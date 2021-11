Đoàn du khách quốc tế hộ chiếu vaccine đầu tiên của Việt Nam đã đến Phú Quốc United Center

Đây là đoàn khách quốc tế theo chương trình hộ chiếu vaccine đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm "đóng băng" do covid.

Lễ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam đến thành phố Phú Quốc được tổ chức tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với sự tham dự của Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Võ Huy Cường và lãnh đạo bộ ngành, tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc và Hãng hàng không Vietjet, Công ty Cổ phần Vinpearl và Công ty TNHH Du lịch Marketing Highland. Phát biểu tại lễ đón, ông Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Việt Nam chia sẻ: "Ngày 20/11 là thời điểm "lịch sử" đáng nhớ của ngành du lịch Việt Nam khi Phú Quốc đón đoàn khách quốc tế hộ chiếu vaccine đầu tiên quay trở lại với đất nước chúng ta. Đây là sự kiện mở đầu và chính thức mở cửa du lịch với bạn bè quốc tế, nằm trong tiến trình hồi phục du lịch và kinh tế Việt Nam."

Toàn bộ hành trình của đoàn do Vinpearl phối hợp chặt chẽ cùng đối tác chiến lược tại thị trường Hàn Quốc, Công ty Du lịch Marketing Highland và Hãng hàng không Vietjet xây dựng, tiên phong đón những du khách "hộ chiếu vaccine" đầu tiên đến nghỉ dưỡng và du lịch tại siêu quần thể "tất cả trong một" qui mô hàng đầu châu Á - Phú Quốc United Center theo quy trình hướng dẫn đón khách quốc tế của Bộ VHTTDL và Sở Du lịch Kiên Giang. Bên cạnh trải nghiệm dịch vụ hàng không an toàn của hãng hàng không thế hệ mới luôn tiên phong trong các hoạt động phát triển du lịch, du khách còn được tham gia hành trình trải nghiệm vô cùng đặc sắc của hệ sinh thái du lịch - trải nghiệm - khám phá - mua sắm - lễ hội - nghệ thuật đẳng cấp quốc tế với tiêu chuẩn an toàn cao nhất của Vinpearl.

Sau khi thực hiện các thủ tục nhập cảnh và tiến hành sàng lọc sức khỏe tại sân bay theo quy định, đoàn khách được nhân viên của Vinpearl Phú Quốc hướng dẫn lên xe theo phân luồng riêng để di chuyển thẳng về khách sạn. Khoảng hơn 45 phút sau, đoàn khách đặt chân đến sảnh khách sạn Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc. Giữa không gian thoáng đãng, du khách thư thả tận hưởng những ly nước "welcome drinks" đặc sắc. Xung quanh, những dòng thông điệp chào mừng bằng tiếng Hàn Quốc được bố trí khéo léo, mang đến cho du khách cảm giác được chào đón vừa trang trọng vừa thân quen. Trong lúc này, du khách bắt đầu thực hiện thủ tục check-in, chụp hình nhận diện gương mặt để thuận tiện di chuyển và sử dụng các tiện ích khác trong siêu quần thể như ẩm thực, vui chơi giải trí.

Ngay sau đó, đoàn du khách được nhân viên bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc thực hiện thủ tục xét nghiệm Covid-19 trong khu vực bố trí riêng biệt. Trong suốt kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm tại đây, khách du lịch sẽ còn được tiến hành xét nghiệm Covid-19 lần thứ 2 vào ngày cuối cùng của hành trình.

Hoàn thành khâu lấy mẫu xét nghiệm, du khách lên xe điện đã gắn tên của mỗi hành khách để di chuyển về phòng nghỉ. Điểm đến lưu trú của các du khách Hàn Quốc là khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc sở hữu khuôn viên lưu trú tuyệt đẹp và biệt lập trên bờ biển bãi Dài, đảm bảo không tiếp xúc với cộng đồng và không ảnh hưởng đến hoạt động của du khách khác.

