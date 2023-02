Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa thêm 2 thi thể bị vùi lấp sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ ra ngoài

Đội cứu nạn, cứu hộ (CNCH) thuộc Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam (5 chiến sĩ Công an TP.HCM) đã phối hợp với lực lượng CNCH quân đội Pakistan đưa thêm 2 thi thể nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đổ nát sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ ra ngoài. Ảnh: BCA

Thông tin đến phóng viên Dân Việt chiều 13/2, đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực, đoàn cứu hộ Việt Nam phối hợp với quân đội Pakistan đã đưa được 2 thi thể bị vùi trong đống đổ nát sau vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế.

Theo đại diện C07, ở khu vực sập đổ tại tòa nhà trên đường 531 (Adıyaman Merkez, Adıyaman, Thổ Nhĩ Kỳ), đoàn CNCH của công an Việt Nam và quân đội Pakistan đã đưa được 2 thi thể bị vùi trong đống đổ nát ra ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế Thổ Nhĩ Kỳ. Thi thể đầu tiên được đưa ra khỏi đống đổ nát vào khoảng 18h15 ngày 12/2 theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ; nạn nhân thứ 2 được đưa ra vào khoảng 19h30 ngày 12/2 theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng theo đại diện C07, khối lượng bê tông đè lên các nạn nhân vô cùng lớn, nên việc đưa thi thể ra là rất khó khăn. Lực lượng cứu nạn Việt Nam và Pakistan vẫn đang nỗ lực để đưa các nạn nhân ra ngoài sớm nhất.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin ngày 12/2, thông tin từ Bộ Công an cho biết: Sáng 11/2, các chiến sĩ Đội CNCH đã tiếp cận hiện trường tìm kiếm cứu nạn người dân trong khu vực sập đổ tại tòa nhà trên đường 531 (Adıyaman Merkez, Adıyaman, Thổ Nhĩ Kỳ).

Ngay sau khi phát hiện người còn sống sót, đội CNCH Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp cơ quan điều phối của Thổ Nhĩ Kỳ để huy động thêm lực lượng, thiết bị của lực lượng các nước khác phối hợp ứng cứu với mục tiêu nhanh chóng cứu sống nạn nhân.

Khoảng 22h10 (giờ địa phương) ngày 11/2, đội CNCH Pakistan cũng đã đưa được 1 nạn nhân khoảng 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát trong cảm xúc vỡ òa của người thân và các lực lượng quốc tế tham gia CNCH tại hiện trường.

Chiều 9/2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM nhận lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, điều động 5 cán bộ, chiến sĩ sang Thổ Nhĩ Kỳ giúp nước bạn đang bị thiệt hại do động đất. 5 cán bộ này gia nhập đoàn của Bộ Công an đi máy bay sang Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.