết có thể sẽ sớm mở rộng bảng cân đối kế toán (khả năng cao một chu kỳ nới lỏng định lượng mới sắp bắt đầu). Thông tin này mở ra kỳ vọng về dòng tiền thanh khoản mới được bơm vào thị trường tăng cao, tuy nhiên từ đây cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ hình thành một bong bóng tài sản điển hình.

Quảng Trị xây nền tảng số, nâng năng lực bán hàng trực tuyến cho nông dân
Nhà nông

Quảng Trị xây nền tảng số, nâng năng lực bán hàng trực tuyến cho nông dân
6

Nhà nông

Sáng 8/11, tại Khách sạn Sài Gòn – Đồng Hới (Quảng Trị), Diễn đàn “Cùng nông dân Quảng Trị bán hàng trực tuyến” do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức đã chính thức diễn ra.

Diễn đàn “Cùng nông dân Quảng Trị bán hàng trực tuyến”: Thúc đẩy chuyển đổi số, nâng tầm nông sản địa phương
Nhà nông

Diễn đàn “Cùng nông dân Quảng Trị bán hàng trực tuyến”: Thúc đẩy chuyển đổi số, nâng tầm nông sản địa phương

Nhà nông

Sáng 8/11, tại Khách sạn Sài Gòn, Đồng Hới (Quảng Trị), Diễn đàn “Cùng nông dân Quảng Trị bán hàng trực tuyến” do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức đã chính thức diễn ra, thu hút đông đảo đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp và nông dân tham dự.

Jack bị đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng là trên phạm vi toàn quốc hay chỉ ở Hà Nội?
Văn hóa - Giải trí

Jack bị đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng là trên phạm vi toàn quốc hay chỉ ở Hà Nội?

Văn hóa - Giải trí

Nhiều người quan tâm việc Jack bị đình chỉ hoạt động biểu diễn trong 9 tháng là trên phạm vi toàn quốc hay chỉ trên địa bàn Hà Nội?

Cứu sống được 1 trong 3 người mất tích ở khu vực biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Tin tức

Cứu sống được 1 trong 3 người mất tích ở khu vực biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Tin tức

Trường hợp được cứu sống là ông Phạm Duy Quang (sinh 1978). Đây cũng là người đã cùng ông Lê Văn Sanh (sinh 1988), ra cứu nam thanh niên nhảy biển tự vẫn ở khu vực biển đặc khu Lý Sơn vào chiều ngày 6/11.

Đế chế Ottoman: Từng hùng mạnh bậc nhất thế giới, vì sao trở thành “người bệnh”?
Đông Tây - Kim Cổ

Đế chế Ottoman: Từng hùng mạnh bậc nhất thế giới, vì sao trở thành “người bệnh”?

Đông Tây - Kim Cổ

Khác với Tây Ban Nha từng vơ vét kho báu vàng bạc khổng lồ hay Trung Hoa thời nhà Minh có nền sản xuất hàng đầu thế giới, đế chế Ottoman vào thời kỳ đỉnh cao kiểm soát tất cả các cửa ngõ giao thương quan trọng trên bộ của thế giới, nhưng cuối cùng tụt hậu trước sự trỗi dậy của châu Âu.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai
Pháp luật

Đà Nẵng: Bắt tạm giam cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Đặng Đình Quý – cán bộ đo đạc Văn phòng đăng ký đất đai quận Liên Chiểu (cũ) – vì hành vi lợi dụng chức vụ, cấu kết lập khống hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 1,6 tỷ đồng.

Cầu Sông Lô hư hỏng nghiêm trọng, trơ lõi thép ở Phú Thọ, ai phải chịu trách nhiệm?
Bạn đọc

Cầu Sông Lô hư hỏng nghiêm trọng, trơ lõi thép ở Phú Thọ, ai phải chịu trách nhiệm?

Bạn đọc

Xác định có dấu hiệu tội phạm nên Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

EVNCPC khôi phục cấp điện cho hơn 1,12 triệu khách hàng sau bão số 13 (Kalmaegi)
Doanh nghiệp

EVNCPC khôi phục cấp điện cho hơn 1,12 triệu khách hàng sau bão số 13 (Kalmaegi)

Doanh nghiệp

Đến 7h ngày 8/11/2025, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã cấp điện trở lại cho 1.129.912 khách hàng, đạt 68,1% tổng số 1.658.933 khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi).

Tottenham vs M.U (19h30 ngày 8/11): Chia điểm trong “mưa bàn thắng”?
Thể thao

Tottenham vs M.U (19h30 ngày 8/11): Chia điểm trong “mưa bàn thắng”?

Thể thao

Tottenham vs M.U là cuộc đọ sức thuộc vòng 11 Premier League và cả hai đội có thể chia điểm trong một màn đôi công hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi.

Đoàn Di Băng liệu có thể bị xử lý vì quảng cáo kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả?
Xã hội

Đoàn Di Băng liệu có thể bị xử lý vì quảng cáo kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả?

Xã hội

Luật sư Trần Tuấn Anh cho rằng, nếu Đoàn Di Băng đã biết sản phẩm mình quảng cáo là hàng giả nhưng vẫn cố tình quảng cáo, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dự báo, xuất khẩu nông sản Việt Nam năm 2025 có thể cán mốc 70 tỷ USD
Nhà nông

Dự báo, xuất khẩu nông sản Việt Nam năm 2025 có thể cán mốc 70 tỷ USD

Nhà nông

Ngày 7/11, tại TP. HCM, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phía Nam, Liên hiệp Khoa học Công nghệ Xanh - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam tổ chức hội thảo “Thị trường và xu hướng xuất khẩu nông sản”.

Tỉnh Lâm Đồng có 526 hồ chứa, trong đó 148 công trình đang xuống cấp, vai đập hồ Cay An có nguy cơ vỡ
Nhà nông

Tỉnh Lâm Đồng có 526 hồ chứa, trong đó 148 công trình đang xuống cấp, vai đập hồ Cay An có nguy cơ vỡ

Nhà nông

Qua rà soát, trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng có 148 công trình thủy lợi hư hỏng, xuống cấp cần sửa chữa các hạng mục khác nhau.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (6/11): LĐBĐ Malaysia thoát án phạt vì sai lầm của FIFA?

Tin tối (6/11): LĐBĐ Malaysia thoát án phạt vì sai lầm của FIFA?

2

Giá vàng hôm nay mới nhất (7/11) đi ngang: Người dân đội mưa mua vàng, chợ đen bắt đầu "sốt" hàng

Giá vàng hôm nay mới nhất (7/11) đi ngang: Người dân đội mưa mua vàng, chợ đen bắt đầu 'sốt' hàng

3

Rò rỉ tài liệu cho thấy EU chỉ trích Ukraine gay gắt

Rò rỉ tài liệu cho thấy EU chỉ trích Ukraine gay gắt

4

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 13 KALMAEGI cách Quy Nhơn 190km, vẫn giữ cấp 14-15, chỉ vài tiếng nữa đổ bộ đất liền

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 13 KALMAEGI cách Quy Nhơn 190km, vẫn giữ cấp 14-15, chỉ vài tiếng nữa đổ bộ đất liền

5

Giá vàng hôm nay (7/11): Vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng, liệu còn duy trì vị thế?

Giá vàng hôm nay (7/11): Vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng, liệu còn duy trì vị thế?