Không gian nghỉ dưỡng khoáng đạt, xanh mát nơi đây là thiên đường tận hưởng thực thụ cho khách du lịch sau chặng hành trình dài. Từ mỗi phòng nghỉ, du khách đều có thể thu trọn vào tầm mắt những bóng dừa yên ả nối dài đến tận bờ biển, bể bơi rộng rãi uốn lượn mềm mại, xa xa là bãi cát dài dẫn lối đến đại dương mênh mông. Đồng thời từ đây, du khách có thể đi tham quan, giải trí, ăn uống, mua sắm tại các địa điểm hấp dẫn theo đúng hành trình hộ chiếu vaccine tại siêu quần thể Phú Quốc United Center ngay sau khi có kết quả xét nghiệm covid âm tính.

Cuối buổi chiều, du khách di chuyển đến nhà hàng Pepper ngay bên bờ biển của khu nghỉ dưỡng và chìm đắm trong ánh hoàng hôn tuyệt sắc, một "đặc sản" không thể bỏ qua của đảo Ngọc. Chờ đón đoàn du khách là bữa tối đặc biệt trong không gian đầy thơ mộng này, mở đầu với những giây phút "chill" cùng âm nhạc biểu diễn dưới ráng chiều, những món ăn hội đủ tinh vị ẩm thực đặc sắc và ngắm hoàng hôn nhuộm vàng mặt biển.

Bắt đầu từ ngày thứ 2 trong hành trình du lịch là lúc du khách chính thức khởi động chuỗi trải nghiệm đặc sắc "có một không hai" tại siêu quần thể "một điểm đến mọi nhu cầu" hàng đầu châu Á. Những ai yêu thích thể thao có thể thoải mái "vẽ" những đường swing tuyệt đẹp giữa sân Vinpearl Golf 18 lỗ phong cách dưới tán rừng nguyên sinh. Hơn 100 trò chơi đỉnh cao tại VinWonders với 6 phân khu, 12 câu chuyện chủ đề sẽ đưa du khách lạc vào thế giới ngập tràn sự hứng khởi bất tận. Trong khi đó, Corona Casino – thánh địa giải trí thâu đêm – luôn có hấp lực đặc biệt với nhiều du khách.

Hành trình khám phá công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã Vinpearl Safari lại mở ra cánh cổng chạm đến thiên nhiên kỳ diệu đầy sức sống, nơi du khách có thể tận mắt xem hổ vồ mồi, sư tử ung dung "cai quản" lãnh thổ, tê giác nô đùa, những đàn hươu cao cổ, ngựa vằn… tung tăng chạy giữa cánh rừng thưa… "Thành phố không ngủ" Grandworld Phú Quốc là nơi đan xen mọi sắc màu kỳ diệu của thế giới rộng lớn, để du khách có thể trong thoáng chốc "xuyên không" về với Việt Nam cổ xưa đã ngay lập tức "lạc lối" sang Venice phồn hoa thu nhỏ, chiêm ngưỡng những màn trình diễn choáng ngợp "Tinh hoa Việt Nam" và "Sắc màu Venice"…

Hàng loạt công trình kỳ vĩ, kỷ lục cùng chuỗi hoạt động trình diễn liên hoàn từ ngày sang đêm, hòa cùng nhịp sống của những khu phố ẩm thực, mua sắm, chợ đêm sôi động mở ra những cung đường khám phá hấp dẫn bậc nhất ngay trong nội khu siêu quần thể Phú Quốc United Center. Vinpearl đã đặc biệt thiết kế hành trình trải nghiệm riêng để đảm bảo việc vui chơi, phân luồng, đưa đón khách hoàn toàn tách biệt, không ảnh hưởng đến hoạt động của các khách du lịch nội địa.

Kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm tại Phú Quốc United Center của đoàn du khách Hàn Quốc sẽ là sự kiện mở đầu cho chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine tại Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch quốc gia trong bối cảnh mới.